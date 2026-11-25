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Itt a bejelentés, új éves juttatást kapnak a nyugdíjasok: a nyugdíjkorhatárról is nyilatkozott a miniszter - nagy változás jön Európa egyik legproblémásabb államában
A görög kormány idén 400 euróra emelte, és a tervezettnél korábban kifizette a tavaly bevezetett éves nyugdíjas juttatást mintegy 2,1 millió jogosultnak. Niki Kerameusz munkaügyi és társadalombiztosítási miniszter bejelentése szerint a társadalombiztosítási rendszer stabil, így a nyugdíjkorhatár emelése egyáltalán nincs napirenden - szemlézte a Portfolio.
A tárcavezető egy televíziós interjúban közölte, hogy a támogatást az eredeti ütemtervnél tíz nappal hamarabb átutalták az érintettek számlájára. Ezt az összeget mostantól minden év novemberében folyósítják. A juttatás jövedelmi és vagyoni helyzettől függetlenül, alanyi jogon jár minden 65 év feletti nyugdíjasnak, de megkapják a 60 év feletti özvegyi nyugdíjban részesülők, valamint a fogyatékossággal élők meghatározott csoportjai is.
Az idén kifizetett összeg jelentős növekedést mutat a 2025-ös bevezetéshez képest. Tavaly még csak egy szűkebb réteg kapott 250 eurót, majd a költségvetési mozgástér bővülésével a támogatást előbb 300, most pedig 400 euróra emelték, miközben a jogosultak körét is kiszélesítették. A többletforrást részben a digitális munkakártya rendszere teremtette meg, amely számottevően növelte az állami bevételeket. A novemberben újabb ágazatokra kiterjesztett, immár több mint 2,5 millió munkavállalót védő rendszert a független munkaügyi felügyelet a korábbiaknál szigorúbban és gyakrabban ellenőrzi.
A miniszter az interjúban határozottan cáfolta a nyugdíjkorhatár emeléséről szóló felvetéseket. Rámutatott, hogy Görögország a gazdasági válság idején, más európai államokat megelőzve már meghozta ezeket a nehéz és fájdalmas döntéseket.
A görög társadalombiztosítás stabilitását jelenleg három fő tényező biztosítja. A digitális munkakártya sikere mellett meghatározó, hogy 2019-hez képest 600 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma az országban. Emellett a jogszabályok kedvező módosításának köszönhetően 35 ezerről 320 ezerre ugrott a munkát vállaló nyugdíjasok száma, ami szintén nagymértékben hozzájárul a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságához.
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