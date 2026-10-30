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Automatikus állampolgárságot kaphatnak az Ausztriában élő magyarok: az osztrák államfő is támogatná az “Ein Pass, der passt”
Parázs vita övezi Ausztriában az "Ein Pass, der passt" elnevezésű kezdeményezést, amely automatikus állampolgárságot biztosítana az országban jogszerűen tartózkodó külföldi szülők ott született gyermekeinek. Míg a javaslatot az államfő is támogatja a demokratikus részvétel szélesítése és a társadalmi beilleszkedés elősegítése érdekében, a bírálók ragaszkodnak a világ egyik legszigorúbb, a sikeres integrációt alapfeltételként kezelő honosítási rendszeréhez.
Ausztriában a hatályos szabályozás értelmében a születés helye nem garantál automatikusan állampolgárságot. Ennek következtében mintegy 300 ezer olyan ember él az országban, aki bár ott látta meg a napvilágot, nem rendelkezik osztrák útlevéllel. A statisztikák szerint naponta ötven újszülött, azaz a világra jövő gyermekek negyede kezdi meg úgy az életét, hogy jogi értelemben nem számít a társadalom teljes jogú tagjának, pusztán azért, mert a szülei külföldi állampolgárok. Ezek a gyerekek Ausztriában nőnek fel, ott járnak iskolába és németül beszélnek, felnőttként azonban mégsem vehetnek részt a választásokon.
Az "Ein Pass, der passt" (Egy útlevél, amely illik hozzád) elnevezésű kezdeményezés ezen a helyzeten változtatna. A javaslat szerint automatikusan osztrák állampolgárságot kapnának azok a gyermekek, akiknek a szülei már több éve életvitelszerűen és jogszerűen az országban élnek. A jogkiterjesztést Alexander Van der Bellen szövetségi elnök is támogatja:
A kezdeményezők érvelése szerint a lépés erősítené a társadalmi integrációt és az országhoz tartozás érzését. Felhívják a figyelmet arra is, hogy jelenleg a lakosság egyötöde nem rendelkezik választójoggal, ami súlyosan torzítja a demokratikus képviseletet. Ez az aránytalanság különösen a városi lakosságot, a fiatalokat, valamint az alacsonyabb jövedelműeket szorítja a politikai perifériára.
A kérdés élesen megosztja a közvéleményt és a döntéshozókat. A vita középpontjában az az alapvető dilemma áll, hogy vajon az állampolgárság megadása segíti-e elő az integrációt, vagy éppen a sikeres beilleszkedésnek kell megelőznie az okmányok megszerzését.
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Christian Dörfel integrációs ügyekért felelős tartományi tanácsos határozottan az utóbbi álláspontot képviseli, és elutasítja a kezdeményezést. Szerinte az állampolgárságot nem lehet ajándékba adni csupán a születés helye alapján, mivel annak olyan kiemelkedő értéknek kell maradnia, amely a sikeres beilleszkedési folyamatot koronázza meg. Úgy véli, a gyermekek jogállásának továbbra is a társadalomba már teljes mértékben integrálódott szülők állampolgárságához kell kötődnie.
Az osztrák honosítási feltételek jelenleg is a legszigorúbbak közé tartoznak a világon. Az eljárás megköveteli az önálló megélhetést biztosító jövedelmet, a büntetlen előéletet, a megfelelő szintű nyelvtudást, valamint az ország törvényeinek és alapértékeinek ismeretét, tiszteletét. Akik Ausztriában születtek, jelenleg csak ezen a bonyolult, alapvetően az újonnan érkező bevándorlókra szabott folyamaton keresztül juthatnak osztrák állampolgársághoz. Bár az okmány elengedhetetlen a politikai részvételhez és bizonyos szakmák gyakorlásához, a javaslat ellenzői szerint a jelenlegi szigorú, jól bevált rendszer enyhítése nem indokolt.
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