Aleksandar Vučić volt szerb elnök egy televíziós interjúban kijelentette, hogy nem tart egy esetleges letartóztatástól, bebörtönzése esetén pedig olyan éhségsztrájkba kezdene, amely milliós tömegeket vinne az utcára. A közelmúltban ellenzékbe szorult politikus arról is beszámolt, hogy halálos fenyegetéseket kapott egy bűnözői csoporttól, ám nem fordul a szerinte politikai befolyás alatt álló hatóságokhoz.

A Szerb Haladó Párt (SNS) vezető politikusa a Pink televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy bár egyre többször merül fel a letartóztatása, szerinte ennek semmilyen jogalapja nincs - írja a Szabad Magyar Szó. Vucic érvelése szerint államfőként soha nem írt alá pénzügyi dokumentumokat, így nem érti, pontosan miért is akarják felelősségre vonni. Mint fogalmazott, a rácsok mögött is rémálom maradna politikai ellenfelei számára, a börtönnel pedig képtelenség őt megfélemlíteni. A politikus hangsúlyozta, hogy már konkrét terve van arra az esetre, ha őrizetbe vennék.

Állítása szerint a harmadik napon éhségsztrájkba kezdene, amit biztosan nem élne túl.

Úgy véli, hogy egy ilyen, a jogrendet semmibe vevő lépésnek súlyos társadalmi következményei lennének. Meglátása szerint ebben a helyzetben a félelem ellenére akár egymillió szerb is az utcára vonulna, hogy lerója végső tiszteletét.

A volt államfő az interjúban azt is közölte, hogy a hétvégén egyértelmű halálos fenyegetést kapott a vračari bűnözői klántól. Hozzátette ugyanakkor, hogy semmi értelmét nem látja a feljelentésnek, mert megítélése szerint a rendőrség már a politikai rivális Egyetemista Lista irányítása alá került.

A szerb belpolitikai erőviszonyok az október 25-i előrehozott választásokkal alakultak át gyökeresen. Az új, 250 fős belgrádi parlament alig néhány napja, november 17-én alakult meg hivatalosan. A voksolást az Egyetemista Lista nyerte meg 140 mandátummal, míg a korábban évtizedekig kormányzó, Vučić fémjelezte SNS-tömb a maga 103 képviselőjével ellenzékbe szorult.