Az elszálló üzemanyagköltségek miatt megszakította három és fél éves világ körüli útját egy luxus-óceánjáró

Megszakította három és fél évesre tervezett világ körüli útját a Villa Vie Residences Odüsszeia nevű luxus-óceánjárója, miután jelentősen megemelkedtek az üzemanyagköltségek. A hajó mintegy 200 utasa Kambodzsában rekedt, miközben az üzemeltető az ideiglenes elhelyezésük megoldásán dolgozik, írja a BBC.

Kambodzsában rekedt mintegy 200 utas a Villa Vie Residences Odüsszeia nevű luxus-óceánjáróján, miután a hajó a megemelkedett üzemanyagköltségek miatt megszakította világ körüli útját. Az óceánjáró 2024 októberében indult az észak-írországi Belfastból, és az eredeti tervek szerint 2028 tavaszáig közel 150 országba vitte volna el az utasait. A Bloomberg értesülései szerint az üzemeltető amerikai vállalat már dolgozik az utasok átmeneti elhelyezésén.

A társaság közlése szerint az iráni háború kitörése után Délkelet-Ázsiában a kabinonkénti havi üzemanyagköltség 1800 dollárról 8000 dollárra emelkedett. A kiadások mérséklésére több intézkedést is bevezettek: például hosszabb időt töltöttek a kikötőkben, hogy csökkentsék a hajó üzemanyag-fogyasztását. Ezek a lépések azonban nem ellensúlyozták a költségek rendkívüli növekedését, a vállalat pedig nem tartotta reálisnak, hogy a többletterheket az utasokra hárítsa.

Az üzemeltető a következő 60 napot pénzügyi helyzetének rendezésével tölti, ugyanakkor közleményében arra figyelmeztetett, hogy a siker nem garantált. A luxushajón több étterem és bár, medence, valamint pickleball-pálya is található.

Az utasok a teljes útra 120–440 ezer dollárért bérelhettek kabint, ami nagyjából 40–145 millió forintnak felel meg. A rövidebb távú bérlés esetén a legolcsóbb kabin havi díja 3500 dollár, vagyis körülbelül 1,1 millió forint volt.