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Donald Trump és Hszi Csin-ping találkozója előtt csapott le az Egyesült Államok: újabb vámháború fenyeget
Az Egyesült Államok újabb, 20 százalékos védővámot vetett ki a kínai árukra, és a kereskedelmi tárgyalások kudarca esetére a terhek megduplázásával fenyeget. A lépés komoly feszültséget teremt Donald Trump és Hszi Csin-ping közelgő találkozója előtt, miközben Peking máris határozott ellenlépéseket helyezett kilátásba - jelentette a Bloomberg.
A bejelentett 20 százalékos vámkulcs még illeszkedik a januárban lejáró kereskedelmi fegyverszünet kereteibe, a 40 százalékos teher belengetése azonban erős alkupozíciót biztosít Washingtonnak a közelgő G20-csúcstalálkozóra. A fórumon a két államfő idén várhatóan már negyedszer ül tárgyalóasztalhoz. Az amerikai kormányzat a kínai ipari túlkapacitások hónapokig tartó vizsgálata után döntött az újabb terhek bevezetése mellett, a javaslatot azonban a végleges hatálybalépés előtt még társadalmi egyeztetésre bocsátják, így a feltételek módosulhatnak.
A magasabb vámok kilátásba helyezésével az Egyesült Államok egyértelmű nyomást gyakorol, amivel elsősorban a kritikus ásványkincsek és ritkaföldfémek folyamatos szállítását akarja garantálni, valamint elérni, hogy Kína további amerikai mezőgazdasági termékeket vásároljon. A drasztikusabb, 40 százalékos emelés akkor léphet életbe, ha Peking megszegi a tavaly megkötött kereskedelmi megállapodás feltételeit.
A mostani intézkedés a Trump-adminisztráció legújabb kísérlete a széles körű vámpolitika helyreállítására, miután a Legfelsőbb Bíróság korábban megsemmisítette az ázsiai országra kivetett büntetővámokat. Az új javaslattal a Kínát sújtó átlagos vámkulcs nagyjából 31 százalékra nőne, ami ismét megközelíti a bírósági döntés előtti szintet.
A pekingi kereskedelmi minisztérium az egyoldalú politika mintapéldájának nevezte az amerikai eljárást, és a viták párbeszéd útján történő rendezését sürgette. Ugyanakkor egyértelművé tették, hogy Kína szükség esetén kész ellenlépéseket tenni jogos érdekeinek védelmében. A két ország amúgy sem felhőtlen viszonyát a vámok mellett az amerikai chipekhez való hozzáférést érintő újabb korlátozások, valamint az Nvidia vezérigazgatója körüli állítólagos kémbotrány is terheli. Bár a két elnök a legutóbbi sencseni találkozóján a személyes jó viszonyára támaszkodva igyekezett fenntartani a diplomáciai egyensúlyt, a mostani washingtoni lépések tovább élezik a gazdasági konfliktust.
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