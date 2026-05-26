2026. május 26. kedd Fülöp, Evelin
32 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A szovjet győzelem napja a náci Németország második világháborúban (a Szovjetunióban és néhány posztszovjet államban Nagy Honvédő Háborúként is ismert) bekövetkezett kapitulációját jelzi a Szovjetunió előtt. Először a Szovjetuni�
Világ

Rendkívüli rendeletet írt alá Putyin: családok menekülhetnek meg az anyagi csődtől, de ennek komoly ára van

Pénzcentrum
2026. május 26. 14:42

Vlagyimir Putyin új rendeletet írt alá, amely adósságelengedést biztosít az ukrajnai háborúba újonnan belépő szerződéses katonáknak és családtagjaiknak. Az intézkedés része annak a törekvésnek, amellyel Moszkva igyekszik fenntartani és bővíteni a hadsereg létszámát az elhúzódó háború idején.

A Kreml honlapján közzétett dokumentum szerint azok a személyek jogosultak a kedvezményre, akik május 1-jétől szerződést kötöttek az orosz védelmi minisztériummal. A szabályozás a házastársakra is kiterjed. Az érintettek legfeljebb 10 millió rubel összegű tartozás alól mentesülhetnek, amennyiben a végrehajtási eljárás még a megadott időpont előtt indult meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A támogatás feltétele, hogy a katonák legalább egyéves szerződést írjanak alá az Ukrajnában zajló hadműveletekben való részvételre. Oroszország továbbra is "különleges katonai műveletként" hivatkozik a háborúra. A Cian ingatlanportál adatai alapján a most elengedhető tartozás összege megközelítőleg egy 35 négyzetméteres moszkvai garzonlakás árának felel meg.

Most érkezett! Fegyveres felkelés indulhat Putyin ellen: óriási lázadás érik Oroszországban?
EZ IS ÉRDEKELHET
Most érkezett! Fegyveres felkelés indulhat Putyin ellen: óriási lázadás érik Oroszországban?
Fegyveres felkelést sürget Vlagyimir Putyin ellen Igor Volobujev, a Gazprombank egykori vezetőjéből lett lázadóvezér.

Az intézkedés egy szélesebb ösztönzőcsomag része. Az orosz vezetés az elmúlt időszakban magasabb pénzügyi juttatásokkal, valamint kedvezményes felsőoktatási lehetőségekkel is próbálta növelni a katonai szolgálat iránti érdeklődést. A lépések célja a toborzás fenntartása olyan időszakban, amikor az amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalások nem hoztak áttörést.

Putyin egy másik rendeletet is aláírt hétfőn, amely határozatlan időre meghosszabbítja az Ukrajnában harcoló katonák állami földbérleti jogait.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#adósság #támogatás #katona #ukrajna #oroszország #világ #toborzás #hadsereg #vlagyimir putyin #háború #orosz-ukrán háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:42
14:31
14:20
14:13
14:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 26.
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
2026. május 25.
Van élet 10 millió alatt? Ezek most a legolcsóbb új elektromos autók: meglepő név a toplista élén
2026. május 26.
Rettegett kór terjed a határainkon túl: hiába a magyarok kiváló védekezése, könnyen beüthet a baj
2026. május 26.
Könnyen aknamezőn találhatja magát Magyar Péter: indul az átfogó reform, ilyet még nem látott Magyarország
2026. május 25.
Tényleg ez lesz a Tisza-kormány legnehezebb feladata: olyan fába vágták a fejszéjüket, ami senkinek sem sikerült évtizedek óta
NAPTÁR
Tovább
2026. május 26. kedd
Fülöp, Evelin
22. hét
Május 26.
Nemzetközi tejnap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Éjszakai bejelentés: Zelenszkij reagált Magyar Péter szavaira, drámai figyelmeztetést adott ki egész Európának
2
5 napja
Lépett Irán: teljesen megbénulhat a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala
3
2 hete
Visszafelé sült el a miniszterelnök elkeseredett lépése: megindult a lavina, sorra menekülnek a politikusok
4
1 hete
Megszólalt Kapitány István: eddig marad hatósági áras az üzemanyag Magyarországon
5
2 hete
Megtört a jég? Ukrajna most olyat ígért Magyarországnak, amire kevesen számítottak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adónem
az adó valamely fajtája. (pl: SZJA, ÁFA)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 26. 14:31
Fájdalmas meglepetés: durva vámot vetnek ki a Temu, Shein, AliExpress rendelésekre, a magyaroknak is fizetni kell
Pénzcentrum  |  2026. május 26. 13:01
Rettegett kór terjed a határainkon túl: hiába a magyarok kiváló védekezése, könnyen beüthet a baj
Agrárszektor  |  2026. május 26. 14:28
Döbbenetes felfedezést tettek a madárinfluenzáról: ez mindent megváltoztathat