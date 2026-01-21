A magyar kultúra napja minden évben arra emlékeztet, honnan jövünk, és milyen gazdag hagyományokból építkezik a közös identitásunk.
Ki nem találod, melyik európai országban nőtt 40%-ra a bevándorlók aránya
Kevés téma vált ki annyi érzelmet és vitát Európában, mint a bevándorlás. A számok azonban gyakran egészen mást mutatnak, mint amit a közbeszéd sugall. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja azt vizsgálja, hol élnek a legtöbb bevándorlóval, miért vezetnek bizonyos kis, gazdag országok, és hol helyezkedik el Magyarország az európai mezőnyben.
A CHART by Pénzcentrum új epizódja európai összehasonlításának egyik legnagyobb tanulsága, hogy a bevándorlók aránya nem a legnagyobb népességű országokban a legmagasabb. A lista élén jellemzően kis alapterületű, de gazdaságilag erős államok állnak. Ahogy az az adásból kiderül, Liechtenstein és Luxemburg esetében a bevándorlók aránya a lakosság 30-40 százalékát is eléri, ami elsősorban a munkaerő-keresletnek és a magas életszínvonalnak tudható be. Ezekben az országokban a gazdaság működéséhez elengedhetetlen a külföldi munkaerő jelenléte.
Eközben Nyugat-Európa nagy részén, például Németországban, Ausztriában vagy Svédországban, szintén kétszámjegyű a bevándorlók aránya, ami részben a történelmi migrációs hullámok, részben a jelenlegi munkaerőpiaci igények következménye. Magyarország ezzel szemben az európai rangsor alsó harmadában helyezkedik el. A bevándorlók aránya a lakosságon belül nagyjából 1,5 százalék idehaza, ami kifejezetten alacsonynak számít uniós összehasonlításban.
A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint a magyarországi bevándorlás szerkezete is eltér a nyugat-európai mintától. Úgy tűnik, a hazánkban élő külföldiek jelentős része a környező országokból érkezik, sokan magyar kötődéssel vagy kettős identitással. Ez a migráció kevésbé látványos, és ritkábban jelenik meg a közbeszédben. Eközben Európa egyik legnagyobb kihívása a népesség elöregedése. Sok országban csökken az aktív korú lakosság aránya, miközben nő a nyugdíjasok száma. Azok az országok, ahol magas a bevándorlók aránya, gyakran tudatosan használják a migrációt a munkaerőhiány enyhítésére és a társadalmi rendszerek fenntarthatóságára. A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint ez a kapcsolat jól látható az észak- és nyugat-európai adatokban.
