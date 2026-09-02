Megunták a banánt? Tömegével hagyják el hazájukat a magyarok: ebbe az országba menekülnek a legtöbben

Az Európai Unióban élők egyik alapvető joga, hogy szabadon mozoghatnak, élhetnek, dolgozhatnak vagy tanulhatnak egy másik uniós országban. Bár ez a jog valamennyi uniós állampolgárt megillet, a különböző országok állampolgárai korántsem használják ki ugyanolyan arányban. Romániában például a lakosság 16 százaléka él másik uniós országban, míg Németországban és Franciaországban ez az arány mindössze 0,9 százalék. Magyarországon a lakosság 4,1 százaléke él külföldön, amivel nagyjból a középmezőnyben foglal helyet.

A szabad mozgás joga egy olyan jog, amellyel ugyan a legtöbb európai rendelkezik, viszont igen kevesen élnek vele. A szabad mozgás és tartózkodás joga azt jelentik, hogy az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség polgárai szabadon utazhatnak és élhetnek a tagállamokban.

A Europe Magazine által közölt felmérés szerint körülbelül 14 millió uniós állampolgár él olyan tagállamban, amelynek nem az állampolgára, ami a teljes népesség mindössze 3%-át teszi ki. Ez uniós átlagban igencsak szerény aránynak tűnik, ugyanakkor az eloszlás korántsem egyenletes.

A legnagyobb arányban Romániából költöznek más uniós országokba az emberek: a lakosság 16 százaléka, mintegy 3,1 millió ember él az Európai Unió valamely másik tagállamában, ami azt jelenti, hogy nagyjából minden hatodik romániai lakos olyan országban él, amelynek nem állampolgára.

Romániát Horvátország követi 14,6 százalékkal, majd Bulgária 11,5 százalékkal. A lista következő helyén Portugália áll 9,5 százalékkal, ami azért is érdekes, mert ezzel megtöri azt a mintázatot, amely szerint elsősorban a kelet-európai, illetve újabban csatalkozott uniós tagállamok lakói költöznek nagy arányban másik uniós országba, Portugália ugyanis nem kelet-európai állam, és régóta tagja is az Európai Uniónak, ennek ellenére több mint egymillió portugál állampolgár él valahol máshol Európában.

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A lista másik végén Németország, Franciaország és Málta áll, ezekben az országokban mindössze a lakosság 0,9 százaléka él más tagállamban, Svédországban és Cipruson pedig a lakosság 1 százaléka. Vagyis ugyanaz a jog, amely minden uniós állampolgárt megillet, az egyik országban csaknem tizennyolcszor nagyobb arányban élnek, mint egy másikban.

Érdekesség még, hogy a magas kivándorlási arányt mutató országok közül többnek is csökkent a lakossága az elmúlt időben. 2005 és 2025 között Lettország népessége 17 százalékkal, Bulgáriáé 16 százalékkal, Litvániáé 14 százalékkal, Romániáé 11 százalékkal, Horvátországé pedig 10 százalékkal csökkent.

Ezzel szemben több olyan ország is akad, amelynek lakossága ugyanezen időszak alatt látványosan nőtt. Luxemburg népessége 48 százalékkal, Máltáé 43 százalékkal, Ciprusé 34 százalékkal, Írországé pedig 32 százalékkal növekedett 2005 és 2025 között.

Magyarországról is sokan mennek külföldre

Magyarország lakosságának 4,1 százaléka él külföldön, amivel nagyjból a középmezőnyben foglal helyet az ország. A KSH friss adatai szerint a magyarok nemzetközi vándorlása továbbra is jelentős: 2025-ben több mint 39 ezren hagyták el az országot (fontos, hogy ez a szám nem csak az uniós országokba történő kivándorlásokat tartalmazza).

A kivándorlás célországai között Ausztria és Németország különösen fontos: a KSH 2025-ös adatai szerint csak Ausztriába több mint 23 ezer magyar vándorolt ki, Németországba pedig majdnem 7 ezer, de sokan mennek az Egyesült Királyságba, Hollandiába és Svájcba is.