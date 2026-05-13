Bejelentést tett az üzemanyagárakról Magyar Péter: ez hangzott el a kormányülésen

Mindössze 30 nappal a választások után hivatalosan is megalakult az új kormány, Magyar Péter pedig már meg is tartotta első kabinetülését. Az ópusztaszeri sajtótájékoztatón szó esett a Kárpátalját ért orosz dróntámadásról, a rendkívüli aszályhelyzetről, a több száz milliárdos vízügyi fejlesztésekről, valamint az üzemanyag-ellátás helyzetéről is. A kormányfő bejelentette: Oroszország nagykövetét berendelik, az aszály miatt vis maior helyzet jöhet, miközben a kabinet szerint a védett üzemanyagár továbbra is fenntartható.

A tegnapi nappal hivatalosan is megalakult az új kormány, ráadásul a rendszerváltás óta rekordgyorsasággal: mindössze 30 nappal a választásokat követően állt fel az új kabinet. Magyar Péter már korábban jelezte, hogy a kormányalakítás után sem lassítanak, ennek megfelelően már mára összehívta az első kormányülést is, amelyet követően Ópusztaszeren tartott sajtótájékoztatót.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, orosz dróntámadás érte Kárpátalját. Orbán Anita külügyminiszter is megszólalt a Kárpátalját ért orosz dróntámadás után. A kormányfő tájékoztatása szerint a jelenlegi információk alapján a támadás véget ért, ugyanakkor az ukrán hatóságok továbbra is készenlétet rendeltek el.

A miniszterelnök közölte: a magyar kormány elítéli a magyarok által is lakott Kárpátalja elleni orosz támadást. Bejelentette azt is, hogy Orbán Anita csütörtökön 11:30-ra berendelte Oroszország magyarországi nagykövetét. Hozzátette: a külügyminiszter választ vár arra, hogy Vlagyimir Putyin mikor kívánja lezárni a háborút.

A miniszterelnök több kabinettag társaságában Lengyelországba, majd onnan Ausztriába utazik. A kormányfő elmondta, hogy az út nagy részét vonattal tervezik megtenni. Magyar Péter közölte, hogy még ezen a héten kinevezik a Tisza-kormány államtitkárainak jelentős részét. Hozzátette: a jövő héten nem ülésezik majd az Országgyűlés, kormányülést azonban tartanak. A kormányfő szerint az első időszakban várhatóan heti két kabinetülésre is sor kerülhet.

Rendkívüli aszályhelyzet

Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy rendkívül súlyos az aszályhelyzet Magyarországon. Elmondása szerint egy teljes évnyi csapadék hiányzik a rendszerből, ezért már nem egyszeri, hanem évek óta elhúzódó aszályról kell beszélni. A főigazgató közölte: a miniszterelnök és Gajdos László miniszter rövid távú cselekvési terv kidolgozását kérte. A cél olyan intézkedések bevezetése, amelyek enyhíthetik a jelenlegi aszályhelyzet hatásait.

Magyar Péter a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy az EU-s KEHOP-program keretében összesen 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés valósulhat meg Magyarországon. A miniszterelnök szerint az előző kormány mulasztásai miatt ebben az uniós ciklusban korábban egyetlen forint sem jutott erre a területre EU-s forrásból. Hozzátette: a fejlesztési források felhasználásáról vízügyi szakemberek bevonásával döntenek majd.

A kormányfő arról is beszélt, hogy az agrár- és élelmiszergazdálkodásért felelős miniszter még ezen a héten vis maior helyzetet hirdet ki az aszály miatt. Ez a magyar gazdák számára különböző támogatási és adminisztratív könnyítési lehetőségeket nyithat meg.

Marad a védett ár

Magyar Péter bejelentette, hogy a kormányülésen meghallgatták Hernádi Zsoltot, a MOL elnök-vezérigazgatóját, aki az üzemanyag-ellátás helyzetéről adott tájékoztatást.

A miniszterelnök elmondása szerint Hernádi Zsolt arról számolt be, hogy Magyarországon jelenleg zavartalan az üzemanyag- és a nyersolaj-ellátás is. Hozzátette: a stratégiai készletek közel 80 százalékos szinten állnak. Magyar Péter Hernádit idézve azt is közölte, hogy a védett ár továbbra is biztosított marad.

Újságírói kérdésre a kormányfő elmondta, Hernádi Zsolttal megállapodtak újabb stratégiai tartalékok felszabadításáról. A miniszterelnök hangsúlyozta: a lépés ellenére sem kell ellátásbiztonsági problémától tartani, az üzemanyag-ellátás továbbra is stabil marad Magyarországon.

Két héten belül megállapodhatunk Brüsszellel

Magyar Péter bejelentette, hogy a kormány még a mai napon 17 kormányhatározatot fog elfogadni. A kabinetülésen kiemelt téma volt az uniós források hazahozatala is, amelyről a miniszterelnök több tárcavezetőtől kért részletes tájékoztatást.

A kormányfő szerint folyamatos egyeztetések zajlanak az Európai Unió vezetőivel. Elmondta: jövő héten az Európai Bizottság magas szintű delegációja érkezik Magyarországra tárgyalásokra. A kabinet célja, hogy a tárgyalások olyan szakaszba jussanak, amely lehetővé teszi, hogy Magyar Péter a május 25-i héten Brüsszelben megállapodást kössön Ursula von der Leyennel.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy továbbra is vannak nyitott kérdések az úgynevezett szupermérföldkövek és egyéb feltételek ügyében. Elmondása szerint a legnagyobb problémát jelenleg a finanszírozandó projektek jelentik, mivel rendkívül szűk a határidő: augusztus 31-ig meg kell valósítani a projekteket és fel kell használni a rendelkezésre álló forrásokat. Magyar Péter szerint Magyarország és az uniós intézmények közös érdeke is az, hogy ezek a pénzek megérkezzenek, mert csak így lehet érdemben újraindítani a magyar gazdaságot.

Magyar Péter az uniós forrásokkal kapcsolatban arról beszélt, hogy jelenleg elsősorban a konkrét beruházásokat érintő problémák okoznak nehézséget. Példaként a vasútijármű-beszerzéseket és a HÉV-felújításokat említette. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy levelet küld Ursula von der Leyennek. Elmondása szerint azt szeretné tisztázni az Európai Bizottság elnökével, hogy a Magyarországgal szemben támasztott feltételek közül melyekben lehet mozgástér vagy rugalmasság, hogy az ország könnyebben hozzáférhessen a számára járó uniós forrásokhoz.

A pénzügyminisztérium jóváhagyására lesz szükség

Magyar Péter bejelentette, hogy a kormány már szerdán több döntést is kormányhatározat formájában hoz meg. A miniszterelnök közölte: arra kérik a pénzügyminisztert, hogy ideiglenesen állítsa le a rendes gazdálkodáson túli kötelezettségvállalásokat.

A következő egy-két hétben csak a pénzügyminiszter jóváhagyásával lehet elfogadni a 250 millió forint feletti kötelezettségvállalásokat, valamint a 100 millió forintot meghaladó beruházásokat.

A kormányfő arról is beszélt, hogy korábban részletes tájékoztatást kért a minisztériumok vállalásairól. Elmondása szerint ezek között kisebb és jelentősebb tételek egyaránt szerepeltek, különösen az Építési és Közlekedési Minisztériumnál. Magyar Péter ugyanakkor hangsúlyozta: a kormány garantálja, hogy mindenki megkapja a fizetését. Megjegyezte, hogy a kormányülésen tárgyalnak a rövidesen bevezetendő vagyonadó feltételeiről is.

Magyar Péter bejelentette, hogy a kormány utasítani fogja a külügyminisztert és több tárcavezetőt a titkosított nemzetközi szerződések felülvizsgálatára, valamint azok nyilvánosságra hozatalának előkészítésére.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kabinet napirendre veszi Magyarország esetleges csatlakozását az Európai Ügyészséghez. Emellett tárgyalnak majd arról a folyamatról is, amelyet az előző kormány indított el Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésével kapcsolatban.

