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Világ

Spanyolország sokkban: már 64 áldozata biztosan van a brutális vonatbalesetnek

Pénzcentrum
2026. október 28. 15:45 2 perc

Legalább 64 ember életét vesztette szerda reggel, amikor két nagy sebességű vonat összeütközött Spanyolországban, Madridtól délre. A több mint ötszáz utast szállító szerelvények balesete az ország legsúlyosabb vasúti katasztrófája a 2013-as, 80 halálos áldozatot követelő tragédia óta - írja a BBC.

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A szerencsétlenség röviddel reggel 9 óra után történt Mora és Orgaz települések között, a fővárostól nagyjából 140 kilométerre délre. A közlekedési minisztérium információi szerint az állami tulajdonú Renfe vasúttársaság egyik dél felé tartó szerelvénye hátulról belerohant a magánkézben lévő Iryo társaság feltehetően álló vonatába. Az ütközés erejétől legalább két vagon lezuhant a vasúti töltésről.

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A szerelvényeken összesen több mint ötszázan utaztak, az Iryo járatán 146 utas és egy csecsemő, míg a Renfe vonatán 397 fő tartózkodott. A hatóságok eddig 64 halálos áldozatot erősítettek meg, de figyelmeztettek, hogy ez a szám még tovább növekedhet. Jelenleg 80 sérültet ápolnak, közülük 50 ember állapota súlyos, 15-é pedig kritikus. A beszámolók szerint az eltűntek között van Fátima Báñez volt miniszter is, aki a Spanyol Munkaadói Szervezetek Szövetségének (CEOE) alapítványát vezeti.

A helyszínen óriási erőkkel, tűzoltók és helikopterek bevonásával zajlik a mentés. A toledói, a Ciudad Real-i és az Alcázar de San Juan-i kórházakban minden tervezett műtétet elhalasztottak, hogy felkészüljenek a baleset helyszínéről érkező sérültek tömeges ellátására. A madridi vérellátó központ eközben sürgős véradásra szólította fel a lakosságot a hirtelen megnövekedett igények miatt. A vonalon az összes járatot leállították, a Madrid, Ciudad Real és Andalúzia közötti vasúti közlekedés határozatlan ideig szünetel.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök megdöbbenését fejezte ki a súlyos tragédia miatt. Kijelentette, hogy folyamatos kapcsolatban áll a közlekedési miniszterrel és Kasztília-La Mancha autonóm közösség elnökével a mentési munkálatok koordinálása érdekében. A kormányfő és több más spanyol politikus is lemondta minden szerdai nyilvános programját, beleértve a jövő havi parlamenti választások kampányeseményeit is. A spanyol királyi család szintén részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, az Európai Unió pedig jelezte, hogy kész segítséget nyújtani Spanyolországnak.

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Idén ez már a második olyan súlyos tragédia az országban, amely nagy sebességű vonatokat érint. Januárban Dél-Spanyolországban siklott ki egy szerelvény, amelynek leszakadó hátsó kocsijai egy érkező Renfe-vonat útjába kerültek, kioltva 46 ember életét.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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