Lépett Irán: teljesen megbénulhat a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala

Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi-szoros térségében, és a jövőben előzetes engedélyhez kötné az áthaladó hajók mozgását. Erről a BBC számolt be csütörtökön.

A Teherán által létrehozott új, a Perzsa-öböl szorosait felügyelő hatóság térképe alapján az iráni ellenőrzés több mint 22 ezer négyzetkilométeres tengeri övezetre terjed ki, amely Omán és az Egyesült Arab Emírségek felségvizeit is érinti.

Az iráni közlés szerint a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóknak a jövőben előzetesen egyeztetniük kellene az iráni hatóságokkal, és engedélyt kellene kérniük az átkeléshez.

Anvar Gargás, az Egyesült Arab Emírségek elnökének diplomáciai tanácsadója élesen bírálta az iráni lépést. Szerinte Teherán egy katonai vereség után próbál új helyzetet teremteni a térségben. Úgy fogalmazott, hogy Irán törekvései a Hormuzi-szoros ellenőrzésére és az emírségek tengeri szuverenitásának korlátozására „puszta ábrándok”.

Az Egyesült Államok és Perzsa-öböl menti partnerei korábban többször is elutasították Irán hasonló törekvéseit. Washington arra utasította a hajókat, hogy ne tartsák be az iráni előírásokat.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter csütörtökön arról beszélt, hogy az iráni terveket az Egyesült Államok elfogadhatatlannak és illegálisnak tartja. Rubio szerint ellehetetlenítené a diplomáciai tárgyalásokat, ha Teherán díjfizetési rendszert vezetne be a szoroson áthaladó hajók számára.

Az amerikai külügyminiszter ugyanakkor jelezte, hogy az iráni-amerikai egyeztetéseken történt némi előrelépés, bár szerinte az iráni vezetésen belül továbbra is komoly megosztottság látható. A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala. Az ENSZ Tengerjogi Egyezménye biztosítja az áthaladás szabadságát a térségben, Irán azonban nem ratifikálta az egyezményt.