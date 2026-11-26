Az Európai Unió december elsejétől átmeneti, 200 napos kvótarendszerrel korlátozza a harmadik országokból érkező hibrid autók importját. Az intézkedés elsősorban a rohamosan terjeszkedő kínai márkákat érinti, és lehetőséget teremt az európai, köztük a magyarországi autógyárak versenyképességének javítására, ugyanakkor tovább élesítheti a kereskedelmi konfliktust Kína és az EU között - közölte a G7.

Az Európai Bizottság friss rendelete a hagyományos (full), a hálózatról tölthető (plug-in) és a lágy (mild) hibrid személyautókra egyaránt kiterjed, az érintett gyártóországok között pedig Kína mellett Japán, Dél-Korea és Törökország is szerepel. Az intézkedés a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályai miatt egyelőre csupán 200 napra szól. A brüsszeli testület ezalatt folytatja le azt a vizsgálatot, amely később egy végleges importkorlátozást is megalapozhat. A szabályozás külön keretet állapít meg a jelentősebb exportőrök számára, így Kína évesítve 350 ezer darabos kvótát kapott, ami nagyjából a fele annak a mennyiségnek, mint amennyi az idén érkezett volna az EU-ba.

A Bizottság értékelése szerint a szigorításra a globális túltermelés és a más piacokon bevezetett védővámok miatt volt szükség, amelyek Európa felé terelték az exportot. A statisztikák rávilágítanak, hogy bár az európai hibridautó-piac forgalma nő, a kontinens gyártói folyamatosan teret veszítenek, ami közvetlen veszélyt jelent az európai iparra.

Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) üdvözölte a döntést. Piaci elemzők szerint a kvóta egyértelműen javíthatja az európai vállalatok jövedelmezőségét. A korlátozással a kínai versenynek leginkább kitett Renault járhat a legjobban, de a bejelentés hatására a Volkswagen, a Stellantis és a BMW részvényárfolyama is erősödött.

A lépés kifejezetten kedvező lehet a magyarországi autóiparnak is, ahol a hibrid és elektromos járművek aránya az ágazati értékesítésen belül már 2025-re elérte a 32 százalékot. Jelenleg három hazai nagyüzemben is készülnek ilyen hajtásláncú modellek. Esztergomban a Suzuki, Győrben az Audi és a Cupra, Kecskeméten pedig a Mercedes-Benz gyárt lágy, illetve plug-in hibrideket. A tervek szerint a jövőben a szegedi BYD-üzem gyártósorairól is gördülnek majd le hálózatról tölthető hibrid járművek.

Az importkorlátozás indokoltságát a 2026-os piaci folyamatok is alátámasztják. Az ACEA adatai szerint az év első tíz hónapjában a hagyományos és a tölthető hibridek együttesen már az európai piac közel felét, 46 százalékát adták. Ezzel párhuzamosan a kínai márkák drasztikusan előretörtek, hiszen míg 2024-ben a hibrid és a plug-in kategóriákban csupán 2 százalékos részesedéssel bírtak Európában, az idei év első felére ezt az arányt a sima hibrideknél 14, a tölthető modelleknél pedig 25 százalékra növelték.

A korlátozás borítékolhatóan tovább fokozza a geopolitikai feszültséget. A kínai kereskedelmi minisztérium már jelezte, hogy megvédi a hazai vállalatok érdekeit, korábban pedig válaszlépéseket helyeztek kilátásba minden olyan uniós eszközzel szemben, amely diszkriminálja a kínai cégeket. A kereskedelmi viták rendezése érdekében a két fél várhatóan a jövő év elején ül ismét tárgyalóasztalhoz.