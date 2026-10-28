2026. október 28. szerda Simon, Szimonetta
12 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az EU-tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozóján tartott sajtótájékoztatón 2024. december 19-én.MTI/Purger Tamás
Világ

Óriási fordulat az ukrajnai háborúban: bejelentette Zelenszkij, hajlandó lenne tárgyalni az orosz biztonsági garanciákról

Pénzcentrum
2026. október 28. 13:15 3 perc

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök először ismerte el nyilvánosan, hogy Oroszországnak is lehetnek jogos biztonsági igényei, amelyek tárgyalási alapot képezhetnek egy jövőbeli békemegállapodás keretében. A kijelentés jelentős fordulatot jelez Kijev álláspontjában, miközben az Egyesült Államok újabb diplomáciai erőfeszítéseket tesz az ukrán–orosz béketárgyalások újraindítására - írja a Financial Times.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az ukrán elnök kijevi sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy a nyugati hatalmak idővel megvitathatnák Moszkva biztonsági garanciákra vonatkozó követeléseit, de ragaszkodott ahhoz, hogy előbb Ukrajna biztonsági igényeit kell rendezni. Eddig Kijev és nyugati szövetségesei egyaránt elutasították az orosz követeléseket, amelyeket Moszkva befolyási övezetének visszaállítására tett kísérletként értékelték. Zelenszkij még tavaly augusztusban, Mark Rutte NATO-főtitkár társaságában utasította el az orosz igényeket, kijelentve: "Őszintén nem tudom, ki fenyegeti őket. Ők támadtak meg minket."

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ukrán, orosz és amerikai tárgyalócsoportok november elején Abu-Dzabiban ülnek össze, ahol az ukrán elnök megfogalmazása szerint technikai jellegű egyeztetéseket folytatnak a lehetséges feszültségcsökkentő lépésekről – többek között egy régóta húzódó energetikai és tengeri tűzszünetről –, valamint az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a háború utáni rendezésről és a biztonsági garanciákról szóló egyeztetésekbe Európát is be kell vonni.

A nyilatkozat aznap hangzott el, amikor Alexander Stubb finn elnök és Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyinnal – ez volt az első közvetlen kapcsolatfelvétel európai vezetők és az orosz elnök között tavaly július óta. Zelenszkij elmondta, hogy mindkét vezetővel beszélt a hívás előtt és után is, akik úgy ítélték meg, hogy Moszkva "komolyan" gondolja az abu-dzabi tárgyalásokat. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanakkor nevetségesnek nevezte az északi vezetők próbálkozását, hogy "beékelődjenek a tárgyalási folyamatba", és a háború eszkalációjára figyelmeztetett.

Zelenszkij kitért az amerikai–orosz közeledésre is, amelynek keretében – a Financial Times értesülései szerint – az amerikai tárgyalók nagyszabású üzleti megállapodásokról egyeztetnek Moszkvával. A megbeszélések többek között amerikai és orosz olajipari vállalatok közös projektjeire, az orosz légtér amerikai légitársaságok előtti megnyitására, valamint a titángyártás terén folytatott együttműködés újraindítására terjednek ki. Ezek a megállapodások csak a háború lezárása után lépnének életbe. Az ukrán elnök szerint a 2025-ös anchorage-i Trump–Putyin-találkozó "véget vetett Oroszország diplomáciai elszigeteltségének".

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az elnök aggodalmát fejezte ki az amerikai csapatok európai jelenlétének esetleges csökkentése miatt is, jelezve, hogy erre utaló "jelzéseket kapott". Emellett elárulta, hogy Ukrajna kész volt tárgyalni egy olyan amerikai javaslatról, amely a frontvonal mindkét oldalán demilitarizált övezet létrehozását irányozta elő. Zelenszkij azt is elismerte, hogy Kijev az utóbbi időben mérsékelte az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, miután Donald Trump egyoldalú energetikai tűzszünetet hirdetett. Az ukrán elnök szerint az Egyesült Államok idén havonta átlagosan mindössze 12 elfogórakétát szállított az ukrán Patriot légvédelmi rendszerekhez, miközben Oroszország havonta mintegy 130 ballisztikus rakétát gyárt.

Kapcsolódó cikkeink:

Fotó: Purger Tamás, MTI/MTVA 
#ukrajna #oroszország #világ #donald trump #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #tűzszünet #béketárgyalás #békemegállapodás
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:44
14:34
14:33
14:15
14:02
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 28. 13:36 Mélypontra zuhant a forint a sorsdöntő Fed-döntés előtt: közben váratlan tervekkel állt elő a kormány
október 28. 10:34 Nagy bejelentésre vár a világ: kilőtt a Deutsche Bank, miközben rakétatámadás rázta meg az olajpiacot
október 27. 17:34 Hatalmas fordulat az OTP-nél: kilőtt a magyar bankpapír, miközben a tengerentúlon elszabadult a pokol
október 27. 13:36 Megütötték a forintot a száguldó dollár miatt: így alakul kedd nap közben az euró, dollár árfolyama
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 28.
Megtisztul a magyar rendezvénypiac: megszólalt a Hungexpo-vezér a túlárazott projektekről és a jövőről
2026. október 27.
Súlyos válságba keveredett Európa egyik legerősebb hatalma: itt a forgatókönyv, ami Magyarországra is fájdalmas recessziót hozhat
2026. október 28.
Figyelem! Életveszélyes füstérzékelő bukott meg a teszten: ha ilyet vettél, nehogy használd
2026. október 28.
Mennyire hiszel a Google-értékeléseknek? Öt csillag öt véleményből vagy 4,6 ötszázból: te melyiket választanád?
2026. október 28.
Többmillió forintot kaphatnak a magyar családok: erre kell figyelned, ha felújítani akarsz a Wekerle Plusz támogatással
NAPTÁR
Tovább
2026. október 28. szerda
Simon, Szimonetta
44. hét
Október 28.
Az animáció világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Úton az új sorkatonai szolgálat január 1-től: több tízezer magyart érinthet, és nem csak a fiatalokat
2
2 hete
Döntött a kormány, eltörlik az érzékeny nyugdíjszabályt: rengeteg időst érhet meglepetés
3
1 hete
Putyin merész tervvel állt elő a háború lezárását illetően: váratlan irányt vehetnek a béketárgyalások
4
2 hete
Döbbenetes vallomás az ukrán hadifogságba került orosz katonáktól: ilyen bánásmódról álmodni sem mertek
5
2 hete
Felsorakoztak a NATO-tagállam katonái az orosz határon: ez már nem vicc, küszöbön az összecsapás Oroszországgal?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Felhalmozott Kamat
Az adott állampapír tekintetében a kibocsátás napja, vagy az utolsó kamatfizetés napja óta felgyülemlett, de esedékessé még nem vált kamat. Az állampapír eladásakor ezt a felhalmozott kamatot a vevő kifizeti a eladónak az értékpapír nettó értékén felül.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 28. 13:40
Megindul a drágulás a hazai kutakon: brutális áremelés jöhet egy héten belül a benzinnél, gázolajnál
Pénzcentrum  |  2026. október 28. 13:27
Gyökeres gazdasági fordulat Kármán András tervében: így kormányoznák Magyarországot az eurózónába
Agrárszektor  |  2026. október 28. 14:28
Nem kötöttek szerződést a termelők, most nem tudják eladni az árut