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Budapest, 2025. április 4.Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök beszédet mond, miután átvette az egyetem tiszteletbeli polgára (Civis Universitatis Honoris Causa) címet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) ünnepségén 2025. ápril
Világ

Izraeli választások 2026: patthelyzet alakult ki az exit pollok után - lehet, hogy Netanjahunak befellegzett?

Pénzcentrum
2026. október 28. 12:15 2 perc

A 120 fős Kneszetben egyik politikai tömb sem szerzett többséget az izraeli parlamenti választásokon, ami hetekig vagy akár hónapokig tartó koalíciós alkudozáshoz vezethet. Az arab pártok így a mérleg nyelve szerepébe kerülhetnek, ám az együttműködést egyelőre mindkét oldal elutasítja - írja az Al Jazeera.

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A szavazatok kétharmadának feldolgozása után Benjámin Netanjahu miniszterelnök blokkja 56 mandátumra számíthat – ebből a Likud 28-at szerezhet meg –, míg az ellenzéki szövetség 48 helyet gyűjtött be, a Gadi Ejzenkot vezette Jásár párttal az élen, amely 21 mandátumot kaphat. A parlamenti többséghez szükséges 61 helyet így egyik oldal sem éri el. Az arab pártok 16 mandátumot szerezhetnek, ami kulcsfontosságú pozícióba helyezi őket.

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Az ellenzék győzelemként értékelte az eredményeket. Jaír Lapid ellenzéki vezető "megsemmisítő vereségről" beszélt Netanjahu blokkjával kapcsolatban, Ejzenkot szerint pedig az exit pollok a miniszterelnökkel szembeni bizalomvesztést tükrözik. A Likud részéről Gidon Szaár külügyminiszter óva intett a korai ünnepléstől, emlékeztetve arra, hogy pártja továbbra is a legerősebb politikai erő Izraelben.

A végleges eredményeket november 4-én hirdetik ki, ezt követően Jichák Hercog államelnök egyeztet a pártvezetőkkel, majd felkéri a kormányalakításra azt a jelöltet, akinek erre a legnagyobb esélyét látja. A felkért politikusnak 28, legfeljebb 42 napja van a koalíció összeállítására. Ha ez nem sikerül, az elnök másik képviselőt bízhat meg, végső esetben pedig 90 napon belül új választást kell kiírni. Addig Netanjahu ügyvezető miniszterelnökként marad a hivatalában.

A koalíciókötés legnagyobb akadálya, hogy Netanjahu és Ejzenkot egyaránt kizárta az arab pártokkal való együttműködést. Elemzők szerint ugyanakkor a parlamenti többség nehezen biztosítható az arab képviselők nélkül. Mohamed Bazzi, a New York-i Egyetem Közel-Kelet-kutatóközpontjának igazgatója úgy véli, elképzelhető olyan megoldás is, amelyben az arab pártok tárcák nélkül, kívülről támogatnák a kormánykoalíciót a Kneszetben.

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Izrael nem először szembesül hasonló patthellyel: 2019 áprilisa és 2020 márciusa között három választást is tartottak, mielőtt Netanjahu és akkori riválisa, Beni Ganc rotációs kormányzásban állapodott meg. Ez a kabinet végül egy évvel később, a költségvetés elfogadásának kudarca miatt megbukott.

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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