Rengetegen kezdenek itt új életet 2026-ban: ezekben a régiókban, városokban még fizetnek is, hogy oda költözz

Ha valaki új életet kezdene egy másik országban, nem csak a jobb fizetés vagy az alacsonyabb megélhetési költségek jelenthetnek vonzerőt. A világ számos országában ma már kifejezetten pénzzel, lakhatási támogatással vagy más kedvezményekkel próbálják rávenni az embereket arra, hogy elnéptelenedő térségekbe költözzenek. Van, ahol tízmillió forintnak megfelelő támogatást adnak házfelújításra, máshol ingyenes telket kínálnak, de akad olyan program is, amely kifejezetten a távmunkában dolgozókat vagy startupvállalkozókat csábítja.

A legtöbb kezdeményezés mögött ugyanaz a probléma áll: az öregedő társadalom, a fiatalok elvándorlása és a vidéki települések fokozatos kiürülése. A támogatások azonban szinte mindenhol komoly feltételekhez kötöttek, legyen szó hosszú távú letelepedésről, ingatlanvásárlásról, felújításról vagy éppen helyi munkavállalásról. Összegyűjtöttük azokat a 2026-ban is elérhető programokat, amelyek valódi segítséget nyújthatnak azoknak, akik külföldön képzelik el a jövőjüket.

Országos programok

A cikkben felsorolt lehetőségeket három kategóriába soroltuk: vannak köztük országos szintű programok, nagyobb közigazgatási egységek (régiók, szigetek, városok) támogatásai, valamint egészen kicsi települések ajánlatai is. Az alábbi kezdeményezések nem egyetlen városhoz kötődnek, hanem az ország egésze vagy egy specifikus gazdasági szektor számára kínálnak ösztönzőket:

1. Chile (Start-Up Chile)

Chile Dél-Amerika egyik legstabilabb gazdaságának számít, fővárosa, Santiago pedig az elmúlt években a kontinens egyik legfontosabb startupközpontjává vált. Az állam célja, hogy nemzetközi vállalkozókat vonzzon az országba és ezzel erősítse az innovációt.

A program három szakaszban (Build, Ignite, Growth) kínál 15 000 és 100 000 dollár közötti (kb. 5,5–36 millió forint) tőkeemelés nélküli támogatást. A feltételek közé tartozik egy 90 másodperces videós bemutatkozás, technológiai alapú innováció, valamint az, hogy a csapatvezetőnek Chilében (Santiagóban) kell élnie és dolgoznia a program ideje alatt.

2. Írország (vállalkozási támogatások)

Írország a kontinens egyik legvonzóbb országa a techcégek számára, ahol számos multinacionális cég – például a Google vagy a Meta európai központja – működik. Az ország ezért kiemelten támogatja az innovatív vállalkozásokat is.

Az Enterprise Ireland a magas potenciállal rendelkező startupokat támogatja több ezer eurós finanszírozással és adókedvezményekkel. A Digital Process Innovation program keretében akár 150 000 eurós (kb. 60 millió forint) támogatás is elérhető azoknak a cégeknek, amelyek Írországban tevékenykednek.

Regionális és városi támogatások

Az alábbiakban olyan országos szintű támogatásnál kisebb, de azért a különálló falvaknál nagyobb területi támogatásokat gyűjtöttünk, amelyek saját hatáskörben hirdettek meg költözési programokat.

3. Írország távoli szigetei (Our Living Islands)

Az íreknél nem csak a vállalkozókat támogatják. A kormány mintegy 30 kisebb sziget népességét szeretné növelni: az Atlanti-óceán partjainál fekvő kisebb ír szigetek látványos természeti környezetükről és hagyományőrző közösségeikről ismertek, ugyanakkor sok helyen évről évre csökken a lakosság száma.

Akár 84 000 eurós (kb. 33,6 millió forint) támogatást is kaphatnak azok, akik vállalják egy 2008 előtt épült és legalább két éve üresen álló, romos ház felújítását. Fontos, hogy a pénz kizárólag a felújításra fordítható.

4. Spanyolország: Extremadura és La Rioja régió

Mindkét régió Spanyolország ritkábban lakott területei közé tartozik. Céljuk, hogy fiatalokat, családokat és távmunkában dolgozó szakembereket csábítsanak a kisebb településekre.

Extremadura Portugália határán, Spanyolország délnyugati részén található. A régió történelmi városairól, nemzeti parkjairól és alacsony népsűrűségéről ismert. A digitális nomádokat célozza meg, akiknek akár 15 000 eurós (kb. 6 millió forint) támogatást is nyújtanak. A nők, a 30 év alattiak és az 5000 főnél kisebb településre költözők 10 000 eurós alapösszeget kapnak, ami további évek után kiegészül. Feltétel a két éves ott-tartózkodás és a 100%-os távmunka.

La Rioja pedig Észak-Spanyolország egyik legismertebb borrégiója, ahol a szőlőtermesztés és a borászat évszázados hagyományokra tekint vissza. A „Plan REVIVE" keretében akár 40 000 eurót (kb. 16 millió forint) is adnak házvásárlásra, felújításra vagy építésre 5000 fő alatti településeken, 45 év alatti jelentkezőknek.

5. Olaszország: Szardínia, Trentino, Toszkána és Calabria falvai

Olaszország több régiója is saját programot indított, hogy megállítsa a kisebb települések elnéptelenedését. Szardínia a Földközi-tenger második legnagyobb szigete, amely gyönyörű tengerpartjáról és hegyvidéki falvairól ismert. Akár 15 000 eurós vissza nem térítendő támogatást adnak házvásárlásra vagy felújításra 3000 fő alatti településeken. A támogatás nem haladhatja meg a költségek 50%-át.

Trentino az Alpokban, Észak-Olaszországban található, népszerű sí- és túrarégió. A régió több mint 100 000 eurós (kb. 40 millió forint) csomagot kínál: 80 000 eurót felújításra és 20 000 eurót vásárlásra, cserébe legalább 10 éves elköteleződésért.

Toszkána Olaszország egyik legismertebb régiója, ahol a dombvidéki táj, a történelmi városok és a borászat világhírű. A régióban található Radicondoli akár 20 000 euró vásárlási támogatást vagy a bérleti díj 50%-ának átvállalását kínálja két évre.

Calabria Olaszország legdélebbi régiója, a csizma orránál található. A hegyvidéki falvak közül sok évtizedek óta népességcsökkenéssel küzd. A 2000 fő alatti falvakba költöző fiatal vállalkozók (40 év alatt) akár 28 000–30 000 eurót kaphatnak három évre elosztva (havi kb. 800–1000 euró). Feltétel egy üzleti terv benyújtása vagy egy hiányszakma betöltése.

6. USA: Tulsa (Oklahoma)

Tulsa Oklahoma állam második legnagyobb városa, amely az elmúlt években az Egyesült Államok egyik legismertebb távmunkásokat célzó programjával vált ismertté. A „Tulsa Remote" program 10 000 dollárt (kb. 3,6 millió forint) fizet távmunkásoknak, akik a városba költöznek. Az összeget lakásvásárlás esetén egy összegben, bérlés esetén havi részletekben folyósítják. Feltétel a 18. életév betöltése, az USA-n belüli munkavállalási engedély és a Tulsán kívüli teljes munkaidős távmunka.

Hasonló programok léteznek Nyugat-Virginiában (akár 20 000 dollár) és Kansasban is.

7. Kanada (Rural Community Immigration Pilot és Saskatchewan)

Kanada számos ritkán lakott térségében munkaerőhiány alakult ki, ezért több program is a külföldi szakemberek letelepedését ösztönzi. A Rural Community Immigration Pilot állandó tartózkodási engedélyt kínál szakképzett munkavállalóknak 14 kijelölt vidéki közösségben.

Saskatchewan, Kanada középső részén fekvő mezőgazdasági tartomány, akár 20 000 kanadai dollár tandíj-visszatérítést ad azoknak a diplomásoknak, akik a tartományban maradnak dolgozni.

Egészen kicsi települések

Eddig is láthattuk, hogy országos vagy régiós támogatások léteznek általában 5000 fő alatti településeket célozva. Vannak azonban olyan helyek, amelyek nem egy általános programban vesznek részt, hanem a helyi önkormányzat, közösség ajánl fel kisebb-nagyobb összeget a beköltözőknek.

8. Albinen (Svájc)

Albinen egy alig 250 lakosú alpesi falu a svájci Valais kantonban, amely lenyűgöző hegyi panorámájáról és hagyományos faházairól ismert. A település 25 000 frankot (kb. 10 millió forint) fizet felnőttenként és 10 000 frankot gyermekenként az odaköltözőknek. Feltételek: a jelentkezőnek 45 év alattinak kell lennie, legalább 200 000 frank értékben kell ingatlant vásárolnia vagy építenie, és vállalnia kell a 10 éves ott-tartózkodást. Külföldieknek rendelkezniük kell „C" típusú svájci letelepedési engedéllyel.

9. Spanyolország: Rubiá és Olmeda de la Cuesta

A galíciai Rubiá Északnyugat-Spanyolországban, Portugália közelében található, borvidékek és hegyvidéki tájak ölelésében. Ebben a faluban havi 100–150 eurós támogatást és rendkívül olcsó (akár havi 50 eurós) önkormányzati lakásbérlést kínáltak az új lakóknak.

Olmeda de la Cuesta egy Madridtól keletre fekvő kasztíliai település, mely azzal vált ismertté, hogy rendkívül olcsó telkek értékesítésével próbálta újra benépesíteni a falut. Pénzbeli támogatás helyett szinte ingyen telkeket (akár 200 euróért) árvereztek el, azzal a feltétellel, hogy a vevőnek néhány éven belül házat vagy vállalkozást kell ott építenie.

10. Antiküthéra szigete (Görögország)

Antiküthéra Kréta és a Peloponnészosz között, az Égei-tenger déli részén fekvő apró görög sziget, amely világhírű az itt talált, több mint kétezer éves antiküthérai szerkezetről, amelyet sokan a világ első analóg számítógépének tartanak.

Az elnéptelenedő szigeten a beköltöző családoknak házat, földet és három éven keresztül havi 500 eurós (kb. 200 ezer forint) támogatást biztosítanak. Elsősorban olyan családokat várnak, akik értenek a halászathoz, gazdálkodáshoz vagy vendéglátáshoz.

Azt fontos szem előtt tartani, hogy ezeknek a programoknak a többsége nem "ingyenpénz", hanem szigorú feltételekhez (ingatlanvásárlás, felújítás, hosszú távú letelepedés, üzleti tevékenység) kötött támogatás. Jelentkezés előtt mindenképpen érdemes tájékozódni a hivatalos kormányzati vagy önkormányzati oldalakon az aktuális keretösszegekről, jogosultsági feltételekről és az esetleges buktatókról.