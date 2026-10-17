Friss hírek érkeztek Leó pápa állapotáról: így van most az egyházfő

A héten megműtött XIV. Leó pápa klinikai kórképe megfelelőnek bizonyul, a kórházból elbocsátható - közölték a római Gemelli-klinikának az egyházfőt kísérő orvosai szombaton. Néhány órával később XIV. Leó pápa visszatért a Vatikánba.

Az orvosi közleményben hozzátették, hogy szombat délelőtt újabb vérvizsgálatot és mellkasröntgent végeztek. "A Szentatya klinikai kórképe megfelelőnek bizonyult a (kórházból történő) elbocsátásra" - írták szakvéleményükben.

Ezzel egy időben a Vatikán bejelentette, hogy XIV. Leó a korai délutáni órákban visszatér a pápai államba. XIV. Leó gyalog hagyta el a kórházat: végighaladt a Gemelli-klinika bejárati csarnokán, ahol kisebb tömeg üdvözölte.

A pápa többek között köszönetet mondott Elena Beccallinak a Szent Szív Katolikus Egyetem rektorának, amelyhez a kórház is tartozik, valamint Stefano Margaritora főorvosnak, a Gemelli-klinika mellsebészeti osztálya vezetőjének, aki az egyházfőn végzett műtét orvoscsapatát irányította. A kórház ajtajában a pápát a Varvara nevű, 13 éves ukrajnai kislány várta családjával, akit Olaszországba menekültként érkezett, majd ott daganatos betegségéből meggyógyítottak.

A kislány tavaly december 31-én már találkozott XIV. Leóval a Szent Péter téren. A Gemelli-klinikánál csoportosult újságíróknak arra a kérdésére, hogyan érzi magát, a pápa angolul azt válaszolta, hogy sokkal jobban van.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Vatikán közölte, hogy a pápa vasárnap délben az apostoli palotáknak a Szent Péter térre néző ablakából elmondja az úrangyala imádságot (Angelus). A 72 éves pápát kedden műtötték meg: rosszindulatú daganat miatt eltávolították jobb tüdejének alsó lebenyét.