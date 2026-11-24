Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfőn jelentette be a javaslatot.
Riasztó jelentést kapott a NATO: nukleáris fegyverkezésre készülhet Oroszország a világűrben, Moszkva tagadja a vádakat
A NATO kész megvédeni magát bármilyen világűrbeli fenyegetéssel szemben – jelentette ki Mark Rutte főtitkár azokra a sajtóértesülésekre reagálva, amelyek szerint Oroszország nukleáris robbanófejjel felszerelt műhold felbocsátására készül. A német sajtóban megjelent hírszerzési jelentések szerint a kilövésre akár hatvan napon belül sor kerülhet, amit Moszkva alaptalan propagandának minősített - jelentette a BBC.
Német sajtóorgánumok – köztük az NDR és a WDR közszolgálati műsorszolgáltatók, valamint a Süddeutsche Zeitung című napilap – névtelen katonai és hírszerzési forrásokra hivatkozva számoltak be arról, hogy a NATO-tagállamok októberben egy riasztó hírszerzési jelentést osztottak meg egymással. A dokumentumok szerint Oroszország egy "Szputnyik-S" névre keresztelt, nukleáris robbanófejjel ellátott műholdat állíthat pályára a következő két hónapban. Az eszközt más műholdak, köztük a kulcsfontosságú kommunikációs és megfigyelőrendszerek megzavarására vagy megsemmisítésére használhatják. Azt egyelőre nem tudni, melyik ország hírszerzése állította össze az erről szóló jelentést.
Mark Rutte egy berlini sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy az észak-atlanti szövetség a területének minden négyzetcentiméterét megvédi, ami a világűrbeli biztonság garantálására is kiterjed. A főtitkár hozzátette, hogy a szervezet többféle válaszlépési lehetőséggel rendelkezik, és folyamatosan felülvizsgálja, valamint szükség szerint frissíti elrettentő és védelmi képességeit.
A Rutte oldalán megszólaló Friedrich Merz német kancellár nem erősítette meg és nem is cáfolta az orosz tervekről szóló értesüléseket, ugyanakkor megjegyezte, hogy a hírek jól mutatják, milyen szintű eszkalációra hajlandó Moszkva. Bár a világűrbe telepítendő orosz atomfegyverekről szóló jelentések nem számítanak újdonságnak, a kancellár szerint továbbra is megdöbbentőek. Egy német kormányszóvivő korábban szintén úgy nyilatkozott, hogy nagyon komolyan veszik a helyzetet, ám óva intett a feltételezett veszélyek miatti túlzott pánikkeltéstől. Josef Aschbacher, az Európai Űrügynökség vezetője a Handelsblatt című lapnak nyilatkozva a legrosszabb rémálomnak nevezte a nukleáris fegyverek világűrbe telepítését.
Oroszország határozottan visszautasította a vádakat. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy nem látta a legfrissebb jelentéseket, de az ismeretlen forrásokra hivatkozó híreket szerinte aligha érdemes komolyan venni. A berlini orosz nagykövetség szintén alaptalan állításoknak és propagandakampánynak minősítette a német sajtóban megjelenteket.
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A tömegpusztító fegyverek Föld körüli pályára állítását az 1967-es világűrszerződés tiltja, amelynek Oroszország is aláírója. Az Egyesült Államok már 2024-ben azzal vádolta meg Moszkvát, hogy nukleáris töltetű, űrbe telepített műholdromboló fegyvert fejleszt, ám Vlagyimir Putyin orosz elnök akkor kategorikusan tagadta ezt. A nagyhatalmak ugyanakkor folyamatosan vizsgálják a szerződés hatályán kívül eső katonai lehetőségeket. Idén szeptemberben például Troy Meink, az amerikai légierőért felelős államtitkár ismerte el részletek közlése nélkül, hogy az Egyesült Államok már rendelkezik a Föld körül keringő, az űr ellenőrzésére szolgáló fegyverekkel. Erre a bejelentésre a Kreml akkor úgy reagált, hogy a világűrnek mindenféle fegyvertől mentesnek kell maradnia.
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