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Többségi támogatást élvez az Európai Központi Bank (EKB) döntéshozói körében az euróövezeti kereskedelmi bankok kötelező tartalékrátájának megemelése. A monetáris szigorításról várhatóan idén decemberben, vagy legkésőbb 2027 elején születhet végső döntés, szemlézte a Portfolio a Reuterst.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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