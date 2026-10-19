Mutatjuk, melyek voltak a hét legolvasottabb és legérdekesebb hírei a Pénzcentrumon 2026. 42. hetében.
Putyin merész tervvel állt elő a háború lezárását illetően: váratlan irányt vehetnek a béketárgyalások
Vlagyimir Putyin orosz elnök háromoldalú csúcstalálkozót javasolt Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnöknek, amelyen Ukrajna részvétele nélkül tárgyalhatnának az orosz–ukrán háború lezárásáról. A The Wall Street Journal értesülései szerint a találkozót a november 18–19-i APEC-csúcs margóján, a kínai Sencsenben tarthatnák meg. Trump egyelőre nem kötelezte el magát a javaslat mellett, Peking azonban jelezte, hogy nem ellenezné a kezdeményezést, ha az amerikai elnök is támogatja.
Vlagyimir Putyin az október 9-i telefonbeszélgetésük során vetette fel Donald Trumpnak, hogy Hszi Csin-ping bevonásával tartsanak háromoldalú csúcstalálkozót az orosz–ukrán háború lezárásáról. A The Wall Street Journal az egyeztetésekre rálátó forrásokra hivatkozva arról írt, hogy a tárgyalásokon Ukrajna nem venne részt. A Kreml elképzelése szerint a találkozót a november 18–19-re tervezett APEC-csúcstalálkozóhoz kapcsolódva rendezhetnék meg a dél-kínai Sencsenben.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője megerősítette, hogy egyeztetések folynak egy lehetséges találkozóról, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy annak időpontja és napirendje egyelőre nem tisztázott. Egy magas rangú amerikai tisztségviselő szerint Trump még nem fogadta el a meghívást, de kedvezően viszonyulhat a felvetéshez, mivel szeretné teljesíteni a háború lezárására tett kampányígéretét. Peking diplomáciai csatornákon azt jelezte, hogy nem ellenezné a találkozót, amennyiben az amerikai elnök is támogatja azt.
A lap értékelése szerint a kínai területen megrendezett csúcstalálkozó jelentős diplomáciai sikert hozhatna Hszi Csin-pingnek, aki erősíteni kívánja Kína közvetítői szerepét. Ugyanakkor az, hogy a háború egyik közvetlen érintettjét, Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt kihagynák a tárgyalásokból, példátlan helyzetet teremtene, és komoly aggodalmakat kelthetne az európai fővárosokban.
A lehetséges találkozó híre az amerikai és az ukrán elnök közötti feszült viszony közepette érkezett. Trump korábban azzal vádolta Zelenszkijt, hogy nem akarja befejezni a háborút, az ukrán elnök viszont úgy véli, hogy Washington kapitulációra próbálja kényszeríteni Ukrajnát. Zelenszkij emellett azzal is vádolta az amerikai vezetést, hogy késlelteti a Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges elfogórakéták szállítását.
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Címlapi kép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA
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