Több nagy horderejű ügyben döntött a kormány: az uniós pénzek és az azbesztszennyezés is terítékre került

Második kormányülését tartotta hétfőn a Tisza-kormány. Az ülésen többek között az azbesztszennyeződésről, a közjegyzői rendszerről, a helyi önkormányzatok pénzügyeiről, a paksi bővítésről és az uniós források hazahozásáról is szó esett.

A kormány döntött többek között az azbesztszennyezés országos kezeléséről, a felelősségi viszonyok feltárásáról - jelezte Köböl Anita kormányszóvivő. Több megye és több száz település lehet érintett. A kormány megvizsgálja az érintett bányákból történő anyagok behozatalának felfüggesztésének lehetőségét. Magyar Péter az osztrák látogatásán felveti az ügyet.

A miniszterelnök a sajtó kérdésére elmondta, hogy szűrővizsgálatot szerveznek az azbesztszennyezéssel érintett területeken. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter részletes javaslatot tett az ott élők egészségügyi szűrésére, erről pedig a napokban külön tájékoztatást adnak. Szerinte jogos elvárás, hogy az érintettek soron kívül részt vehessenek a szükséges vizsgálatokon, de hangsúlyozta, hogy el akarják kerülni a pánikkeltést, mert sok részlet még nem ismert. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy közegészségügyi válsághelyzetre hivatkozva akár notifikációs eljárás is indítható, amely lehetővé teheti a szennyezett termékek behozatalának korlátozását vagy megtiltását. Magyar Péter azt is közölte, hogy a kormány a „szennyező fizet” elvét a lehető legszigorúbban alkalmazná, akkor is, ha ez határon átnyúló felelősséget jelent. A lehetséges kármentesítési megoldások között említette a bitumenes injektálást, a lefedést, illetve az érintett úthálózat felszedését és a teljes kármentesítést, de hozzátette, hogy a folyamat még az elején tart. A kormány munkacsoportot állít fel az ügy kezelésére.

A miniszterelnök felkérte Kármán András pénzügyminisztert, hogy készítsen beszámolót a 2026-os költségvetés valós helyzetéről, valamint arról, hogy a jelenlegi gazdasági és fiskális környezet alapján mely területeken lehet szükség módosításokra a büdzsében - közölték a sajtótájékoztatón. A kormány célja, hogy a költségvetés a valós számokra alapuljon, fenntartható pályát biztosítson az ország számára és garantálja Magyarország pénzügyi stabilitását. Sajtókérdésre Magyar Péter elmondta, hogy ilyen óriási költségvetési hiány nem tartható hosszú távon, sem az 5%, sem a 7%. Ahogy mondta, a befektetői bizalom meginoghat a magyar gazdaságban és a magyar költségvetésben. A piaci bizalom azonban visszatért Magyarország irányába - húzta alá, majd emlékeztetett arra, hogy a Tisza-kormány célja középtávon az euró bevezetése.

Az Igazságügyi Minisztérium június közepéig előkészíti a végrehajtási rendszer reformjáról szóló törvénymódosítást; a cél az, hogy a jelenlegi profitorientált modell helyébe egy nonprofit alapon, szigorú állami kontroll alatt álló végrehajtási rendszer jöjjön létre. A kormány javasolni fogja a Tisza Párt országgyűlési frakciójának a végrehajtási törvény módosítását a kilakoltatások végrehajtásának felfüggesztéséért, amíg az új törvény hatályba nem lép.

A jelenlegi közjegyzői rendszer zárt, túlárazott és monopolizált, korlátozott a verseny - jelentették be. A feladatok egy részét a kormányirodákhoz, másik részét a bíróságokhoz rendelnék majd, a cél egy olcsóbb, átláthatóbb rendszer kialakítása.

Jövő heti ülésén dönthet a kormány a vendégmunkások behozatalának korlátozásáról, jelentették be. Több minisztériumot is bevonnak az ügy kezelésébe.

Kapitány Istvánt felkérték a Paks II. szerződések értékelésére, a beruházás folyamatának felülvizsgálatára.

A kormány széleskörű egyeztetést indítana el a helyi önkormányzatok pénzügyeivel kapcsolatban a kormány, ezen a téren minden érdemi szakmai javaslatot megvizsgál. Nem jelentheti a felülvizsgálat a hatályos fizetési kötelezettségek elmulasztását - húzták alá, és hozzátették, hogy mindenkitől elvárja a kormány a felelős és jogkövető magatartást.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Magyar Péter az uniós források hazahozataláról beszélt a tájékoztatón. Ursula von der Leyennel váltott levelet a hétvégén, erről ma egyeztetnek a magyar és uniós felek, a delegáció péntekig itt lesz. Vannak vitatott és vitás kérdések - ismerte el Magyar Péter. Mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten alá tudjam írni a politikai megállapodást, hogy minden kérdést le tudjunk zárni augusztus 31-ig és a pénz megérkezzen az ősz folyamán.

Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a magyar kormány technikai szinten megkezdte az egyeztetést az ukrán féllel a nyelvhasználati jog visszaszerzése érdekében. Az ukrán kormány előtt ismert az a 11 pontos magyar igény, ez az előfeltétele annak, hogy Magyarország hozzájáruljon ahhoz, hogy az EU intézményei megnyissák az első csatlakozási fejezeteket. Az ukrán kormány is készen áll a tárgyalások gyors lebonyolítására - kapta az ígéretet az Európai Tanács elnökétől Magyar Péter.

A kormány megvizsgálta a kegyelmi ügy dossziéját is, az egyik ilyen dokumentumcsomag az Igazságügyi Minisztériumban van. Ezt holnap nyilvánosságra fogják hozni - jelentette be Magyar Péter. Amit most el lehet mondani: amikor a köztársasági elnök megadta a kegyelmet, akkor az akkori igazságügyi miniszter egy csomagot terjesztett az államfő felé. A 40 ügyből 3 esetben javasolt kegyelmet a köztársasági elnöknek az igazságügyi miniszter, a bicskei eset nem volt köztük. Ezt a nemleges javaslatot változtatta meg Novák Katalin akkori köztársasági elnök - ismertette Magyar Péter.

Sajtókérdésre a miniszterelnök arról is beszélt, hogy a lakosság tűrőképessége indokolja a védett ár fenntartását az üzemanyagok esetében. Ilyen olajár-kilengések mellett ez a beavatkozás indokolt és nem ez volt most az első eset - mondta, de jelezte azt is, hogy a végletekig nem fenntarthatóak a védett árak. A magasabb áron történő visszatöltés majd később porlasztott módon jelenik meg az árakban - részletezte Magyar Péter. A világpiaci árak alakulását szorosan figyelemmel követi a kormány. Ha a piaci árak normalizálódnak, akkor lépni fog a kormány.

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert