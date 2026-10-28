A több mint kétmillió lakossági ügyfelet és 10 000 vállalkozást kiszolgáló fintech Magyarországon is teljeskörűen elindítja lakossági pénzügyi szolgáltatásait.
Az elszálló üzemanyagköltségek miatt megszakította három és fél éves világ körüli útját egy luxus-óceánjáró
Megszakította három és fél évesre tervezett világ körüli útját a Villa Vie Residences Odüsszeia nevű luxus-óceánjárója, miután jelentősen megemelkedtek az üzemanyagköltségek. A hajó mintegy 200 utasa Kambodzsában rekedt, miközben az üzemeltető az ideiglenes elhelyezésük megoldásán dolgozik, írja a BBC.
Kambodzsában rekedt mintegy 200 utas a Villa Vie Residences Odüsszeia nevű luxus-óceánjáróján, miután a hajó a megemelkedett üzemanyagköltségek miatt megszakította világ körüli útját. Az óceánjáró 2024 októberében indult az észak-írországi Belfastból, és az eredeti tervek szerint 2028 tavaszáig közel 150 országba vitte volna el az utasait. A Bloomberg értesülései szerint az üzemeltető amerikai vállalat már dolgozik az utasok átmeneti elhelyezésén.
A társaság közlése szerint az iráni háború kitörése után Délkelet-Ázsiában a kabinonkénti havi üzemanyagköltség 1800 dollárról 8000 dollárra emelkedett. A kiadások mérséklésére több intézkedést is bevezettek: például hosszabb időt töltöttek a kikötőkben, hogy csökkentsék a hajó üzemanyag-fogyasztását. Ezek a lépések azonban nem ellensúlyozták a költségek rendkívüli növekedését, a vállalat pedig nem tartotta reálisnak, hogy a többletterheket az utasokra hárítsa.
Az üzemeltető a következő 60 napot pénzügyi helyzetének rendezésével tölti, ugyanakkor közleményében arra figyelmeztetett, hogy a siker nem garantált. A luxushajón több étterem és bár, medence, valamint pickleball-pálya is található.
Az utasok a teljes útra 120–440 ezer dollárért bérelhettek kabint, ami nagyjából 40–145 millió forintnak felel meg. A rövidebb távú bérlés esetén a legolcsóbb kabin havi díja 3500 dollár, vagyis körülbelül 1,1 millió forint volt.
A szerelvényeken összesen több mint ötszázan utaztak.
Az ukrán elnök szerint javult a hadsereg helyzete, a kupjanszki térségben pedig egy gázvezetéket is bevetettek a hadműveletben.
Újabb mérföldkő a paksi atomerőmű-bővítésnél: látványos szakasz zárult le, de még kérdéses a folytatás
Befejeződtek a Paks II. atomerőmű hatodik blokkjának talajkiemelési munkálatai, míg az ötödik blokk nukleáris szigetének alaplemeze már csaknem hetven százalékban elkészült.
A politikus megerősítette, hogy a NATO készen áll a tagállamok területének minden egyes négyzetcentiméterét megvédeni.
Az Európai Bizottság jelentősen kibővítené a Frontex hatáskörét az illegális migráció visszaszorítása érdekében.
Franciaországnak a romló államháztartási hiány, az egekbe szökő állampapírhozamok és az egyre szélesedő utcai tüntetések árnyékában kell elfogadtatnia a 2027-es költségvetését.
A feszültség tovább fokozódik a Közel-Keleten, miközben Szaúd-Arábiát újabb húszi támadások érték.
Négy ember megsebesült orosz légicsapásban hétfőre virradóra a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjában.
A Donald Trump vezette amerikai kormányzat Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnököt szeretné az ENSZ következő főtitkárának.
Aleksandar Vucic korábbi szerb köztársasági elnök, az Egyesült Szerbia listavezetője elismerte vereségét a szerbiai előre hozott parlamenti választáson
Elszabadult a pokol Barcelonában is: fiatalok csaptak össze a rendőrökkel, tömeges letartóztatás lett a vége
Súlyos zavargások törtek ki szombat este Barcelona belvárosában, ahol fiatalok csoportjai csaptak össze a rendőrséggel.
Egyre súlyosabb a helyzet Európában: katonákat is bevetnek a zavargások miatt, több fővárosban forrnak az indulatok
Milánótól Madridig, Lisszabontól Tiranáig tüntetések rázták meg Európa nagyvárosait szombaton.
Szinte teljesen elpusztult a Sasfészek: őrizetbe vették a feltételezett gyújtogatót, az épület sorsáról is döntöttek
Tűzvészben nagyrészt elpusztult Hitler egykori bajorországi rezidenciája, a Sasfészek. A rendőrség gyújtogatás gyanújával őrizetbe vett egy 33 éves férfit.
Ukrajna védelmi minisztere bejelentette, hogy helyreállt az ország Starlink-hozzáférése, miután a műholdas internetszolgáltatás napokig korlátozottan működött.
Fokozódik a feszültség Franciaországban: 70 ezer rendőrrel készülnek az újabb zavargásokra, ledeszkázták a luxusüzleteket
Újabb országos tiltakozáshullámra készül Franciaország, a boltokat bedeszkázzák, 70 ezer csendőrt és rendőrt mozgósítanak.
Tűz ütött ki péntek este a bajorországi Kehlsteinhaus épületében. Az épületet a világ Sasfészekként ismeri, és Adolf Hitler egyik hegyi menedéke volt.
Közel ezer repülőjáratot töröltek a pusztító vihar miatt: ezreket kellett kimenekíteni a népszerű ázsiai szigeten
Pénteken elérte Tajvan északkeleti partvidékét a Champi tájfun. A vihar miatt egy ember életét vesztette, 163-an megsérültek, és az ország nagy része leállt.
Hatalmas olajfolt terjed a népszerű üdülőhely partjainál: sorra zárják le a strandokat a tartályhajót ért támadás után
Egy, a Hormuzi-szoros közelében megtámadott tartályhajóból származó olajfolt folyamatosan terjed az Egyesült Arab Emírségek partjai mentén.
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.