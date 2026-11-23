Megdőlt az orosz–ukrán háború egyik sokáig érinthetetlennek hitt tabuja, miután a közelmúlt feszült biztonságpolitikai eseményei nyomán Kalinyingrád is közvetlen célponttá vált. A balti-tengeri orosz exklávét és az odavezető utánpótlási útvonalakat ért dróntámadások alapjaiban rendítették meg a térség biztonságát, miközben Ukrajna a Krím félsziget elszigetelésével is egyre komolyabb nyomást gyakorol Moszkvára - írja az EUObserver.

Rendkívül sűrű és feszült időszak előzte meg ezt a stratégiai fordulatot, különösen a lengyel határ mentén. Varsó nemrég nyilvánosságra hozta egy tervezett orosz szabotázsakció részleteit. Információk szerint az oroszok olyan határ menti támadásra készültek, amelyért az ukránokat akarták felelőssé tenni, így a lengyel hatóságoknak a különleges erőket kellett bevetniük a hamis zászlós művelet megakadályozására. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy két orosz rakéta és egy sugárhajtású drón is lengyel területre csapódott, bár ez feltehetően baleset volt.

Ezzel párhuzamosan a harcok közvetlenül elérték a kalinyingrádi régióhoz kötődő célpontokat is. Ukrán drónok a líbiai Bengázi kikötőjében megsemmisítették az onnan kifutott Merkurij orosz korvettet, és találatot mértek az ugyancsak kalinyingrádi illetőségű Aszkalon teherhajóra. Emellett a Balti-tengeren is dróntámadás ért egy Kalinyingrádba tartó orosz teherhajót, a baltijszki haditengerészeti támaszponton pedig egy esetleges csapástól tartva megszólaltak a légvédelmi szirénák. A terület történetében valószínűleg ez volt az első légiriadó, ami a fizikai fenyegetésen túl a pszichológiai hadviselés eszközeként is kiválóan működik.

Mindez egyértelműen mutatja, hogy új irányt vett az orosz agresszióra adott válasz, és a figyelem középpontjába Kalinyingrád került. A háború első éveiben egyfajta kimondatlan tabunak számított az orosz exklávé megtámadása, és bár születtek ilyen ukrán tervek, egyiket sem hajtották végre. Ez a visszafogottság azonban már a múlté.

Egyelőre nem tisztázott, hogy az ukrán drónok milyen útvonalon érték el a térséget – hatalmas kerülővel Oroszországon át, Belarusz felett, vagy egy sokkal közelebbi indítási pontról –, az viszont biztos, hogy az ott élő egymillió embernek mostantól a szirénák, a riadóztatások és a robbanások veszélyével kell együtt élnie. A balti-tengeri kereskedelmi hajók elleni csapások rávilágítottak a tengeri utánpótlási útvonalak sérülékenységére, a drónfenyegetés pedig az anyaországgal fenntartott, létfontosságú légi összeköttetést bénította meg. Kalinyingrád stratégiai fontosságáról korábban részletesen is írtunk a Pénzcentrumon.

Kalinyingrád mellett ráadásul Moszkva másik kiemelt zsákmánya, a Krím félsziget is csapdába került. Miután az ukrán erők megsemmisítették a megszállt terület legfőbb utánpótlási útvonalának számító Kercsi-híd közúti pályáját, Kijev a tél beálltával gyakorlatilag elvághatja a helyi lakosságot az élelmiszer- és üzemanyag-ellátástól, ami a front legnyugatibb szakaszán harcoló orosz csapatokat is rendkívül kiszolgáltatott helyzetbe hozza.