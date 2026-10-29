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A német Bundeswehr katonái harci egyenruhában, fegyelmezett és precíz sorakozásban állnak egy katonai parádé során, szimbolizálva az erőt, az egységet és a nemzetvédelemre való felkészültséget.
Világ

Visszatér a kötelező sorkatonaság? 2032-től általános hadkötelezettséget vezetnének be

MTI
2026. október 29. 21:33 1 perc

Litvánia 2032-től általános hadkötelezettséget vezetne be, és meghosszabbítaná a fiatal férfiak katonai szolgálatát az Oroszországgal fennálló biztonsági feszültségek miatt - jelentette be csütörtökön Gitanas Nauseda államfő.

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Erről a balti európai uniós és NATO-tagállam nemzetbiztonsági tanácsa állapodott meg csütörtöki vilniusi ülésén - tette hozzá az elnök. A tervet még a parlamentnek is jóvá kell hagynia.

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Litvánia 2015-ben részlegesen már visszaállította a 2008-ban megszüntetett sorkatonai szolgálatot, válaszul a Krím félsziget annektálására Oroszország által a megelőző évben.

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Címlapkép: Getty Images
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