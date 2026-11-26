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Újabb ország mozdult el az Ukrajna-hitel ügyében: Bulgária már beszállna, de fegyverekre nem ad pénzt
Bulgária végül csatlakozik az Európai Unió Ukrajnának szánt, 45 milliárd eurós hitelprogramjához, de csak annak nem katonai részét támogatja. Rumen Radev bolgár miniszterelnök csütörtökön, a brüsszeli uniós csúcstalálkozó előtt jelentette be, hogy országa részt vesz a konstrukcióban, a fegyverek és lőszerek beszerzését azonban nem finanszírozza. Szófia korábban még a teljes hitelprogram ellen foglalt állást - írja az Euronews.
Az Európai Bizottság javaslata szerint az EU 45 milliárd eurós hitelt biztosítana Ukrajnának 2027-ben. A konstrukció két részből állna. Legfeljebb 25 milliárd eurót katonai támogatásra, további 20 milliárdot pedig általános költségvetési és egyéb, nem katonai célokra fordítanának. A hitel célja, hogy fedezze Ukrajna 2027-es, mintegy 70 milliárd euróra becsült finanszírozási hiányának kétharmadát. A konstrukciót az Európai Bizottság a tőkepiacokról felvett közös hitelből finanszírozná.
Rumen Radev bolgár miniszterelnök csütörtökön megerősítette, hogy országa a nem katonai támogatási részhez csatlakozik, a fegyvervásárlásokhoz azonban nem járul hozzá. A politikus azzal indokolta a döntést, hogy Ukrajnában jelentős, mintegy 300 ezres bolgár közösség él, ezért Szófia elsősorban az ottani bolgár lakosság támogatására összpontosítana.
Bulgária kezdetben a hitelprogram egészét elutasította. Radev korábban azzal érvelt, hogy az országnak a költségvetési kiadásait kell kordában tartania, ezért nem vállalna újabb pénzügyi kötelezettséget Ukrajna támogatásában.
A bolgár álláspont változása mögött az is áll, hogy az Európai Bizottság lehetővé tette a tagállamok számára a katonai és a nem katonai komponens szétválasztását. Így azok az országok is részt vehetnek a pénzügyi segítségnyújtásban, amelyek a fegyverszállításokat nem támogatják.
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A konstrukció finanszírozása ugyanakkor a tagállamoknak is költséget jelent. Az Euronews beszámolója szerint a 45 milliárd eurós hitel éves kamatterhe 2–2,5 milliárd euró lehet, amelyet az uniós tagállamoknak kell viselniük.
A tervek szerint Ukrajnának a hitel tőkerészét csak akkor kellene visszafizetnie, ha Oroszország háborús jóvátételt fizet. Addig az unió a kölcsönt meghosszabbítaná, így a visszafizetés időpontja egyelőre bizonytalan. A 45 milliárd eurós támogatási javaslatról az uniós tagállamok vezetői a november 26–27-i brüsszeli csúcstalálkozón tárgyalnak. A megállapodás egyelőre nem tekinthető lezártnak.
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