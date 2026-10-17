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Friss hírek érkeztek Leó pápa állapotáról: így van most az egyházfő
A héten megműtött XIV. Leó pápa klinikai kórképe megfelelőnek bizonyul, a kórházból elbocsátható - közölték a római Gemelli-klinikának az egyházfőt kísérő orvosai szombaton. Néhány órával később XIV. Leó pápa visszatért a Vatikánba.
Az orvosi közleményben hozzátették, hogy szombat délelőtt újabb vérvizsgálatot és mellkasröntgent végeztek. "A Szentatya klinikai kórképe megfelelőnek bizonyult a (kórházból történő) elbocsátásra" - írták szakvéleményükben.
Ezzel egy időben a Vatikán bejelentette, hogy XIV. Leó a korai délutáni órákban visszatér a pápai államba. XIV. Leó gyalog hagyta el a kórházat: végighaladt a Gemelli-klinika bejárati csarnokán, ahol kisebb tömeg üdvözölte.
A pápa többek között köszönetet mondott Elena Beccallinak a Szent Szív Katolikus Egyetem rektorának, amelyhez a kórház is tartozik, valamint Stefano Margaritora főorvosnak, a Gemelli-klinika mellsebészeti osztálya vezetőjének, aki az egyházfőn végzett műtét orvoscsapatát irányította. A kórház ajtajában a pápát a Varvara nevű, 13 éves ukrajnai kislány várta családjával, akit Olaszországba menekültként érkezett, majd ott daganatos betegségéből meggyógyítottak.
A kislány tavaly december 31-én már találkozott XIV. Leóval a Szent Péter téren. A Gemelli-klinikánál csoportosult újságíróknak arra a kérdésére, hogyan érzi magát, a pápa angolul azt válaszolta, hogy sokkal jobban van.
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A Vatikán közölte, hogy a pápa vasárnap délben az apostoli palotáknak a Szent Péter térre néző ablakából elmondja az úrangyala imádságot (Angelus). A 72 éves pápát kedden műtötték meg: rosszindulatú daganat miatt eltávolították jobb tüdejének alsó lebenyét.
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