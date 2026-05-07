Budapest, Magyarország - 2019. október 18.: Pénzügyminisztérium a József nádor téren - Budapest, Magyarország
Otthon

Hidegzuhany vár a hazaköltözést tervező magyarokra: ezen a kemény akadályon bukik el a legtöbb álom

Pénzcentrum
2026. május 7. 08:01

Bár a statisztikák egyelőre nem mutatnak tömeges visszavándorlást, a közelmúlt politikai változásai és a honvágy miatt egyre több külföldön élő magyar fontolgatja a hazaköltözést. A döntést azonban erősen megnehezíti a hazai gazdasági helyzet. Szintén akadályt jelent a túlárazott, kedvezőtlen hitelezési feltételekkel működő ingatlanpiac. A kint élők többsége jelenleg kivár, és a végleges hazatérést a gazdaság fellendülésétől, az európai szintű bérektől, valamint a megfizethetőbb lakhatástól teszi függővé.

A külföldön élő magyarok körében a politikai és gazdasági helyzet javulása a hazatérés legfőbb feltétele. A nyolc éve Németországban élő Ágoston és az Ausztriában dolgozó András is lát némi reményt a visszatérésre. Ők ezt elsősorban a kialakulóban lévő új politikai erőviszonyoknak tulajdonítják.

Külföldön ugyan kiszámíthatóbb a megélhetés, de a honvágy és az itthoni egzisztencia újraépítésének vágya erős motivációt jelent számukra. Döntésük azonban nem pusztán érzelmi alapú. A legtöbben racionálisan mérlegelnek, és megvárják a magyar gazdaság ismételt fellendülését. Ez az igény a politikai palettán is megjelent: a Tisza Párt például egy átfogó, adókedvezményeket és lakhatási támogatást ígérő programmal csábítana haza kétszázezer magyart a következő években - írja a Telex.

A hazai elvándorlás a 2010-es évek elején, a gazdasági válság és a magas munkanélküliség hatására tetőzött. A tendencia az évtized második felében, a gazdaság erősödésével lelassult. Hárs Ágnes, a Kopint-Tárki vezető kutatója szerint a kivándorlók jelentős része, mintegy 30-50 százaléka idővel visszatér. A folyamat statisztikai mérése módszertani okokból nehézkes, az viszont egyértelműen látszik, hogy a hazaköltözést leginkább a gazdasági várakozások befolyásolják. Aki külföldön a szűkülő lehetőségek miatt rosszul érzi magát, miközben itthon javuló feltételekre számít, az hamarabb indul el hazafelé.

Jelenleg a hazaköltözés legnagyobb fizikai akadálya az ingatlanpiac állapota. A diaszpórában élők folyamatosan figyelemmel kísérik az itthoni kínálatot. A legtöbb érdeklődő a kivándorlók fő célpontjainak számító Németországból és Ausztriából érkezik, az árak azonban sokakat elrettentenek. Futó Péter, a Zenga.hu vezető elemzője és a megszólaló érintettek is megerősítik, hogy a hazai ingatlanpiac túlárazott. A kint élők ráadásul jelentős versenyhátrányból indulnak. Ők ugyanis nem jogosultak azokra az állami otthonteremtési támogatásokra, amelyek az elmúlt években drasztikusan felhajtották az árakat.

A hazai hitelkamatok ma a nyugat-európai kondíciók többszörösét teszik ki, miközben a kínálat minősége gyakran messze elmarad az elvárttól. A hazatelepülést tervezők azzal szembesülnek, hogy a nyugati árakkal vetekedő összegekért sokszor csak évtizedek óta felújítatlan, korszerűtlen lakásokat kapnak. Bár a szakértők szerint a közeljövőben várható némi árcsökkenés, és javulhat a vásárlók alkupozíciója, a kint élő családok számára a hazaköltözés egyelőre csak óvatosan tervezgetett, távolabbi cél marad. Ennek megvalósulása az ország érdemi és tartós fejlődésén múlik.
