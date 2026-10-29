Végzetes hiba miatt ütközött össze a két gyorsvonat Spanyolországban: éjszaka is túlélőket kerestek

Továbbra is túlélők után kutatnak a mentőegységek a Spanyolország középső részén, Toledo tartományban szerdán bekövetkezett súlyos vasúti szerencsétlenség helyszínén, ahol két nagy sebességű vonat ütközött össze. A katasztrófa eddig 68 emberéletet követelt, a kormány pedig háromnapos nemzeti gyászt rendelt el az áldozatok emlékére. A tragédia ellenére a spanyol mozdonyvezetők megtartják a korábban meghirdetett sztrájkjukat, amellyel a vasúti közlekedés biztonságának növelését követelik - közölte a Reuters.

A mentőcsapatok az éjszaka folyamán daruk segítségével emelték meg az összeroncsolódott szerelvények darabjait Urda település közelében. Esther Padilla, Kasztília-La Mancha regionális kormányának szóvivője a spanyol közszolgálati televíziónak elmondta, hogy a szakemberek rendkívüli óvatossággal dolgoznak, mert még mindig nem lehet teljes bizonyossággal kizárni, hogy további áldozatok rekedtek a roncsok között. A kutatásba csütörtökön ismét keresőkutyás egységeket vonnak be a szerelvények átvizsgálására.

Óscar Puente közlekedési miniszter szerdai tájékoztatása szerint a balesetet megelőzően több vonat is automatikusan megállt egy biztosítóberendezés meghibásodása miatt. Ezt követően az állami vasúttársaság, a Renfe egyik szerelvénye engedélyt kapott a normál sebességgel történő továbbhaladásra, noha előtte a pályán az Iryo magántársaság egyik szerelvénye vesztegelt.

Idén ez már a második halálos kimenetelű, nagy sebességű vonatot érintő baleset Spanyolországban, ráadásul januárban ugyanezen a vonalon és ugyanezen két vasúttársaság érintettségével történt a tragédia. A mostani ütközés a legsúlyosabb európai vasúti szerencsétlenség a 2013-as, Santiago de Compostela közelében történt kisiklás óta. Az eset újra fellobbantotta a vitát a spanyol nagy sebességű vasúthálózat biztonságáról, amely Európa leghosszabb ilyen rendszereként sokáig az ország büszkeségének számított.

A katasztrófa a november 29-i előrehozott választások kampányát is felborította, a két legnagyobb spanyol párt vezetője ugyanis felfüggesztette a kampányeseményeit. Pedro Sánchez szocialista miniszterelnök csütörtök délelőtt Toledóba utazik, hogy részt vegyen a katasztrófaelhárítás munkáját koordináló értekezleten, míg a közvélemény-kutatásokat vezető jobbközép Néppárt (PP) elnöke, Alberto Núñez Feijóo a baleset helyszínéhez közeli Urda városába látogat.

Mindeközben a spanyol mozdonyvezetők szakszervezete (SEMAF) közölte, hogy a tragédia okairól a pontos részletek megismeréséig nem kívánnak találgatásokba bocsátkozni. A szervezet ugyanakkor megerősítette, hogy megtartják a már a baleset előtt eltervezett munkabeszüntetést, amellyel a vasúti biztonságot érintő rendszerszintű változásokat és a nagyobb beruházásokat akarják kikényszeríteni. A szakszervezet hozzátette, hogy további lépések megtételét is vizsgálják.