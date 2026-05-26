Rendkívüli rendeletet írt alá Putyin: családok menekülhetnek meg az anyagi csődtől, de ennek komoly ára van
Vlagyimir Putyin új rendeletet írt alá, amely adósságelengedést biztosít az ukrajnai háborúba újonnan belépő szerződéses katonáknak és családtagjaiknak. Az intézkedés része annak a törekvésnek, amellyel Moszkva igyekszik fenntartani és bővíteni a hadsereg létszámát az elhúzódó háború idején.
A Kreml honlapján közzétett dokumentum szerint azok a személyek jogosultak a kedvezményre, akik május 1-jétől szerződést kötöttek az orosz védelmi minisztériummal. A szabályozás a házastársakra is kiterjed. Az érintettek legfeljebb 10 millió rubel összegű tartozás alól mentesülhetnek, amennyiben a végrehajtási eljárás még a megadott időpont előtt indult meg.
A támogatás feltétele, hogy a katonák legalább egyéves szerződést írjanak alá az Ukrajnában zajló hadműveletekben való részvételre. Oroszország továbbra is "különleges katonai műveletként" hivatkozik a háborúra. A Cian ingatlanportál adatai alapján a most elengedhető tartozás összege megközelítőleg egy 35 négyzetméteres moszkvai garzonlakás árának felel meg.
Az intézkedés egy szélesebb ösztönzőcsomag része. Az orosz vezetés az elmúlt időszakban magasabb pénzügyi juttatásokkal, valamint kedvezményes felsőoktatási lehetőségekkel is próbálta növelni a katonai szolgálat iránti érdeklődést. A lépések célja a toborzás fenntartása olyan időszakban, amikor az amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalások nem hoztak áttörést.
Putyin egy másik rendeletet is aláírt hétfőn, amely határozatlan időre meghosszabbítja az Ukrajnában harcoló katonák állami földbérleti jogait.
