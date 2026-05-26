Az online vásárlások során széles körben használt és megbízhatónak tűnő mércének számítanak a korábbi vásárlók által megfogalmazott vélemények. Ezek azonban nem mindig igazak.
Robban a nyári bírságbomba: brutális razziát indít a magyar hatóság, ennek a fele sem tréfa - lehet majd perkálni
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve idén is kiemelt figyelmet fordít a légiutas jogokra vonatkozó fogyasztóvédelmi rendelkezések ellenőrzésére. A tavalyi ellenőrzések eredményeként országosan összesen 91 millió forint összegű fogyasztóvédelmi bírság került kiszabásra, és közel 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanításhoz jutottak hozzá az utasok a hatóság fellépésének köszönhetően.
A tavalyi évben országosan 332 fogyasztói megkeresés érkezett a kormányhivatalokhoz, amelyek többsége járatkésésekkel, járattörlésekkel és a légitársaságok kártalanítási kötelezettségeinek elmulasztásával volt kapcsolatos. Az utasok a legnagyobb arányban a 3 órát meghaladó, illetve jelentős érkezési késések miatt keresték meg a fogyasztóvédelmi hatóságot - írja közleményében az NKFH.
Az idei vizsgálatok kiterjednek a fogyasztóvédelmi hatósághoz beérkezett, a légitársaságokkal kapcsolatos fogyasztói megkeresésekre, valamint a légitársaságok honlapjain közzétett tájékoztatásokra annak érdekében, hogy feltárják a fogyasztókat érintő esetleges tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat.
Az ellenőrzések részeként próbavásárlásokra is sor kerül, amelyek célja az árfeltüntetési szabályok érvényesülésének áttekintése, valamint a megtévesztő gyakorlatok kiszűrése. A vizsgálatok során ezúttal is kiemelt figyelmet kap a telefonos ügyfélszolgálatok működése.
A hatósági ellenőrzések mellett a fogyasztói tudatosság is segíthet jogaink érvényesítésében. Így például fontos tudni, hogy egy járat törlése vagy késése esetén szigorú tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak.
Ha ennek ellenére mégsem kapjuk meg a nekünk járó étkezést, frissítőket vagy adott esetben másnapra húzódó késés esetén a szállást, ezekről magunk is gondoskodhatunk, de mindenképpen őrizzük meg a nyugtákat, és hazaérkezésünk után kérjük költségeink megtérítését a légitársaságtól.
Ezen felül járattörlés és három órát meghaladó késés esetén – főszabály szerint – kártalanításra is jogosultak vagyunk. Az út hosszától függően ez az összeg utasonként 250, 400 vagy 600 euró.
"
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.
https://widget.surveymonkey.com/collect/website/js/tRaiETqnLgj758hTBazgd42Hf9melqN5gwO6kfFBnaIs3Q_2FPTDCV4LJaiC9fTxXh.js
"
Hidegzuhany érte a magyar turizmust: hiába reménykedtek a szakmabeliek, váratlan döntés született a háttérben
Jelentős szerkezeti változás jön a hazai turizmus irányításában: a korábbi tervekkel és sajtóhírekkel ellentétben mégsem kap önálló államtitkárságot az ágazat.
Filléres álomszállással csábítják a turistákat a horvát üdülőhelyen: aki erre a linkre kattint, minden pénzét elveszítheti
Horvátországban a turisztikai szezon beindulásával egyre több szállásadó szembesül online foglalási csalásokkal és kiberbűnözéssel.
Óriási bejelentést tett Vitézy Dávid: eltörlik az útdíjakat, ezek a járművek érintettek, nem kell fizetniük
Az utastájékoztatás teljes megújítását, a gyorsabb válságkezelést és a menetrend szerinti buszok útdíjkötelezettségének eltörlését ígérte Vitézy Dávid.
A Pénzcentrum 2026. május 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Két napig még kitart a nyáriasan meleg, akár 34 fokos idő. Csütörtökön azonban erős széllel kísért, markáns lehűlés érkezik.
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
A közel-keleti konfliktusok, az emelkedő üzemanyagárak és a járattörlések miatt egyre több utazó teszi fel a kérdést, fizet-e a biztosító bizonyos esetekben.
Füst, lezárás és visszafordított vonatok: komoly fennakadást okozott a kigyulladt mozdony Kelenföldön.
A légitársaság szerint stabil az üzemanyag-ellátás, a nyári káosz valódi oka inkább a légiirányítás túlterheltsége lehet.
A HungaroControl szerint a következő hónapokban tovább romolhat a helyzet a légiközlekedésben.
Kellemetlen helyzetbe kerülhetnek ma a vonattal utazók: több jegyvásárlási lehetőség is elérhetetlenné vált
A pénztáraknál, automatáknál és a vonatok fedélzetén sem működik a jegyvásárlás a MÁV-nál.
A Pénzcentrum 2026. május 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Heti összefoglaló a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeiből: ezek a témák mozgatták meg leginkább az olvasókat.
Kánikulával indul május utolsó hete, a hőmérséklet csúcsértéke meghaladhatja a 30 Celsius-fokot.
Már májusban feltűntek az éjszakai világító felhők, pedig általában csak júniusban jelennek meg.
Drámai a helyzet hazánk népszerű nyaralóhelyén: tömeges pusztulás fenyeget, kongatják a vészharangot a szakértők
Már most drámai a helyzet a Velencei-tónál, és szakértők szerint az idei év új negatív rekordot hozhat.
A Pénzcentrum 2026. május 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nagyot nézhetnek a magyarok a külföldi nyaraláson: hiába az erős forint, itt a kijózanító figyelmeztetés
A forint látványos erősödése miatt idén több területen is tompulnak a külföldi utazások költségei, de ez nem jelent valódi árcsökkenést.
A Pénzcentrum évek óta gyűjti a strandárakat, és bár még nem minden település tette közzé a 2026-os díjakat, a már elérhető adatok alapján idén is...
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.