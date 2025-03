Ebbe az európai országba menekülnek most tömegesen a magyarok: sokkal jobb, mint Ausztria

Ezek voltak március utolsó egész hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb hírei a Pénzcentrumon. A teljes cikk elolvasásához kattints a szövegben elhelyezett linkekre vagy a képes kiajánlókra!

Rengeteg magyar menekül most ebbe az európai országba

Mint arról a héten beszámoltunk, jelentősen nőtt a Svájcban élő magyarok száma: 2025 januárjára már több mint 32 ezren választották új otthonuknak az alpesi országot. A négy évvel korábbi adatokhoz képest 21 százalékos növekedés figyelhető meg, ami jól mutatja az ország töretlen vonzerejét a magyar munkavállalók körében. (Itt fontos megjegyezni, hogy bár sokan mennek ki Svájcba, a statisztikák szerint sokan voltak, akiknek nem jött be a számítása és inkább hazajöttek az alpesi országból.)

Mindeközben kijöttek a friss vándorlási adatok a KSH oldalán, amelyből nemcsak az derül ki, hányan költöztek külföldre, vagy hány külföldi jött Magyarországra, hanem az is, országon belül hová vándorolt a lakosság. A részletes statisztikákról alábbi cikkeinkben olvashatsz bővebben:

Üzleti ügyeiről vallott Ráthonyi Palácsik Tímea

Minden magyarországi cégemet bezártam, a portfóliómat egy konzervatívabb, értékalapú megközelítés mentén amerikai befektetési tanácsadók fektetik be, amely az osztalékra és a tőke megtérülésére összpontosít - mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Ráthonyi Palácsik Tímea, de azt nem zárta ki, hogy magyarországi ingatlanokat is vásárolni fog, ingatlanfejlesztésen is gondolkodik.

Tekintettel a kissé alacsonyabb gazdasági növekedési ütemre, továbbra is a középtávú adómentes kötvényeket és a rövid lejáratú vállalati kötvényeket preferálom. A jövőben meglehet, hogy magyarországi ingatlanokat szeretnék vásárolni és ezeket kiadni, ingatlanfejlesztésen is gondolkodom

- mondta például befektetései kapcsán Ráthonyi Palácsik Tímea.

Az üzleti ügyek mellett a Los Angelesben tomboló tűzvészről, és az új filmes projektjéről is kérdeztük, valamint kiderült, a Pákh-családdal összefogva férjével részt vesznek Jókai Mór sírjának felújításában is. Ráthonyi Palácsik Tímea azt is elárulta, hogy 41 év felett Magyarországon valószínűleg elküldték volna a lombikprogramból, és kifejtette, mit kellene itthon megváltoztatni a meddőségi klinikákon. A teljes interjút itt éred el:

Ennyi volt, ezeknek a klímáknak vége, betiltják őket: elárulta a részleteket a Daikin vezérigazgatója

2027-től tilos lesz az R32-es hűtőközegű, 12 kilowatt alatti levegő-víz hőszivattyúk gyártása, az alternatív termékek pedig jelenleg drágábbak, de dolgoznak a gyártók az árcsökkentésen - hívta fel a figyelmet a Pénzcentrumnak adott exkluzív interjújában Carl Lievens, a Daikin Europe lakossági üzletágának (SBU Residential) vezérigazgatója.

Kifejtette: a végfelhasználóknak nem kell aggódniuk, a gyártói támogatás ezt követően is biztosított lesz, nem lesz probléba a karbantartással és az alkatrészek elérhetőeségével sem.

A vezérigazgatóval az állami támogatások fontosságáról is beszélgettünk, mint kiemelte, bár a gyártók is elkötelezettek a termékeik árának csökkentésében, de ehhez elegendő gyártási volumen kell, amelyhez az ösztönzők nélkülözhetetlenek. A technológiai fejlesztési irányokról és a kitűzött klímacélokról is kérdeztük a szakembert. A teljes interjút itt tudod elolvasni:

Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon

Bár a vízhiányt sokan talán leginkább Afrika problémájának tartják, az valójában elsősorban Ázsiát sújtja, legalábbis ami a vízzel kapcsolatba hozható konfliktusok számát illeti. Olyannyira igaz ez, hogy a világ utóbbi években végbement vízkonfliktusainak több mint fele a legnagyobb kontinens területén zajlott. Természetesen Afrikával sem lőnénk túlságosan mellé, elvégre itt zajlik a második legtöbb ilyen jellegű incidens. Ugyanakkor ami talán még meglepőbb lehet, hogy bizony

Európa sem mentes az ilyen jellegű problémáktól, sőt – a 2020-2023 közötti időszakban 89 vízkonfliktusra került sor, miközben a 2010-2019 közötti, háromszor olyan hosszú időszakban mindössze 19-re.

A helyzet tehát nem túl rózsás, és nagyon úgy tűnik, hogy Európát is utolérték azok a problémák amikről sokáig csak azt hittük, hogy a világ távoli részeit érintik. Merthogy vízkonfliktusra nem csak akkor kerülhet sor, amikor nincs víz – ahhoz az ártó szándék is elegendő. A teljes írást, melyben minden kockázati tényezőt górcső alá vettünk, itt tudod elolvasni:

Így érkezhetne havonta ingyen pénz 9,5 millió magyarnak: küszöbön a Kánaán itthon is?

A Pénzcentrum új cikksorozatában olyan „Mi lenne, ha?” kezdetű kérdésekre keressük a válaszokat, amelyek izgalmas, elgondolkodtató témákat feszegetnek, anélkül hogy túlságosan elrugaszkodnának a valóságtól. A sorozatban szakértők segítségével járunk körbe olyan kérdéseket, amelyek elsőre sokszor távolibbnak tűnnek számunkra, mint amit a valóság mutat. Ehhez mérten mostani cikkünkben azt feszegetjük: mi lenne, ha mindenkinek alanyi jogon járna egy meghatározott összeg havonta, munkától és vagyoni helyzettől függetlenül?

Az alapjövedelem gondolata elsőre utópisztikusnak tűnhet, mégis egyre több országban merül fel komoly lehetőségként – sőt, van, ahol már kísérleti programok is zajlanak. Más helyeken bizonyos szociális juttatások már most az alapjövedelem elveihez hasonlóan működnek. De vajon milyen gazdasági feltételek szükségesek a bevezetéséhez? Milyen hatása lenne egy ilyen rendszernek? És egyáltalán: jó ötlet lenne ezt bevezetni? Kérdéseinkre Tímár Eszter, az UNICEF globális kutatási irodájának szociálpolitikai tanácsadója válaszolt. Íme:

Első adásával jelentkezett a CashCast

A gazdasági bizonytalanság közepette egyre több magyar gondolkodik el a megtakarítás lehetőségein. De milyen befektetési eszközök érhetők el, és hogyan lehet kis összeggel is jelentős vagyont építeni? A CashCast, azaz a CashTag videós podcast formátumának első adásában szakértői válaszokat kaptunk ezekre a kérdésekre. Vendégünk Nyitrai Győző, az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese volt. Íme:

K&H: nem az ár a legfontosabb, hanem hogy mit kapsz érte

„A lényeg nemcsak az árak alakulása, hanem az is, milyen értéket kapunk a pénzünkért” – mondta a Pénzcentrumnak Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója. Az interjúban szó esett a banki kommunikáció előtt álló legnagyobb kihívásokról, a tranzakciós illeték és az infláció hatásairól, de arról is, hogyan lehet megszólítani a fiatalokat egy olyan piacon, ahol a verseny egyre élesebb. A fenntarthatóság és az ESG-szempontok pedig ma már nemcsak reputációs kérdése, hanem kőkemény stratégia is. Hiszen ha az elkövetkező 50-100 évre nem lesz rendben a környezet, akkor bizony biznisz sem lesz.

Ez az ország második legdrágább színháza, mégis kapkodják a jegyeket: mi a titkuk?

Egy független színház működtetése nemcsak művészi, hanem gazdasági kihívás is. A közönség elvárásai, a jegyárak optimalizálása és az állami támogatás korlátozott elérhetősége mind befolyásolják egy magánszínház jövőjét. A Játékszín ennek ellenére sikeresen üzemel, havi 40 teltházas előadással és évente 140 ezer nézővel. De hogyan lehet fenntartható módon működtetni egy ilyen intézményt, és milyen kompromisszumokat kell meghozni a siker érdekében? Erről is beszélgettünk Bank Tamással, a Játékszín igazgatójával.

Itt az az új MÁV-trükk: ezreket is megspórolhatsz a vonatjegyen

A 2024 márciusában bevezetett vármegye- és országbérletek nemcsak egyszerűsítették a belföldi közlekedést, hanem lehetőséget kínálnak az utasoknak, hogy jelentős összegeket takarítsanak meg utazásaik során. Például egy Budapest–Eger útvonalon a normál menetjegy ára 2 830 forint, míg két 24 órás vármegyebérlettel – Pest és Heves vármegyékre – mindössze 1 998 forintért korlátlanul utazhatunk az érvényességi időn belül. Ez a trükk különösen előnyös lehet azok számára, akik egy adott napon belül több utazást terveznek, hiszen a napijegyekkel nemcsak spórolhatnak, hanem nagyobb rugalmasságot is élvezhetnek.

Katasztrófát okozhat az új kocsmaprogram

A kormány döntése szerint több millió forintos támogatásban részesülnek a vidéki kiskocsmák, amelynek célja a falusi vendéglátóhelyek fennmaradásának segítése. Az intézkedés azonban komoly tiltakozást váltott ki, nőjogi egyesületek részéről, akik szerint a program a társadalmi és a nemi egyenlőtlenségeket erősítheti. Álláspontjuk szerint a forrásokat inkább prevencióra, gyermek- és nővédelemre kellene fordítani. A közösségi médiában #NEMakocsmaprogramra néven terjedő tiltakozás már több ezer támogatót szerzett.

Durva, mennyien dolgoznak ilyen "papírral" a magyar munkahelyeken: bukhatják a nyugdíjukat is

Háromszorosára nőtt az alkalmazottat bejelentés nélkül foglalkoztatók száma - értesült a Pénzcentrum. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pedig nem lesz szívbajos, ha úgy hozzák az ellenőrzések, könyörtelenül bírságol majd. Az online pénztárgépekkel sem jobb a helyzet, 42 ezer vizsgálatnak a 12 százalékában találtak szabálytalanságot. Még rosszabb a helyzet a munkavállalók bejelentésének ellenőrzése tekintetében, a 25 ezer vizsgált ügy 16 százalékában fedeztek fel mulasztást. A Pénzcentrumnak nyilatkozó adószakértő nem ért egyet az évek során egyre inkább szigorodó jogi szabályozással, mert ez a gazdasági élet szempontjából kontraproduktív lehet.

Óriási változás jöhet a magyar boltokban: ez minden vásárlót érint

A magyar kiskereskedelem előtt álló legnagyobb kihívásokra keres választ az Országos Kereskedelmi Szövetség megbízásából készülő új szakpolitikai javaslatcsomag, amely a következő 5–10 év strukturális problémáira fókuszál. A dokumentum nem csupán a plázastop, a vidéki bolthiány vagy az e-kereskedelem lemaradása mentén rajzolja újra a hazai kereskedelem jövőképét, hanem komplex megoldásokat javasol a munkaerőpiaci kihívásokra, a digitalizáció gyorsítására és a szabályozói környezet kiszámíthatóbbá tételére is. Kozák Ákossal, a Danubia Fórum vezetőjével beszélgettünk a készülő szakpolitikai csomagról.

Nincs mire várniuk a számlatulajoknak: érdemes azonnal lépni, évi 50 ezer forint a tét

2025 első hónapjaiban sokszor a lakossági ügyfelek számára is érezhető mértékben drágultak, vagy fognak megdrágulni a bankszámlákhoz kapcsolódó költségek. A több tényező által kiváltott, jelentős mértékű drágulás már a kormányzat figyelmét is felkeltette – Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter már hetek óta pedzegeti, hogy „ha kell, lépni fognak” a banki számladíjak emelkedése kapcsán. Pedig a díjak emelkedése ellenére továbbra sem lehetetlen nulla forintos bankszámlacsomagokat találni a banki ajánlatok között. A teljes elemzésünket a témában ide kattintva olvashatod el, alább meg kalkulálhatsz magadnak egy olcsóbb, a személyes preferenciáidhoz jobban illeszkedő számlacsomagot, amire megérheti lecserélned a jelenlegi konstrukciódat (és akár bankodat is)!

Alig ér valamit a magyar bérrobbanás: papíron jól mutat, de látszik, mennyire olcsók vagyunk

Hiába nőnek itthon a bérek, a magyar dolgozók órája még mindig alig ér valamit európai összevetésben. Bár a bérköltségek emelkedése papíron jól mutat, a valóságban továbbra is az unió egyik legolcsóbb munkaerejével számolhatnak a hazai cégek. Ráadásul a környező országok közül is többen gyorsabb ütemben zárkóznak fel, miközben nálunk egyre kevésbé támasztja meg a béremelkedést a gazdasági teljesítmény.

Sokk a magyar munkahelyeken: ki fogja ezentúl elvégezni ezeket a munkákat?

Az üres álláshelyek száma Magyarországon jelentős változásokat mutatott az elmúlt években: 2021-ben a fizikai foglalkozásoknál 15 606, míg a szellemi foglalkozásoknál 16 624 betöltetlen pozíció volt, ami 2022-re 19 201-re, illetve 18 632-re emelkedett. 2023-ban a fizikai munkakörökben 16 849-re csökkent az üres álláshelyek száma, míg a szellemi területeken 18 793-ra nőtt. Az oktatásban 2023-ban 7 350, az egészségügyben 9 156 betöltetlen állás volt, míg a feldolgozóiparban a csúcs 2022-ben 23 331 üres pozícióval tetőzött. Ezek az adatok is rávilágítanak a munkaerőhiány súlyosságára, különösen a közszolgáltatások és az ipar területén.

Tényleg elkerülhetetlen a nyugdíjkorhatár-emelés?

Tovább nőtt Magyarországon az öregedési index, ami a 65 éves és annál idősebb népesség arányát mutatja a 14 éves és annál fiatalabb gyermeknépesség százalékában. A KSH friss adatai szerint az idősek csaknem másfélszer annyian vannak, mint a fiatalok, mely az elöregedésből adódó problémák súlyosbodását vetítheti előre.

Szabályos roham várható a mozipénztáraknál: ezeket a filmeket akarja látni idén minden magyar

Az elmúlt években a magyar filmfogyasztás szokásai drasztikusan átalakultak: a streamingplatformok térnyerése, a pandémia utóhatásai és a moziélmény megváltozott szerepe mind befolyásolták a nézői preferenciákat. Míg egyesek kizárólag otthon, kényelmesen válogatnak a digitális tartalmak között, addig mások továbbra is ragaszkodnak a nagyvászon varázsához. De vajon mekkora szerepet tölt be ma a mozi a magyar közönség életében? Milyen filmeket keresnek leginkább a nézők? Mindezekről, valamint a közeljövő legnagyobb hazai premierjeiről, a mozizás jövőjéről és a streaming térnyeréséről kérdeztük a Magyar Filmintézet munkatársait.

Erről csak kevesen mernek beszélni: ezen bukhat el a nagy nemzeti drogháború

A szakértők közt teljes az egyetértés, hogy a drogterjesztők elleni hajtóvadászat, a szigorú büntetések alkalmasak a kínálati piac korlátozására. Az Európai Bizottság is úgy látja, helyesek az európai viszonylatban igen szigorú magyar törvények, bár a jelentése azt is megjegyzi, Magyarországnak is szembe kell néznie az olcsó, könnyen hozzáférhető dizájnerdrogok minden eddiginél roncsolóbb hatásával. A Pénzcentrumnak nyilatkozó addiktológus szerint a hajtóvadászat, a szigorú elbírálás helyes, ám a probléma komplex, hiszen nem rendőrségi kérdés, miképp is tanítsuk meg a fiatalokat a drogokra történő nemet mondásra.

Bojinka Miklós: Menni kell, nem szabad megállni, törtetni kell

A magyar vállalkozói környezet kihívásokkal teli, de azok, akik jól kalkulálnak és alkalmazkodnak a változó gazdasági feltételekhez, sikeresek lehetnek – véli Bojinka Miklós. Tapasztalata szerint sokan nem rendelkeznek megfelelő gazdasági ismeretekkel, ezért már az induláskor kudarcra vannak ítélve. A hazai építőipari és szaniterpiac is nehéz időszakon megy keresztül, de a lakásfelújítási szegmensben még lát tartalékokat az RTL Cápák között című üzleti showműsor új mentora.

Pofátlanul sokat keresnek a politikusok?!

Az államtitkárok a magyar kormányzati rendszer kulcsszereplői, akik minisztereik teljes jogkörű helyetteseként működnek, irányítják a minisztériumi apparátust és kapcsolatot tartanak a társadalmi-gazdasági szereplőkkel. Bár a pozíció betöltéséhez nincs szükség feltétlenül felsőfokú végzettségre, fizetésük kiemelkedően magas: a KSH szerint 2023-ban bruttó 2,1 millió forintot kerestek havonta, ami közel háromszorosa az országos bruttó átlagnak. Az elmúlt években az államtitkárok bére sokkal gyorsabban emelkedett, mint az országos átlag, ami jelentős bérkülönbségekre világít rá a közszférában.

Brutális áron lesz idén a húsvéti sonka és tojás

Megosztottak a szakértők abban, hogy drágább lesz-e a húsvétra való sonka, mint tavaly volt, abban azonban egyetértenek, hogy az ágazat nagyon súlyos gondokkal küzd. A tojás áremelkedése azonban már egyértelmű, és ugyanez lesz a helyzet akkor is, ha nem a tyúkok alól, hanem a boltok polcáról van, és csokoládéból készül. Cikkünkben pedig arra is választ keresünk, hogy vajon mit kell figyelni sonkavásárlásnál, hogy igazán ízletes darab kerüljön a családi asztalra?

Ezek a legjobb bárok a világon: el nem hiszed, mennyiért adnak egy koktélt

A világ legjobb bárjai nemcsak egyedi hangulatukkal és prémium italkínálatukkal vonzzák a látogatókat, hanem a luxus élményt tükröző árképzéssel is. A következő sorokban bemutatunk néhány olyan helyszínt, ahol a koktélok ára és az exkluzív atmoszféra garantáltan emlékezetessé teszi az élményt. Bár az árak bárhol változhatnak, az itt felsorolt bárokban a prémium italok ára gyakran az 5 000 és 12 500 forint közötti tartományban mozog.

A derűs, boldog élet titkáról mesélt a 82 éves zalai gyógyító

Dr. Dicsőfi Endréénél izgalmasabb életút kevés van Zalában. 1969-ben agrármérnökként disszidált, Németországban lett orvos, aztán bejárta a világot. Gyógyítóként a rendszerváltás után tért haza. Ő hozta be Magyarországra a thai masszázst, a csikungot, a keleti gyógyászatot, azóta is tanít, írt megannyi könyvet. De a legnagyobb tudománya, amit még 82 évesen is tanít: a derűs, pozitív élet. Ahogy meséli, már nem igazán mozdul ki Zalacsányból. Volt idő, amikor 18 különböző helyet nevezett egyszerre otthonának. Most már csak akkor megy el, ha kocsival jönnek érte. Máskülönben jó neki itt, közel Hévíz, a zalai dombok. Nem vágyik már máshová…