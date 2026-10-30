A kérdés élesen megosztja a közvéleményt és a döntéshozókat is.
Közbelép az európai nagyhatalom: egyértelművé tették, vétózni fognak Orbán Viktor ENSZ-főtitkári jelölése esetén
Franciaország határozottan elutasítja, hogy a választásokon megbukott korábbi magyar miniszterelnök, Orbán Viktor legyen az ENSZ következő főtitkára. Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter egyértelművé tette, hogy a világszervezet élére olyan vezető kell, aki megerősíti, nem pedig leépíti az intézményt, így Párizs vétójogával élve megakadályozhatja Donald Trump amerikai elnök erre irányuló tervét.
Néhány nappal azután, hogy a Wall Street Journal megszellőztette, miszerint Donald Trump kormánya – orosz és kínai támogatásban bízva – Orbán Viktor ENSZ-főtitkári jelölését mérlegeli, Párizs azonnal egyértelműsítette az álláspontját. Jean-Noël Barrot a francia szenátusban csütörtökön kijelentette, hogy kormánya számára elfogadhatatlan a volt magyar kormányfő jelölése.
A francia diplomácia vezetője hangsúlyozta, hogy az ENSZ legmagasabb tisztsége nem szolgálhat vigaszdíjként egy olyan politikus számára, aki vereséget szenvedett a választásokon, és akit a saját népe leváltott. Barrot szerint Franciaország nem hagyhatja, hogy a világszervezetet olyan nagyhatalmak üresítsék ki és bénítsák meg, amelyek a nemzetközi jog helyett pusztán az erősebb akaratát akarják érvényesíteni.
Párizs számára a nemzetközi együttműködés és a szabályokon alapuló világrend fenntartása közvetlen érdek. A külügyminiszter kiemelte, hogy a következő főtitkártól azt várják, hogy reformokkal tegye hatékonyabbá az ENSZ-t, nem pedig azt, hogy tovább rombolja a szervezet hitelességét.
Bár Barrot nem mondta ki nyíltan a vétó szót, a francia ellenállás önmagában is elég Orbán esetleges kinevezésének megakadályozásához. Az ENSZ főtitkárát ugyanis a Közgyűlés választja meg a Biztonsági Tanács ajánlása alapján. Ehhez a tizenöt tagú testületből kilenc támogató szavazatra van szükség úgy, hogy az öt állandó tag – köztük Franciaország – egyike sem vétózza meg a döntést.
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