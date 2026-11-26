Átfogó, kölcsönös légicsapások jellemezték az éjszakát, miután orosz rakéták és drónok halálos áldozatokat követelve támadták Kijevet és Harkivot, miközben Moszkva jelentése szerint több száz ukrán pilóta nélküli eszközt semmisítettek meg. Az ukrán erők először vetettek be sikeresen élesben egy új lézerfegyvert, Donald Trump amerikai elnök és Mark Rutte NATO-főtitkár pedig közös nyilatkozatban intette óva Oroszországot a háború további eszkalációjától.

Először lőtt le éles harci körülmények között orosz sugárhajtású Gerany drónt az ukránok új, Bliszk névre keresztelt lézeres légvédelmi rendszere. Szerhij Beszkresztov elnöki tanácsadó a sikeres bevetés ellenére óva intett a túlzott optimizmustól, mivel a fegyver sorozatgyártása egyelőre várat magára.

Oroszország szerda éjjel és csütörtök hajnalban ballisztikus rakétákkal, valamint drónokkal támadta az ukrán fővárost. A kijevi katonai közigazgatás és Vitalij Klicsko polgármester tájékoztatása szerint a Desznai kerületben nem lakáscélú épületeket, köztük egy bevásárlóközpontot ért találat. A csapásban heten megsebesültek, ketten közülük súlyos állapotban vannak - írta a Portfolio.

Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint az átfogó éjszakai támadások elsősorban Kijev hadiipari létesítményeit célozták. Állításuk szerint megsemmisítettek egy Fire Point drónokat összeszerelő üzemet, valamint lecsaptak a Himvolokno gyárra is, amely közepes és nagy hatótávolságú drónok robbanófejeihez készít alkatrészeket. Moszkva arról is beszámolt, hogy a Fekete-tengeren, Odesszától délkeletre eltaláltak egy teherhajót, amely szerintük katonai felszerelést és kettős felhasználású termékeket szállított Ukrajnába.

A légicsapások Harkivot sem kímélték, a város Novobavarszkij kerületében ugyanis egy orosz drón csapódott egy többszintes lakóházba. A támadásban két ember életét vesztette, hárman pedig megsérültek.

Az ukrán erők ugyancsak heves támadásokat indítottak Oroszország és a megszállt területek ellen. Az orosz légvédelem jelentése szerint az éjszaka folyamán 343 ukrán drónt észleltek és semmisítettek meg. Ezzel egy időben a részben orosz ellenőrzés alatt álló Zaporizzsja megyében is halálos csapás történt. A Moszkva által kinevezett helyi kormányzó, Jevgenyij Balickij közlése szerint egy parkolót ért dróntámadásban öten meghaltak és hárman megsebesültek.

A harctéri eseményekkel párhuzamosan Donald Trump amerikai elnök és Mark Rutte NATO-főtitkár a floridai találkozójukat követően közös nyilatkozatot adott ki. A dokumentumban leszögezték, hogy Oroszországnak tartózkodnia kell minden olyan lépéstől, amely az ukrajnai konfliktus kiterjedéséhez vezethet. A két vezető a megbeszélésen a védelmi kiadások növelése mellett a folyamatban lévő iráni háborúról is egyeztetett.