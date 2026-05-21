2026. május 21. csütörtök Konstantin
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Hormuzi-szorost ábrázoló földrajzi térkép, amely a világ egyik legkritikusabb tengeri torlaszpontja a globális energiaszállítás szempontjából. A térkép a Perzsa-öblöt az Ománi-öböllel összekötő középeny vízi utat mutatja, amely
Világ

Lépett Irán: teljesen megbénulhat a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala

Pénzcentrum
2026. május 21. 20:24

Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi-szoros térségében, és a jövőben előzetes engedélyhez kötné az áthaladó hajók mozgását. Erről a BBC számolt be csütörtökön.

A Teherán által létrehozott új, a Perzsa-öböl szorosait felügyelő hatóság térképe alapján az iráni ellenőrzés több mint 22 ezer négyzetkilométeres tengeri övezetre terjed ki, amely Omán és az Egyesült Arab Emírségek felségvizeit is érinti.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az iráni közlés szerint a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóknak a jövőben előzetesen egyeztetniük kellene az iráni hatóságokkal, és engedélyt kellene kérniük az átkeléshez.

Anvar Gargás, az Egyesült Arab Emírségek elnökének diplomáciai tanácsadója élesen bírálta az iráni lépést. Szerinte Teherán egy katonai vereség után próbál új helyzetet teremteni a térségben. Úgy fogalmazott, hogy Irán törekvései a Hormuzi-szoros ellenőrzésére és az emírségek tengeri szuverenitásának korlátozására „puszta ábrándok”.

Kapcsolódó cikkeink:

Az Egyesült Államok és Perzsa-öböl menti partnerei korábban többször is elutasították Irán hasonló törekvéseit. Washington arra utasította a hajókat, hogy ne tartsák be az iráni előírásokat.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Marco Rubio amerikai külügyminiszter csütörtökön arról beszélt, hogy az iráni terveket az Egyesült Államok elfogadhatatlannak és illegálisnak tartja. Rubio szerint ellehetetlenítené a diplomáciai tárgyalásokat, ha Teherán díjfizetési rendszert vezetne be a szoroson áthaladó hajók számára.

Az amerikai külügyminiszter ugyanakkor jelezte, hogy az iráni-amerikai egyeztetéseken történt némi előrelépés, bár szerinte az iráni vezetésen belül továbbra is komoly megosztottság látható. A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala. Az ENSZ Tengerjogi Egyezménye biztosítja az áthaladás szabadságát a térségben, Irán azonban nem ratifikálta az egyezményt.
Címlapkép: Getty Images
#hajó #egyesült államok #kereskedelem #ensz #világ #konfliktus #tenger #irán #hajózás #geopolitika #egyesült arab emírségek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:32
20:24
20:11
20:02
19:47
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 21.
Kiderült a magyar munkahelyek sötét titka: ezért kap a kollégád hamarabb fizetésemelést, mint te
2026. május 20.
Bezárhatnak a gyárak, bezuhanhat a turizmus, ha jön a vendégmunkás-tiltás: súlyos üzenetet kapott a Tisza-kormány
2026. május 21.
Hatalmas változás közeleg a magyar utakon: döbbenettel fogadják majd az autósok és a tömegközlekedők is ezt az új rendszert
2026. május 21.
Kimondták a kőkemény igazságot: így torzítják a hazai piacot a kiosztott állami támogatások
2026. május 21.
Megvan a céldátum: 1,5 hónap múlva óriási zöldség-gyümölcs árzuhanás jöhet a magyar boltokban - brutális vásárlási roham várható
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 21. csütörtök
Konstantin
21. hét
Május 21.
A magyar honvédelem napja
Május 21.
Szeged napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszólalt a magyarországi sorkatonaság visszaállításáról Ruszin-Szendi Romulusz: erre lehet készülni
2
1 hete
Éjszakai bejelentés: Zelenszkij reagált Magyar Péter szavaira, drámai figyelmeztetést adott ki egész Európának
3
1 hete
Végre meglépték, szigorú tilalom lép életbe Magyarországon: ennek rengeteg állatbarát fog örülni
4
2 hete
Vészjósló üzenetet küldött Vlagyimir Putyin: újabb állam juthat Ukrajna sorsára, ha az Európai Uniót választja
5
1 hete
Visszafelé sült el a miniszterelnök elkeseredett lépése: megindult a lavina, sorra menekülnek a politikusok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bónusz Magyar Államkötvény
Változó kamatozású állampapír, ami 4, illetve 6 éves futamidővel vásárolható meg. A kamata megegyezik a 12 hónapos Diszkontkicstárjegy előző négy aukcióján kialakult átlaghozam súlyozott átlagával. Ehhz hozzáadódik a kamatbónusz, ami 4 éves futamidő esetén 1,75 százalék, míg a 6 éves kötvény 2,5 százalék bónusszal bír.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 21. 19:15
Jókora osztalékot vett ki a cégéből WhisperTon: nem semmi, mennyire jó biznisz lett a celebkedés
Pénzcentrum  |  2026. május 21. 19:02
Leesik az állad, hová bújnak el a világ elől a szupergazdagok: napi 54 milliót is kifizetnek a teljes csendért
Agrárszektor  |  2026. május 21. 19:31
Brutális, ami most az amerikai búzával történik: 68 éve nem volt ilyen