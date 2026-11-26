Jövőre megkezdi a nyugdíjba vonulást a romániai "dekrétgeneráció", ami érdemi reformok nélkül egy évtizeden belül az egészségügyi, a nyugdíj- és a szociális ellátórendszer finanszírozási válságához vezethet. Bár az illetékesek szerint 2035-ig biztosan nem nő a nyugdíjkorhatár, a szakértők a jövőben adóemeléseket, szerényebb állami juttatásokat és az öngondoskodás felértékelődését vetítik előre - szemlézte a Portfolio a Maszolt.

A romániai nyugdíjrendszerre nehezedő nyomás 2027-től drasztikusan fokozódik, ekkor indul ugyanis a Ceaușescu-féle 1966-os abortusztilalom után született népes korosztályok előrehozott nyugdíjazása. Csak 1967-ben és 1968-ban több mint egymillió gyermek jött világra. Az 1967-ben született férfiak 2032-re érik el a 65 éves általános nyugdíjkorhatárt, ami tovább ronthatja a jelenlegi, amúgy is törékeny egyensúlyt. Jelenleg 5,7 millió járulékfizető tart el közel 5 millió nyugdíjast, de beavatkozás nélkül hamarosan több lehet az ellátott, mint az aktív munkavállaló.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az aktív korúak befizetéseire épülő, felosztó-kirovó rendszer a mostani formájában fenntarthatatlan. Érdemi lépések nélkül 2035-re az ellátórendszerek működtetése a GDP több mint 7 százalékát kitevő költségvetési hiányt eredményezhet, miközben ez az arány tavaly még 5,07 százalék volt. A probléma megoldásához már nem elég az adóbeszedés hatékonyságának javítása, mélyreható szerkezeti átalakításokra van szükség.

Elemzések szerint mérsékelt reformokkal a GDP 4,11 százalékára, drasztikus lépésekkel pedig 1 százalék alá szoríthatnák a költségvetési támogatási igényt. Ezekhez a kedvezőbb forgatókönyvekhez azonban jóval több – akár 6-7 millió – járulékfizetőre, magasabb bérekre és növekvő termelékenységre lenne szükség, de a rendszer még így sem válna teljesen önfenntartóvá. Reformok hiányában a munkát terhelő adók emelése és a nyugdíjkorhatár fokozatos, akár 70 évre történő kitolása is elkerülhetetlenné válhat.

Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) egyelőre igyekszik nyugtatni a kedélyeket. Valentina Vasilica Robu elnök leszögezte, hogy 2035-ig semmilyen körülmények között nem emelik 65 év fölé a korhatárt. Sőt, jövő januártól újabb nyugdíjemelést terveznek, amelynek pontos mértékéről – a költségvetés teherbíró képességét figyelembe véve – jelenleg is egyeztetnek a pénzügyminisztériummal. A rendszerben tátongó szakadékot ugyanakkor jól mutatja, hogy miközben az állam a puszta fenntarthatósággal küzd, a legmagasabb nyugdíj jelenleg eléri a havi 120 ezer lejt, a legnagyobb speciális nyugdíj pedig a 67 ezer lejt.

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A gazdasági elemzők szerint a nyugdíjrendszer totális összeomlásától nem kell tartani, de Rácz Béla Gergely közgazdász is arra figyelmeztet, hogy a jövőben a nyugdíjkorhatár emelése és a szerényebb állami ellátás borítékolható. Éppen ezért a fiatalabb generációknak már most érdemes tudatosan tervezniük, és az állami nyugdíj mellett a magánnyugdíjpénztári megtakarításokra, valamint az öngondoskodás egyéb formáira is támaszkodniuk.

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