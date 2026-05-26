Robban a nyári bírságbomba: brutális razziát indít a magyar hatóság, ennek a fele sem tréfa - lehet majd perkálni

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve idén is kiemelt figyelmet fordít a légiutas jogokra vonatkozó fogyasztóvédelmi rendelkezések ellenőrzésére. A tavalyi ellenőrzések eredményeként országosan összesen 91 millió forint összegű fogyasztóvédelmi bírság került kiszabásra, és közel 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanításhoz jutottak hozzá az utasok a hatóság fellépésének köszönhetően.

A tavalyi évben országosan 332 fogyasztói megkeresés érkezett a kormányhivatalokhoz, amelyek többsége járatkésésekkel, járattörlésekkel és a légitársaságok kártalanítási kötelezettségeinek elmulasztásával volt kapcsolatos. Az utasok a legnagyobb arányban a 3 órát meghaladó, illetve jelentős érkezési késések miatt keresték meg a fogyasztóvédelmi hatóságot - írja közleményében az NKFH.

Az idei vizsgálatok kiterjednek a fogyasztóvédelmi hatósághoz beérkezett, a légitársaságokkal kapcsolatos fogyasztói megkeresésekre, valamint a légitársaságok honlapjain közzétett tájékoztatásokra annak érdekében, hogy feltárják a fogyasztókat érintő esetleges tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat.

Az ellenőrzések részeként próbavásárlásokra is sor kerül, amelyek célja az árfeltüntetési szabályok érvényesülésének áttekintése, valamint a megtévesztő gyakorlatok kiszűrése. A vizsgálatok során ezúttal is kiemelt figyelmet kap a telefonos ügyfélszolgálatok működése.

A hatósági ellenőrzések mellett a fogyasztói tudatosság is segíthet jogaink érvényesítésében. Így például fontos tudni, hogy egy járat törlése vagy késése esetén szigorú tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak.

Ha ennek ellenére mégsem kapjuk meg a nekünk járó étkezést, frissítőket vagy adott esetben másnapra húzódó késés esetén a szállást, ezekről magunk is gondoskodhatunk, de mindenképpen őrizzük meg a nyugtákat, és hazaérkezésünk után kérjük költségeink megtérítését a légitársaságtól.

Ezen felül járattörlés és három órát meghaladó késés esetén – főszabály szerint – kártalanításra is jogosultak vagyunk. Az út hosszától függően ez az összeg utasonként 250, 400 vagy 600 euró.

"

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Surveymonkey beágyazás

https://widget.surveymonkey.com/collect/website/js/tRaiETqnLgj758hTBazgd42Hf9melqN5gwO6kfFBnaIs3Q_2FPTDCV4LJaiC9fTxXh.js

"