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Világ

Megtámadták Moszkvát! Az ukrajnai háború kezdete óta az egyik legnagyobb csapást szenvedte el az orosz főváros

Pénzcentrum
2026. október 30. 09:07 1 perc

Ma hajnalban Ukrajna az év egyik legnagyobb dróntámadását indította Moszkva ellen, amelynek során több mint nyolcszáz pilóta nélküli eszköz vette célba az orosz fővárost.

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A RIA Novosztyi hírügynökség beszámolója alapján a háború eddigi egyik legkiterjedtebb műveletében legalább 862 drón tartott Moszkva felé.

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Az orosz légvédelem jelentése szerint ezek közül legalább 170-et a nagyváros közvetlen közelében semmisítettek meg. A becsapódott eszközök pontos számáról és a keletkezett károkról a hadsereg – eddigi gyakorlatának megfelelően – most sem közölt adatokat.

Ukrajna az elmúlt időszakban jelentősen fokozta az orosz főváros elleni légicsapásokat. Csak ebben a hónapban több nagy szabású hullámot regisztráltak, ugyanis tegnap 613, október 20-án 630, október 18-án pedig 512 közeledő eszközt észleltek.

A legnagyobb támadást idén ősszel, szeptember 19-én jegyezték fel, amikor az oroszok 1600 drónról tettek jelentést.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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