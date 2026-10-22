2026. október 22. csütörtök Előd
11 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Vatikáni Média felvételén XIV. Leó pápa magánaudiencián
Egészség

Fontos hírt közöltek XIV. Leó pápa orvosai: megérkeztek a végleges szövettani eredmények

Pénzcentrum
2026. október 22. 15:45 2 perc

Leó pápa orvosai szerdán közölték, hogy a múlt héten elvégzett tüdőrákműtét után az egyházfőnek nincs szüksége további onkológiai kezelésre, mivel a daganat nem képezett áttéteket a szervezetében.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A 71 éves, amerikai születésű egyházfő jobb tüdejének alsó lebenyét október 13-án távolították el, miután tüdő-adenokarcinómát – a tüdőrák leggyakoribb típusát – diagnosztizálták nála. A kimetszett szövet végleges szövettani és molekuláris biológiai vizsgálata megerősítette a diagnózist, egyúttal igazolta, hogy a daganat lokalizált maradt - írja a Reuters.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Az ezt követő onkológiai kiértékelés megerősítette, hogy nincs szükség további kezelésre" – közölte Stefano Margaritora, a pápa vezető sebésze és Luigi Carbone, az egyházfő személyes orvosa a Vatikán által kiadott nyilatkozatban.

Kapcsolódó cikkeink:

Leó pápát szombaton bocsátották el a kórházból, azóta fokozatosan tért vissza a napi teendőihez. Szerdán már a Szent Péter téren tartotta meg a zarándokoknak szóló, szokásos heti általános audienciáját.

Egyelőre nem tisztázott, hogy az egyházfő részt vesz-e a november 6. és 17. között tervezett dél-amerikai apostoli útján, amely Uruguayt, Argentínát és Perut érintené. Margaritora a múlt héten úgy fogalmazott, hogy orvosi szempontból nincs akadálya az utazásnak, a vatikáni államtitkár ugyanakkor jelezte, hogy a teljes felépülés érdekében a pápa programját könnyíthetik.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Címlapkép: Vatikáni Média
#egészség #kórház #betegség #műtét #rák #kezelés #pápa #orvosok #katolikus egyház #vatikán #XIV. Leó pápa
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:29
16:16
15:59
15:45
15:31
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 22. 13:44 Tovább esik a forint: több mint egy évtizede nem látott fordulat rázza meg a piacokat
október 22. 10:33 Hirtelen szakadt be az OTP a nyitásban – Eladási hullám söpör végig az európai tőzsdéken
október 21. 17:34 Szárnyal a Nasdaq, de lemaradt a magyar tőzsde – Brutális tőzsdei debütálás forgathatja fel a piacot
október 21. 15:43 Összeomlik hamarosan a kötvénypiac? 100%-os államadósság/GDP jöhet az évtized végére
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 22.
Ördögi csapdába került Franciaország: miért tehetetlen a kormány a pusztító zavargásokkal, fosztogatással szemben?
2026. október 21.
Borulhat a minimálbér-megállapodás: 2027-ben 14 helyett 4-6 százalékos emelésre számítanak az elemzők
2026. október 22.
Donald Trump kitüntetése és milliárdos üzletek miatt robbant ki a botrány a sportvilágban
2026. október 22.
Pár millióért már lehet licitálni ezekre a házakra, lakásokra Magyarországon: itt az MBVK árverés listája, bárki beszállhat
2026. október 22.
Havi közel egymillió forint ütheti a markukat: így alakul a rendszergazda fizetés Magyarországon 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. október 22. csütörtök
Előd
43. hét
Október 22.
A dadogás elfogadásának nemzetközi világnapja
Október 22.
cAPS lOCK vILÁGNAP
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Havi 12 400 forint, és nincs választás: közölte a NAV, mennyit kell fizetniük az érintetteknek januártól
2
1 hete
Kitálalt a NEAK főigazgatója: Nem tudjuk, mikor omlik össze a rendszer
3
3 hete
Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
4
5 napja
Súlyos krízis előtt áll az ország: milliónyi magyar ássa a saját sírját, és még a gatyájuk is rámegy
5
4 napja
Működik a legális patikatrükk: így veszik töredékáron a méregdrága gyógyszereket az élelmes magyarok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alkusz
(bróker vagy makler) olyan biztosításközvetítő, aki a szerződés létrejöttét, fennmaradását a biztosítási védelmet kereső megbízásából segíti. Gyakorlatilag az ügyfél ügynöke! Segítséget nyújt a biztosítási igény megfogalmazásához és a megfelelő partner kiválasztásához, közreműködhet a díjbeszedésben és a kárrendezésben is. Az alkusz független

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 22. 15:59
Donald Trump kitüntetése és milliárdos üzletek miatt robbant ki a botrány a sportvilágban
Pénzcentrum  |  2026. október 22. 15:15
Fix áron, korlátlanul: íme 9 közkedvelt "all you can eat" étterem Magyarországon a hosszú hétvégére
Agrárszektor  |  2026. október 22. 15:29
Váratlan hírek jöttek az üzemanyagárakról: ezt tudnod kell, ha tankolni akarsz