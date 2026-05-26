Az intézkedés része annak a törekvésnek, amellyel Moszkva igyekszik fenntartani és bővíteni a hadsereg létszámát az elhúzódó háború idején.
Felrobbant a Druzsba, óriási erőkkel támadnak az oroszok: még nem tudni, mekkora a kár
Egy orosz tengeri drón csapódott be a Druzsba, vagyis Barátság nevű ukrán haditengerészeti gyakorló vitorláshajóba Odesszában, erről Szerhij Beszkresztynov, az ukrán védelmi minisztérium tanácsadója számolt be közösségi oldalán.
Beszkresztynov a bejegyzésében ironikusan reagált a történtekre. Azt írta, nem érti, miért vált célponttá a hajó, mivel a „rumkészlet már régen nincs a fedélzeten”.
A Militarnyij ukrán katonai portál szerint az egyik lehetséges magyarázat az, hogy egy orosz drón bejutott Odessza kikötőjébe, de nem talált katonai jelentőségű célpontot. A portál szerint emiatt dönthettek úgy, hogy a katonai szempontból nem jelentős vitorláshajót veszik célba.
Egyelőre nem ismert, hogy a hajó pontosan milyen károkat szenvedett. A Druzsba története még a szovjet időszakra nyúlik vissza. A hajót 1987-ben építették a lengyelországi Gdansk hajógyárában a szovjet haditengerészet számára, gyakorlóhajóként. Az eszköz hosszabb ideje nem üzemel, 2021-ben megkezdték a felújítását, azonban a háború kitörése miatt a munkálatok nem fejeződtek be.
