Bulgária végül csatlakozik az Európai Unió Ukrajnának szánt, 45 milliárd eurós hitelprogramjához, de csak annak nem katonai részét támogatja. Rumen Radev bolgár miniszterelnök csütörtökön, a brüsszeli uniós csúcstalálkozó előtt jelentette be, hogy országa részt vesz a konstrukcióban, a fegyverek és lőszerek beszerzését azonban nem finanszírozza. Szófia korábban még a teljes hitelprogram ellen foglalt állást - írja az Euronews.

Az Európai Bizottság javaslata szerint az EU 45 milliárd eurós hitelt biztosítana Ukrajnának 2027-ben. A konstrukció két részből állna. Legfeljebb 25 milliárd eurót katonai támogatásra, további 20 milliárdot pedig általános költségvetési és egyéb, nem katonai célokra fordítanának. A hitel célja, hogy fedezze Ukrajna 2027-es, mintegy 70 milliárd euróra becsült finanszírozási hiányának kétharmadát. A konstrukciót az Európai Bizottság a tőkepiacokról felvett közös hitelből finanszírozná.

Rumen Radev bolgár miniszterelnök csütörtökön megerősítette, hogy országa a nem katonai támogatási részhez csatlakozik, a fegyvervásárlásokhoz azonban nem járul hozzá. A politikus azzal indokolta a döntést, hogy Ukrajnában jelentős, mintegy 300 ezres bolgár közösség él, ezért Szófia elsősorban az ottani bolgár lakosság támogatására összpontosítana.

Bulgária kezdetben a hitelprogram egészét elutasította. Radev korábban azzal érvelt, hogy az országnak a költségvetési kiadásait kell kordában tartania, ezért nem vállalna újabb pénzügyi kötelezettséget Ukrajna támogatásában.

A bolgár álláspont változása mögött az is áll, hogy az Európai Bizottság lehetővé tette a tagállamok számára a katonai és a nem katonai komponens szétválasztását. Így azok az országok is részt vehetnek a pénzügyi segítségnyújtásban, amelyek a fegyverszállításokat nem támogatják.

A konstrukció finanszírozása ugyanakkor a tagállamoknak is költséget jelent. Az Euronews beszámolója szerint a 45 milliárd eurós hitel éves kamatterhe 2–2,5 milliárd euró lehet, amelyet az uniós tagállamoknak kell viselniük.

A tervek szerint Ukrajnának a hitel tőkerészét csak akkor kellene visszafizetnie, ha Oroszország háborús jóvátételt fizet. Addig az unió a kölcsönt meghosszabbítaná, így a visszafizetés időpontja egyelőre bizonytalan. A 45 milliárd eurós támogatási javaslatról az uniós tagállamok vezetői a november 26–27-i brüsszeli csúcstalálkozón tárgyalnak. A megállapodás egyelőre nem tekinthető lezártnak.