2026. október 30. péntek Alfonz
10 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kötcse, 2026. szeptember 12.Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt miniszterelnök érkezik a párt alapítványa, a Polgári Magyarországért Alapítvány hagyományos kötcsei találkozójára a kötcsei Dobozy-kúriához 2026. szeptember 12-én.MT
Világ

Közbelép az európai nagyhatalom: egyértelművé tették, vétózni fognak Orbán Viktor ENSZ-főtitkári jelölése esetén

Pénzcentrum
2026. október 30. 13:28 2 perc

Franciaország határozottan elutasítja, hogy a választásokon megbukott korábbi magyar miniszterelnök, Orbán Viktor legyen az ENSZ következő főtitkára. Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter egyértelművé tette, hogy a világszervezet élére olyan vezető kell, aki megerősíti, nem pedig leépíti az intézményt, így Párizs vétójogával élve megakadályozhatja Donald Trump amerikai elnök erre irányuló tervét.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Néhány nappal azután, hogy a Wall Street Journal megszellőztette, miszerint Donald Trump kormánya – orosz és kínai támogatásban bízva – Orbán Viktor ENSZ-főtitkári jelölését mérlegeli, Párizs azonnal egyértelműsítette az álláspontját. Jean-Noël Barrot a francia szenátusban csütörtökön kijelentette, hogy kormánya számára elfogadhatatlan a volt magyar kormányfő jelölése.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A francia diplomácia vezetője hangsúlyozta, hogy az ENSZ legmagasabb tisztsége nem szolgálhat vigaszdíjként egy olyan politikus számára, aki vereséget szenvedett a választásokon, és akit a saját népe leváltott. Barrot szerint Franciaország nem hagyhatja, hogy a világszervezetet olyan nagyhatalmak üresítsék ki és bénítsák meg, amelyek a nemzetközi jog helyett pusztán az erősebb akaratát akarják érvényesíteni.

Párizs számára a nemzetközi együttműködés és a szabályokon alapuló világrend fenntartása közvetlen érdek. A külügyminiszter kiemelte, hogy a következő főtitkártól azt várják, hogy reformokkal tegye hatékonyabbá az ENSZ-t, nem pedig azt, hogy tovább rombolja a szervezet hitelességét.

Bár Barrot nem mondta ki nyíltan a vétó szót, a francia ellenállás önmagában is elég Orbán esetleges kinevezésének megakadályozásához. Az ENSZ főtitkárát ugyanis a Közgyűlés választja meg a Biztonsági Tanács ajánlása alapján. Ehhez a tizenöt tagú testületből kilenc támogató szavazatra van szükség úgy, hogy az öt állandó tag – köztük Franciaország – egyike sem vétózza meg a döntést.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az új főtitkár kiválasztási folyamata már zajlik, mivel António Guterres jelenlegi főtitkár mandátuma az idei év végén, 2026. december 31-én lejár, utódja pedig 2027. január elsején veszi át a hivatalt.
#ensz #franciaország #világ #usa #donald trump #orbán viktor #politika #külügyminiszter #külpolitika #2026 #diplomácia
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:29
15:45
15:32
15:15
15:03
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 30. 13:45 Hidegzuhanyként érkezett a magyar GDP-adat: meglepő mozgásba kezdett a forint
október 30. 10:45 Ütik a tőzsdéket: esik az OTP, óriási kriptorablás és amerikai tech-zuhanás rázza meg a piacokat
október 29. 17:47 Vérfürdő a technológiai szektorban: brutális zuhanás a Wall Streeten, de a magyar tőzsde mégis kilőtt
október 29. 13:36 Megtorpant a forint szárnyalása: Trump hírére ugrott az árfolyam, miközben robbant az EKB-bomba
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 30.
Sokkoló, ami a magyar munkahelyeken történik: elképesztő, mit tesznek meg egyes főnökök a dolgozóikkal
2026. október 29.
Üres belváros, bezárt kocsmák, egymást sem ismerő diákok: ami Szombathelyen történik, az vár több magyar egyetemvárosra?
2026. október 30.
Szomorú, mit művelt a nyár a magyar paprikával: ennyit kérnek most egy kiló kézműves őrleményért, nem lesz olcsó a karácsonyi halászlé
2026. október 30.
Eleged van a bejárásból? Ezekkel a tanfolyamokkal könnyen megnyílik az út a home office felé, ráadásul a fizetés is átlag feletti
2026. október 29.
103 országot rangsoroltak aszerint, mennyit visz el a bevásárlás: itt áll Magyarország, a lengyelek és az olaszok között
NAPTÁR
Tovább
2026. október 30. péntek
Alfonz
44. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Úton az új sorkatonai szolgálat január 1-től: több tízezer magyart érinthet, és nem csak a fiatalokat
2
2 hete
Döntött a kormány, eltörlik az érzékeny nyugdíjszabályt: rengeteg időst érhet meglepetés
3
2 hete
Putyin merész tervvel állt elő a háború lezárását illetően: váratlan irányt vehetnek a béketárgyalások
4
2 hete
Döbbenetes vallomás az ukrán hadifogságba került orosz katonáktól: ilyen bánásmódról álmodni sem mertek
5
2 hete
Nem várt csapás jöhet az EU-csúcs után: erre kevesen vannak felkészülve, nagyon komoly következményekkel kell számolni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hirdetmény
A pénzügyi termékek tájékoztatója. Alaposan olvassuk el a szerződés aláírása előtt, hiszen a fő és kisebb költségeket is itt találjuk. A bankok a fiókjukban függesztik ki, de a honlapjukon is elérhető.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 30. 13:01
Szomorú, mit művelt a nyár a magyar paprikával: ennyit kérnek most egy kiló kézműves őrleményért, nem lesz olcsó a karácsonyi halászlé
Pénzcentrum  |  2026. október 30. 11:27
Ebben az 5 magyar városban emelkedik a covidosok száma: küszöbön lehet egy nagyobb megbetegedési hullám
Agrárszektor  |  2026. október 30. 15:29
Csak így menthető meg a magyar termőföld? Nincs több idő, lépni kell