Elhalasztják azoknak a jogszabálytervezeteknek az elfogadását, amelyek ütközésben vannak a gyermekek közösségimédia-használatának korlátozására készülő uniós szabályozással.
Visszatér a kötelező sorkatonaság? 2032-től általános hadkötelezettséget vezetnének be
Litvánia 2032-től általános hadkötelezettséget vezetne be, és meghosszabbítaná a fiatal férfiak katonai szolgálatát az Oroszországgal fennálló biztonsági feszültségek miatt - jelentette be csütörtökön Gitanas Nauseda államfő.
Erről a balti európai uniós és NATO-tagállam nemzetbiztonsági tanácsa állapodott meg csütörtöki vilniusi ülésén - tette hozzá az elnök. A tervet még a parlamentnek is jóvá kell hagynia.
Litvánia 2015-ben részlegesen már visszaállította a 2008-ban megszüntetett sorkatonai szolgálatot, válaszul a Krím félsziget annektálására Oroszország által a megelőző évben.
Országos szakszervezeti sztrájkot hirdettek meg péntekre, és ezzel egy időben diáktüntetések várhatók: Milánó központját lezárják, Rómában biztonsági gyűrű övezi a Colosseumot.
Több hullámban érkeztek az ukrán drónok Moszkva felé, a támadás miatt három repülőtéren is korlátozni kellett a forgalmat.
Most érkezett! Három tagállam is megvétózta von der Leyen nagy tervét: mégsem csatlakozik az EU-hoz ez az ország
Bár a tagállamok nem értenek egyet a kapcsolat jellegét leíró pontos kifejezésben, Brüsszel tartalmilag nem hátrál meg, és továbbra is jelentősen kibővített partnerséget kínál Ottawának.
A szerelvényeken összesen több mint ötszázan utaztak.
Az elszálló üzemanyagköltségek miatt megszakította három és fél éves világ körüli útját egy luxus-óceánjáró
Havi 1800 dollárról 8000-re ugrott az üzemanyagköltség kabinonként, ezért leállt a három és fél éves luxusút.
Óriási fordulat az ukrajnai háborúban: Zelenszkij hajlandó lenne tárgyalni az orosz biztonsági garanciákról
Az elnök aggodalmát fejezte ki az amerikai csapatok európai jelenlétének esetleges csökkentése miatt is.
Izraeli választások 2026: patthelyzet alakult ki az exit pollok után - lehet, hogy Netanjahunak befellegzett?
A végleges eredményeket november 4-én hirdetik ki.
Az ukrán elnök szerint javult a hadsereg helyzete, a kupjanszki térségben pedig egy gázvezetéket is bevetettek a hadműveletben.
Újabb mérföldkő a paksi atomerőmű-bővítésnél: látványos szakasz zárult le, de még kérdéses a folytatás
Befejeződtek a Paks II. atomerőmű hatodik blokkjának talajkiemelési munkálatai, míg az ötödik blokk nukleáris szigetének alaplemeze már csaknem hetven százalékban elkészült.
A politikus megerősítette, hogy a NATO készen áll a tagállamok területének minden egyes négyzetcentiméterét megvédeni.
Az Európai Bizottság jelentősen kibővítené a Frontex hatáskörét az illegális migráció visszaszorítása érdekében.
Franciaországnak a romló államháztartási hiány, az egekbe szökő állampapírhozamok és az egyre szélesedő utcai tüntetések árnyékában kell elfogadtatnia a 2027-es költségvetését.
A feszültség tovább fokozódik a Közel-Keleten, miközben Szaúd-Arábiát újabb húszi támadások érték.
Négy ember megsebesült orosz légicsapásban hétfőre virradóra a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjában.
A Donald Trump vezette amerikai kormányzat Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnököt szeretné az ENSZ következő főtitkárának.
Aleksandar Vucic korábbi szerb köztársasági elnök, az Egyesült Szerbia listavezetője elismerte vereségét a szerbiai előre hozott parlamenti választáson
Elszabadult a pokol Barcelonában is: fiatalok csaptak össze a rendőrökkel, tömeges letartóztatás lett a vége
Súlyos zavargások törtek ki szombat este Barcelona belvárosában, ahol fiatalok csoportjai csaptak össze a rendőrséggel.
Egyre súlyosabb a helyzet Európában: katonákat is bevetnek a zavargások miatt, több fővárosban forrnak az indulatok
Milánótól Madridig, Lisszabontól Tiranáig tüntetések rázták meg Európa nagyvárosait szombaton.
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A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
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Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
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Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.