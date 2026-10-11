A járvány óta Budapest turizmusa nehezen talál vissza korábbi lendületéhez, miközben a régiós versenytársak, például Bécs vagy Prága, sok tekintetben már erősebb pozícióban vannak.
Csomót találtak a pápa tüdejében: súlyos műtét vár XIV. Leóra
Korai stádiumú csomót fedeztek fel XIV. Leó tüdejében, a pápát a következő napokban meg fogják operálni - jelentette be maga az egyházfő vasárnap.
XIV. Leó pápa a déli Úrangyala imádság alkalmával beszélt egészségi problémájáról. Több részlet egyelőre nem ismert. A 71 éves amerikai pápának nincsenek korábbi, ismert egészségi problémái és aktív életmódot folytat. Rendszeresen úszik és teniszezik.
Az egyházfő a tervek szerint november első felében Dél-Amerikába utazik. A Vatikán egyelőre nem adott tájékoztatást arról, hogy ezt érinti-e a most bejelentett orvosi beavatkozás.
Címlapkép: MTI/Vatikáni Média
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