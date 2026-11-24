A NATO kész megvédeni magát bármilyen világűrbeli fenyegetéssel szemben – jelentette ki Mark Rutte főtitkár azokra a sajtóértesülésekre reagálva, amelyek szerint Oroszország nukleáris robbanófejjel felszerelt műhold felbocsátására készül. A német sajtóban megjelent hírszerzési jelentések szerint a kilövésre akár hatvan napon belül sor kerülhet, amit Moszkva alaptalan propagandának minősített - jelentette a BBC.

Német sajtóorgánumok – köztük az NDR és a WDR közszolgálati műsorszolgáltatók, valamint a Süddeutsche Zeitung című napilap – névtelen katonai és hírszerzési forrásokra hivatkozva számoltak be arról, hogy a NATO-tagállamok októberben egy riasztó hírszerzési jelentést osztottak meg egymással. A dokumentumok szerint Oroszország egy "Szputnyik-S" névre keresztelt, nukleáris robbanófejjel ellátott műholdat állíthat pályára a következő két hónapban. Az eszközt más műholdak, köztük a kulcsfontosságú kommunikációs és megfigyelőrendszerek megzavarására vagy megsemmisítésére használhatják. Azt egyelőre nem tudni, melyik ország hírszerzése állította össze az erről szóló jelentést.

Mark Rutte egy berlini sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy az észak-atlanti szövetség a területének minden négyzetcentiméterét megvédi, ami a világűrbeli biztonság garantálására is kiterjed. A főtitkár hozzátette, hogy a szervezet többféle válaszlépési lehetőséggel rendelkezik, és folyamatosan felülvizsgálja, valamint szükség szerint frissíti elrettentő és védelmi képességeit.

A Rutte oldalán megszólaló Friedrich Merz német kancellár nem erősítette meg és nem is cáfolta az orosz tervekről szóló értesüléseket, ugyanakkor megjegyezte, hogy a hírek jól mutatják, milyen szintű eszkalációra hajlandó Moszkva. Bár a világűrbe telepítendő orosz atomfegyverekről szóló jelentések nem számítanak újdonságnak, a kancellár szerint továbbra is megdöbbentőek. Egy német kormányszóvivő korábban szintén úgy nyilatkozott, hogy nagyon komolyan veszik a helyzetet, ám óva intett a feltételezett veszélyek miatti túlzott pánikkeltéstől. Josef Aschbacher, az Európai Űrügynökség vezetője a Handelsblatt című lapnak nyilatkozva a legrosszabb rémálomnak nevezte a nukleáris fegyverek világűrbe telepítését.

Oroszország határozottan visszautasította a vádakat. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy nem látta a legfrissebb jelentéseket, de az ismeretlen forrásokra hivatkozó híreket szerinte aligha érdemes komolyan venni. A berlini orosz nagykövetség szintén alaptalan állításoknak és propagandakampánynak minősítette a német sajtóban megjelenteket.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A tömegpusztító fegyverek Föld körüli pályára állítását az 1967-es világűrszerződés tiltja, amelynek Oroszország is aláírója. Az Egyesült Államok már 2024-ben azzal vádolta meg Moszkvát, hogy nukleáris töltetű, űrbe telepített műholdromboló fegyvert fejleszt, ám Vlagyimir Putyin orosz elnök akkor kategorikusan tagadta ezt. A nagyhatalmak ugyanakkor folyamatosan vizsgálják a szerződés hatályán kívül eső katonai lehetőségeket. Idén szeptemberben például Troy Meink, az amerikai légierőért felelős államtitkár ismerte el részletek közlése nélkül, hogy az Egyesült Államok már rendelkezik a Föld körül keringő, az űr ellenőrzésére szolgáló fegyverekkel. Erre a bejelentésre a Kreml akkor úgy reagált, hogy a világűrnek mindenféle fegyvertől mentesnek kell maradnia.