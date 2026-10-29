Visszatér a kötelező sorkatonaság? 2032-től általános hadkötelezettséget vezetnének be

Litvánia 2032-től általános hadkötelezettséget vezetne be, és meghosszabbítaná a fiatal férfiak katonai szolgálatát az Oroszországgal fennálló biztonsági feszültségek miatt - jelentette be csütörtökön Gitanas Nauseda államfő.

Erről a balti európai uniós és NATO-tagállam nemzetbiztonsági tanácsa állapodott meg csütörtöki vilniusi ülésén - tette hozzá az elnök. A tervet még a parlamentnek is jóvá kell hagynia.

Litvánia 2015-ben részlegesen már visszaállította a 2008-ban megszüntetett sorkatonai szolgálatot, válaszul a Krím félsziget annektálására Oroszország által a megelőző évben.