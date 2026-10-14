Donald Trump szerint hamarosan megkezdődhet Grönland hatalmas olajkészleteinek tömeges kitermelése, a grönlandi kormányzat azonban cáfolta a híreket.
Megszólalt XIV. Leó pápa testvére: így van súlyos műtétje után az egyházfő
Sikeres műtéten esett át XIV. Leó pápa, miután a tüdőrák egy formáját diagnosztizálták nála. A Vatikán keddi tájékoztatása szerint a betegséget időben felismerték, így az egyházfő várhatóan teljesen felépül, és hamarosan folytathatja pápai szolgálatát - közölte a HVG.
A beavatkozás során az egyházfő jobb tüdejének alsó lebenyét távolították el. Testvére, Louis Prevost az amerikai Newsmax televíziónak elmondta, hogy bár a műtét óta személyesen még nem beszéltek, a pápa közvetlen munkatársaitól úgy tudja, fivére jó kezekben van. Az altatásból ébredve nem voltak fájdalmai, és bár a talált elváltozás súlyos volt, a sebészeknek sikerült azt maradéktalanul eltávolítaniuk.
A gyors lefolyású események és a diagnózis híre váratlanul érte a családot. A pápa a vasárnapi misén beszélt először az állapotáról, így a hozzátartozók is csak ekkor szembesültek a helyzettel. A hír különösen megrázta a testvéreket, hiszen maga Louis Prevost is daganatos megbetegedéssel, a csontvelőt érintő myeloma multiplexszel küzd, amellyel jelenleg a floridai Tampában kezelik.
A kezdeti sokk ellenére a család mindvégig bizakodó volt. A pápa testvére a saját betegsége kapcsán is hangsúlyozta az összefogás és az imák erejét. Kiemelte, hogy fivére békével fogadta a megpróbáltatásokat, készen állt szembenézni a helyzettel, és szilárdan hiszi, hogy az élete Isten kezében van.
Címlapkép: MTI/Vatikáni Média
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