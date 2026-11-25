Új védővámokat vezetne be tizennégy meghatározó kereskedelmi partnerével, köztük Kínával és az Európai Unióval szemben a Trump-adminisztráció, hogy visszaszorítsa az ipari túlkapacitást. A legszigorúbb intézkedések Pekinget sújtják, de az európai exportőrök terhei is nőhetnek a szakmai egyeztetések után, várhatóan januárban életbe lépő döntés nyomán - jelentette a Portfolio.

Az Egyesült Államok Kereskedelmi Képviselőjének Hivatala (USTR) egy nyolc hónapon át tartó, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáló eljárás lezárásaként jelentette be a lépést. A célkeresztben elsősorban Kína áll, amelyet Washington azzal vádol, hogy állami támogatásokkal és a piaci kereslettől elszakadt iparpolitikával mesterségesen tartja fenn a túltermelést, majd olcsó tömegcikkekkel – például acéllal, elektromos járművekkel és napelemekkel – árasztja el a világpiacot.

Az amerikai kormányzat szerint Peking ráadásul gyakran délkelet-ázsiai országokba telepíti át a gyártást a korábbi vámok kijátszása érdekében. Az új védővámok azonban Kína mellett olyan szoros amerikai szövetségeseket is érintenek, mint az Európai Unió, Japán és Dél-Korea. Mexikó és Norvégia egyelőre mentesül a korlátozások alól, mivel az ő esetükben még nem zárult le a vizsgálat.

A legmagasabb terhekkel Pekingnek kell számolnia, mivel a kínai árukra javasolt húszszázalékos vám hozzáadódik a Donald Trump első elnöki ciklusában kivetett, mintegy huszonöt százalékos tételekhez. Kínát ugyanakkor egy 2027. január 10-én lejáró kereskedelmi fegyverszünet védi attól, hogy a Trump második ciklusában kivetett új terhek meghaladják ezt a húsz százalékot.

A szövetségesek, így az Európai Unió esetében az új vámok nem léphetik át a kétoldalú kereskedelmi egyezményekben rögzített felső határokat. Az unióra vonatkozó tizenöt százalékos plafon miatt az amerikai intézkedés elsősorban azokat az európai árukat érinti, amelyek jelenleg ennél alacsonyabb vámmal jutnak be a tengerentúli piacra. A már most is a maximális kulccsal adózó termékek terhe nem nő tovább. Fontos részlet, hogy az új tételeket nem számítják rá a kényszermunka elleni törvények miatt még a nyár folyamán bevezetett büntetővámokra sem.

Bár az EU nemrégiben még közös nyilatkozatban vállalta Washingtonnal, hogy fellép az ipari túlkapacitás ellen, most maga is az emiatt javasolt amerikai vámok célpontjává vált. Az amerikai kormányzat mindennek ellenére nem számít nemzetközi, különösen kínai ellenlépésekre. Ezt az optimizmust támasztja alá Donald Trump és Hszi Csin-ping múlt heti eredményes találkozója, valamint a két ország közötti kapcsolatok stabilitására való törekvés, noha Peking továbbra is következetesen visszautasítja a túltermelésre vonatkozó vádakat.

A tervezett vámok bevezetése belföldön is komoly vitákat vált ki. Mivel az elnök globális vámrendszerének újraépítése érezhetően hozzájárul a fogyasztói árak emelkedéséhez, a friss felmérések szerint az amerikaiak többsége, mintegy hatvankét százaléka inkább a védővámok eltörlését támogatná.