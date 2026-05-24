Százezres tömeg vonult utcára Szerbiában: brutális fordulatot vett a demonstráció

Hatalmas tüntetést tartottak szombaton Belgrádban Aleksandar Vučić szerb elnök rendszere ellen. A demonstrációt az egyetemisták szervezték, akik már másfél éve tiltakoznak a kormány ellen az újvidéki vasúti tragédia miatt. A békésnek indult megmozdulás estére erőszakba torkollott: a rendőrség könnygázt és villanógránátokat vetett be a tüntetők ellen, szemlézte a 444.
Szombat este százezres nagyságrendű tüntetést tartottak Belgrád központjában, a Slavija téren Aleksandar Vučić szerb államfő és a jelenlegi politikai rendszer ellen. A demonstrációt azok az egyetemisták szervezték, akik 2024 novembere óta folyamatos tiltakozásokat szerveznek az újvidéki vasútállomáson történt tragédia után.
A demonstrálók előrehozott választásokat és a szerb elnök távozását követelték. A megmozdulásra az ország több pontjáról érkeztek résztvevők, annak ellenére, hogy a szerb vasúttársaság szombat hajnalban határozatlan időre leállította a teljes vasúti közlekedést, hivatalosan bombafenyegetésre hivatkozva.
A tüntetésen felszólalók az egyetemisták politikai és társadalmi elképzeléseit ismertették, többek között az igazságszolgáltatás, az oktatás és az egészségügy reformjáról beszéltek. A résztvevők vörös tenyérlenyomatos jelvényeket és rendszerellenes transzparenseket vittek magukkal.
Az este végére azonban elszabadultak az indulatok. A tüntetők egy csoportja összecsapott a rohamrendőrökkel, petárdákat, köveket és palackokat dobáltak, miközben több helyen kukákat gyújtottak fel. A rendőrség könnygázt és villanógránátokat vetett be a tömeg feloszlatására.
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés.
A szerb belügyminiszter szerint 23 embert állítottak elő, és több rendőr is megsérült az incidensekben. Az egyetemisták ugyanakkor azt állítják, hogy a zavargásokat provokátorok és a rendőrség fellépése idézte elő, valamint több tüntetőt brutálisan megvertek az intézkedések során.
