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Izraeli választások 2026: patthelyzet alakult ki az exit pollok után - lehet, hogy Netanjahunak befellegzett?
A 120 fős Kneszetben egyik politikai tömb sem szerzett többséget az izraeli parlamenti választásokon, ami hetekig vagy akár hónapokig tartó koalíciós alkudozáshoz vezethet. Az arab pártok így a mérleg nyelve szerepébe kerülhetnek, ám az együttműködést egyelőre mindkét oldal elutasítja - írja az Al Jazeera.
A szavazatok kétharmadának feldolgozása után Benjámin Netanjahu miniszterelnök blokkja 56 mandátumra számíthat – ebből a Likud 28-at szerezhet meg –, míg az ellenzéki szövetség 48 helyet gyűjtött be, a Gadi Ejzenkot vezette Jásár párttal az élen, amely 21 mandátumot kaphat. A parlamenti többséghez szükséges 61 helyet így egyik oldal sem éri el. Az arab pártok 16 mandátumot szerezhetnek, ami kulcsfontosságú pozícióba helyezi őket.
Az ellenzék győzelemként értékelte az eredményeket. Jaír Lapid ellenzéki vezető "megsemmisítő vereségről" beszélt Netanjahu blokkjával kapcsolatban, Ejzenkot szerint pedig az exit pollok a miniszterelnökkel szembeni bizalomvesztést tükrözik. A Likud részéről Gidon Szaár külügyminiszter óva intett a korai ünnepléstől, emlékeztetve arra, hogy pártja továbbra is a legerősebb politikai erő Izraelben.
A végleges eredményeket november 4-én hirdetik ki, ezt követően Jichák Hercog államelnök egyeztet a pártvezetőkkel, majd felkéri a kormányalakításra azt a jelöltet, akinek erre a legnagyobb esélyét látja. A felkért politikusnak 28, legfeljebb 42 napja van a koalíció összeállítására. Ha ez nem sikerül, az elnök másik képviselőt bízhat meg, végső esetben pedig 90 napon belül új választást kell kiírni. Addig Netanjahu ügyvezető miniszterelnökként marad a hivatalában.
A koalíciókötés legnagyobb akadálya, hogy Netanjahu és Ejzenkot egyaránt kizárta az arab pártokkal való együttműködést. Elemzők szerint ugyanakkor a parlamenti többség nehezen biztosítható az arab képviselők nélkül. Mohamed Bazzi, a New York-i Egyetem Közel-Kelet-kutatóközpontjának igazgatója úgy véli, elképzelhető olyan megoldás is, amelyben az arab pártok tárcák nélkül, kívülről támogatnák a kormánykoalíciót a Kneszetben.
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Izrael nem először szembesül hasonló patthellyel: 2019 áprilisa és 2020 márciusa között három választást is tartottak, mielőtt Netanjahu és akkori riválisa, Beni Ganc rotációs kormányzásban állapodott meg. Ez a kabinet végül egy évvel később, a költségvetés elfogadásának kudarca miatt megbukott.
Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor, MTI/MTVA
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