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Most érkezett! Felrobbantották a Barátság-vezeték egyik csomópontját: nem tudni, sérült-e Magyarország ellátása
Ukrán dróncsapás érte a Barátság kőolajvezeték egyik kulcsfontosságú csomópontját az oroszországi Tatárföldön. A frontvonaltól mintegy ezer kilométerre történt támadásban három hatalmas kapacitású olajtartály rongálódott meg, a magyarországi energiaellátásra gyakorolt esetleges hatásokról pedig egyelőre nincsenek információk - közölte a Portfolio.
Az ukrán vezérkar tájékoztatása szerint a november 19-i művelet célpontja az almetyjevszki járásban működő kalejkinói szivattyúállomás volt. A létesítmény területén három, Oroszország legnagyobbjai közé tartozó RVSZPA–50000 típusú tárolót ért találat, amelyek közül az egyik kigyulladt, a másik kettő pedig megrongálódott - közölte a Portfolio.
A kalejkinói állomás kiemelt stratégiai jelentőséggel bír, mivel az ország különböző régióiból beérkező nyersolajat itt fogadják és keverik, mielőtt a finomítókba vagy közvetlenül a Barátság vezeték hálózatába továbbítanák. Az ukrán vezetés értékelése szerint a támadás nem csupán a helyi infrastruktúrában okozott kárt, hanem az egész orosz olajellátási lánc működésére kihatással van, ezáltal pedig hátráltatja a Kremlt a háború olajbevételekből történő finanszírozásában.
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