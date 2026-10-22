Fontos hírt közöltek XIV. Leó pápa orvosai: megérkeztek a végleges szövettani eredmények

Leó pápa orvosai szerdán közölték, hogy a múlt héten elvégzett tüdőrákműtét után az egyházfőnek nincs szüksége további onkológiai kezelésre, mivel a daganat nem képezett áttéteket a szervezetében.

A 71 éves, amerikai születésű egyházfő jobb tüdejének alsó lebenyét október 13-án távolították el, miután tüdő-adenokarcinómát – a tüdőrák leggyakoribb típusát – diagnosztizálták nála. A kimetszett szövet végleges szövettani és molekuláris biológiai vizsgálata megerősítette a diagnózist, egyúttal igazolta, hogy a daganat lokalizált maradt - írja a Reuters.

"Az ezt követő onkológiai kiértékelés megerősítette, hogy nincs szükség további kezelésre" – közölte Stefano Margaritora, a pápa vezető sebésze és Luigi Carbone, az egyházfő személyes orvosa a Vatikán által kiadott nyilatkozatban.

Leó pápát szombaton bocsátották el a kórházból, azóta fokozatosan tért vissza a napi teendőihez. Szerdán már a Szent Péter téren tartotta meg a zarándokoknak szóló, szokásos heti általános audienciáját.

Egyelőre nem tisztázott, hogy az egyházfő részt vesz-e a november 6. és 17. között tervezett dél-amerikai apostoli útján, amely Uruguayt, Argentínát és Perut érintené. Margaritora a múlt héten úgy fogalmazott, hogy orvosi szempontból nincs akadálya az utazásnak, a vatikáni államtitkár ugyanakkor jelezte, hogy a teljes felépülés érdekében a pápa programját könnyíthetik.

Címlapkép: Vatikáni Média