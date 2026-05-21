A globális turizmusban a luxusszegmens soha nem látott ütemben erősödik.
Lépett Irán: teljesen megbénulhat a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala
Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi-szoros térségében, és a jövőben előzetes engedélyhez kötné az áthaladó hajók mozgását. Erről a BBC számolt be csütörtökön.
A Teherán által létrehozott új, a Perzsa-öböl szorosait felügyelő hatóság térképe alapján az iráni ellenőrzés több mint 22 ezer négyzetkilométeres tengeri övezetre terjed ki, amely Omán és az Egyesült Arab Emírségek felségvizeit is érinti.
Az iráni közlés szerint a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóknak a jövőben előzetesen egyeztetniük kellene az iráni hatóságokkal, és engedélyt kellene kérniük az átkeléshez.
Anvar Gargás, az Egyesült Arab Emírségek elnökének diplomáciai tanácsadója élesen bírálta az iráni lépést. Szerinte Teherán egy katonai vereség után próbál új helyzetet teremteni a térségben. Úgy fogalmazott, hogy Irán törekvései a Hormuzi-szoros ellenőrzésére és az emírségek tengeri szuverenitásának korlátozására „puszta ábrándok”.
Az Egyesült Államok és Perzsa-öböl menti partnerei korábban többször is elutasították Irán hasonló törekvéseit. Washington arra utasította a hajókat, hogy ne tartsák be az iráni előírásokat.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Marco Rubio amerikai külügyminiszter csütörtökön arról beszélt, hogy az iráni terveket az Egyesült Államok elfogadhatatlannak és illegálisnak tartja. Rubio szerint ellehetetlenítené a diplomáciai tárgyalásokat, ha Teherán díjfizetési rendszert vezetne be a szoroson áthaladó hajók számára.
Az amerikai külügyminiszter ugyanakkor jelezte, hogy az iráni-amerikai egyeztetéseken történt némi előrelépés, bár szerinte az iráni vezetésen belül továbbra is komoly megosztottság látható. A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala. Az ENSZ Tengerjogi Egyezménye biztosítja az áthaladás szabadságát a térségben, Irán azonban nem ratifikálta az egyezményt.
Irán legfelsőbb vezetője szigorú utasítást adott ki: az ország dúsított uránkészletét semmilyen körülmények között nem szállíthatják külföldre.
Netanjahu nyíltan nekiment saját miniszterének: ez a megalázó felvétel kiverte a biztosítékot a világban
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök nyíltan elítélte nemzetbiztonsági miniszterét.
Nem várt fordulat a légtérben: olyan fegyvert tesztel Oroszország, ami rengeteg pilóta életét veszélyeztetheti
Oroszország továbbra is kísérletezik a levegő-levegő rakétákkal felszerelt Sahed drónokkal, amelyek újabb fenyegetést jelenthetnek az ukrán légierő számára.
Riadókészültséget rendelt el a lett hadsereg, miután legalább egy azonosítatlan drónt észleltek az ország légterében.
Elképesztő kiskaput talált a német kancellár: így indítaná be Ukrajna EU-csatlakozását - már reagált is rá Zelenszkij
A német kancellár az uniós vezetőknek küldött levelében azt javasolta, hogy Ukrajna "társult tagként" csatlakozzon az Európai Unióhoz, mielőtt teljes jogú taggá válna.
A rádió szerint egy számítógépes hiba okozta a téves közlést.
Újabb fordulat az orosz–ukrán háborúban: nukleáris fegyvereket telepítettek Ukrajna szomszédjában, egyre nő a feszültség
Oroszország nukleáris fegyvereket telepített Fehéroroszországba egy jelenleg is zajló, nagyszabású közös hadgyakorlat keretében.
Elképesztő konfliktust robbanthat rá a világra Donald Trump: ezzel hatalmas vörös vonalat lép át Pekingnél
Kína határozott nyomásgyakorlással reagált a fejleményekre.
New York Times elemzés: sosem volt még akkora korrupció Amerikában, mint amit Donald Trump most meglépett
A lépést még Trump szövetségesei közül is többen bírálják.
Donald Trump vészjósló kijelentése: készülhet a világ, órákon belül hatalmas fordulat jöhet a Hormuzi-szorosnál
Donald Trump amerikai elnök szerdán közölte, hogy az Iránnal folytatott tárgyalások a végső szakaszba léptek.
Németország exportorientált gazdasága különösen sérülékeny egy olyan világban, ahol a nagyhatalmak egyre inkább protekcionista politikát folytatnak.
Hatalmas fordulás jöhet az ukrajnai háborúban: olyan találkozót készítenek elő Moszkvába, amilyen még nem volt
Az unió azt mérlegeli, hogy egy ismert korábbi európai vezetőt küldene tárgyalni Oroszországgal az ukrajnai háború lezárása érdekében.
Az ársapka helyett valódi embargót javasolnak, amelyet másodlagos szankciókkal egészítenének ki azon országok ellen, amelyek továbbra is vásárolnak orosz kőolajat.
Vörös kódot hirdetett az európai tagállam: megelégelték az orosz provokációt, aktiválta a NATO a légvédelmi rendszerét
A vilniusi repülőtér ideiglenesen felfüggesztette a légi forgalmat, a litván parlamentben pedig megszólaltak a szirénák.
Hosszú egyeztetés után dűlőre jutottak az uniós döntéshozók az USA-val kötött vámmegállapodás részleteiről.
Elképesztő húzásra készültek a színfalak mögött: Trumpék saját esküdt ellenségüket tették volna meg Irán új vezetőjévé
A volt iráni elnök állítólag eltűnt, miután egy izraeli légicsapás során megsebesült Teheránban.
A demokraták azonban nem sokat profitálnak a kialakult helyzetből, hiszen saját szavazóik 44 százaléka is elégedetlen a párt teljesítményével.
A legrosszabbra készül a közel-keleti állam: a romok alól húzták elő a fegyvereket, hiába volt minden korábbi csapás
A perzsa állam a fegyverszünet alatt sem tétlenkedett, a föld alól is előszedtek újabb rakétákat és drónokat- ezt állítja legalábbis az amerikai hírszerzés.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít