Az Országgyűlés tegnapi döntése értelmében 2027. január 1-jétől, hét és fél év után ismét különadó terheli a reklámközzétételből származó bevételeket.
Komoly szigorításra készül az európai jegybank: jelentős változás jöhet a bankoknál
Többségi támogatást élvez az Európai Központi Bank (EKB) döntéshozói körében az euróövezeti kereskedelmi bankok kötelező tartalékrátájának megemelése. A monetáris szigorításról várhatóan idén decemberben, vagy legkésőbb 2027 elején születhet végső döntés, szemlézte a Portfolio a Reuterst.
Az európai jegybankárok egy szerdai ülésen vitatták meg a hitelintézetekre vonatkozó tartalékképzési előírások esetleges módosítását.
Bár az előterjesztést összeállító szakértői stáb kezdetben szkeptikusan fogadta a szigorítás ötletét, a döntéshozók többsége nyitottnak mutatkozott a kötelező tartalékráta megemelésére.
A testületen belüli jelentős támogatottság egyértelműen arra utal, hogy a további szakmai előkészítést követően a javaslatot nagy valószínűséggel hivatalosan is jóváhagyják majd. Az értesülésekkel kapcsolatban az EKB szóvivője nem kívánt nyilatkozni.
Új védővámokat vezetne be tizennégy meghatározó kereskedelmi partnerével, köztük Kínával és az Európai Unióval szemben a Trump-adminisztráció.
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