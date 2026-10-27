Újabb mérföldkő a paksi atomerőmű-bővítésnél: látványos szakasz zárult le, de még kérdéses a folytatás

Befejeződtek a Paks II. atomerőmű hatodik blokkjának talajkiemelési munkálatai, míg az ötödik blokk nukleáris szigetének alaplemeze már csaknem hetven százalékban elkészült. Az építkezés haladása mellett továbbra is zajlik a beruházás jövőjét érintő, átfogó szakmai felülvizsgálat, amelynek lezárása az év végén vagy a jövő év elején várható - tudósított a Portfolio.

A Paks II. Zrt. tájékoztatása szerint októberben ért véget a hatodik blokk 23 méter mély munkagödrének kialakítása, amelynek során mintegy 411 ezer köbméter földet termeltek ki. A földmunkák során kiépítették a szükséges geodéziai és geotechnikai mérőrendszereket, valamint telepítették a felületvédő hálókat is.

Ezzel párhuzamosan az ötödik blokk területén is jelentős előrelépést értek el. A nukleáris sziget közös alaplemezének építése még februárban kezdődött, a reaktorépület alapjának utolsó nagyobb szegmensét pedig október közepén öntötték ki.

A kivitelezés során eddig több mint 7200 tonna betonacélt és 16 900 köbméter betont dolgoztak be a szerkezetbe, a fennmaradó kisebb részek befejezése pedig november végére várható.

Bár a kivitelezési munkálatok folyamatosak, a projekt egészének sorsáról egyelőre nem született döntés. A fővállalkozó Roszatom esetleges leváltásáról szóló sajtóhírekre reagálva a beruházó cég hangsúlyozta, hogy egy ilyen összetett projekt esetében nincs helye a találgatásoknak. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter megerősítette, hogy a beruházás jelenleg is zajló, minden részletre kiterjedő szakmai felülvizsgálata az idei év végén vagy a jövő év elején zárulhat le.