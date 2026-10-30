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Megtámadták Moszkvát! Az ukrajnai háború kezdete óta az egyik legnagyobb csapást szenvedte el az orosz főváros
Ma hajnalban Ukrajna az év egyik legnagyobb dróntámadását indította Moszkva ellen, amelynek során több mint nyolcszáz pilóta nélküli eszköz vette célba az orosz fővárost.
A RIA Novosztyi hírügynökség beszámolója alapján a háború eddigi egyik legkiterjedtebb műveletében legalább 862 drón tartott Moszkva felé.
Az orosz légvédelem jelentése szerint ezek közül legalább 170-et a nagyváros közvetlen közelében semmisítettek meg. A becsapódott eszközök pontos számáról és a keletkezett károkról a hadsereg – eddigi gyakorlatának megfelelően – most sem közölt adatokat.
Ukrajna az elmúlt időszakban jelentősen fokozta az orosz főváros elleni légicsapásokat. Csak ebben a hónapban több nagy szabású hullámot regisztráltak, ugyanis tegnap 613, október 20-án 630, október 18-án pedig 512 közeledő eszközt észleltek.
A legnagyobb támadást idén ősszel, szeptember 19-én jegyezték fel, amikor az oroszok 1600 drónról tettek jelentést.
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