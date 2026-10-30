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Világ

Automatikus állampolgárságot kaphatnak az Ausztriában élő magyarok: az osztrák államfő is támogatná az “Ein Pass, der passt”

Pénzcentrum
2026. október 30. 12:32 3 perc

Parázs vita övezi Ausztriában az "Ein Pass, der passt" elnevezésű kezdeményezést, amely automatikus állampolgárságot biztosítana az országban jogszerűen tartózkodó külföldi szülők ott született gyermekeinek. Míg a javaslatot az államfő is támogatja a demokratikus részvétel szélesítése és a társadalmi beilleszkedés elősegítése érdekében, a bírálók ragaszkodnak a világ egyik legszigorúbb, a sikeres integrációt alapfeltételként kezelő honosítási rendszeréhez.

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Ausztriában a hatályos szabályozás értelmében a születés helye nem garantál automatikusan állampolgárságot. Ennek következtében mintegy 300 ezer olyan ember él az országban, aki bár ott látta meg a napvilágot, nem rendelkezik osztrák útlevéllel. A statisztikák szerint naponta ötven újszülött, azaz a világra jövő gyermekek negyede kezdi meg úgy az életét, hogy jogi értelemben nem számít a társadalom teljes jogú tagjának, pusztán azért, mert a szülei külföldi állampolgárok. Ezek a gyerekek Ausztriában nőnek fel, ott járnak iskolába és németül beszélnek, felnőttként azonban mégsem vehetnek részt a választásokon.

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Az "Ein Pass, der passt" (Egy útlevél, amely illik hozzád) elnevezésű kezdeményezés ezen a helyzeten változtatna. A javaslat szerint automatikusan osztrák állampolgárságot kapnának azok a gyermekek, akiknek a szülei már több éve életvitelszerűen és jogszerűen az országban élnek. A jogkiterjesztést Alexander Van der Bellen szövetségi elnök is támogatja:

A kezdeményezők érvelése szerint a lépés erősítené a társadalmi integrációt és az országhoz tartozás érzését. Felhívják a figyelmet arra is, hogy jelenleg a lakosság egyötöde nem rendelkezik választójoggal, ami súlyosan torzítja a demokratikus képviseletet. Ez az aránytalanság különösen a városi lakosságot, a fiatalokat, valamint az alacsonyabb jövedelműeket szorítja a politikai perifériára.

A kérdés élesen megosztja a közvéleményt és a döntéshozókat. A vita középpontjában az az alapvető dilemma áll, hogy vajon az állampolgárság megadása segíti-e elő az integrációt, vagy éppen a sikeres beilleszkedésnek kell megelőznie az okmányok megszerzését.

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Christian Dörfel integrációs ügyekért felelős tartományi tanácsos határozottan az utóbbi álláspontot képviseli, és elutasítja a kezdeményezést. Szerinte az állampolgárságot nem lehet ajándékba adni csupán a születés helye alapján, mivel annak olyan kiemelkedő értéknek kell maradnia, amely a sikeres beilleszkedési folyamatot koronázza meg. Úgy véli, a gyermekek jogállásának továbbra is a társadalomba már teljes mértékben integrálódott szülők állampolgárságához kell kötődnie.

Az osztrák honosítási feltételek jelenleg is a legszigorúbbak közé tartoznak a világon. Az eljárás megköveteli az önálló megélhetést biztosító jövedelmet, a büntetlen előéletet, a megfelelő szintű nyelvtudást, valamint az ország törvényeinek és alapértékeinek ismeretét, tiszteletét. Akik Ausztriában születtek, jelenleg csak ezen a bonyolult, alapvetően az újonnan érkező bevándorlókra szabott folyamaton keresztül juthatnak osztrák állampolgársághoz. Bár az okmány elengedhetetlen a politikai részvételhez és bizonyos szakmák gyakorlásához, a javaslat ellenzői szerint a jelenlegi szigorú, jól bevált rendszer enyhítése nem indokolt.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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