2026. május 26. kedd Fülöp, Evelin
24 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kilátás a repülőgép ablakából a szárnyra, az égre, a felhőkre és a földfelszínre.
Utazás

Robban a nyári bírságbomba: brutális razziát indít a magyar hatóság, ennek a fele sem tréfa - lehet majd perkálni

Pénzcentrum
2026. május 26. 21:00

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve idén is kiemelt figyelmet fordít a légiutas jogokra vonatkozó fogyasztóvédelmi rendelkezések ellenőrzésére. A tavalyi ellenőrzések eredményeként országosan összesen 91 millió forint összegű fogyasztóvédelmi bírság került kiszabásra, és közel 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanításhoz jutottak hozzá az utasok a hatóság fellépésének köszönhetően.

A tavalyi évben országosan 332 fogyasztói megkeresés érkezett a kormányhivatalokhoz, amelyek többsége járatkésésekkel, járattörlésekkel és a légitársaságok kártalanítási kötelezettségeinek elmulasztásával volt kapcsolatos. Az utasok a legnagyobb arányban a 3 órát meghaladó, illetve jelentős érkezési késések miatt keresték meg a fogyasztóvédelmi hatóságot - írja közleményében az NKFH.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az idei vizsgálatok kiterjednek a fogyasztóvédelmi hatósághoz beérkezett, a légitársaságokkal kapcsolatos fogyasztói megkeresésekre, valamint a légitársaságok honlapjain közzétett tájékoztatásokra annak érdekében, hogy feltárják a fogyasztókat érintő esetleges tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat.

Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
EZ IS ÉRDEKELHET
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
A közel-keleti konfliktusok, az emelkedő üzemanyagárak és a járattörlések miatt egyre több utazó teszi fel a kérdést, fizet-e a biztosító bizonyos esetekben.

Az ellenőrzések részeként próbavásárlásokra is sor kerül, amelyek célja az árfeltüntetési szabályok érvényesülésének áttekintése, valamint a megtévesztő gyakorlatok kiszűrése. A vizsgálatok során ezúttal is kiemelt figyelmet kap a telefonos ügyfélszolgálatok működése.

A hatósági ellenőrzések mellett a fogyasztói tudatosság is segíthet jogaink érvényesítésében. Így például fontos tudni, hogy egy járat törlése vagy késése esetén szigorú tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak.

Ha ennek ellenére mégsem kapjuk meg a nekünk járó étkezést, frissítőket vagy adott esetben másnapra húzódó késés esetén a szállást, ezekről magunk is gondoskodhatunk, de mindenképpen őrizzük meg a nyugtákat, és hazaérkezésünk után kérjük költségeink megtérítését a légitársaságtól.

Ezen felül járattörlés és három órát meghaladó késés esetén – főszabály szerint – kártalanításra is jogosultak vagyunk. Az út hosszától függően ez az összeg utasonként 250, 400 vagy 600 euró.

"

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Surveymonkey beágyazás
https://widget.surveymonkey.com/collect/website/js/tRaiETqnLgj758hTBazgd42Hf9melqN5gwO6kfFBnaIs3Q_2FPTDCV4LJaiC9fTxXh.js

"
Címlapkép: Getty Images
#utazás #bírság #légitársaság #magyarország #fogyasztóvédelem #szolgáltatás #ügyfélszolgálat #utasok #repülőjárat #hatósági ellenőrzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:00
20:45
20:28
20:02
19:50
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 26.
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
2026. május 25.
Van élet 10 millió alatt? Ezek most a legolcsóbb új elektromos autók: meglepő név a toplista élén
2026. május 26.
Megjöttek a legújabb adatok: drámai dolog történik a világ legnépesebb államaiban, végérvényesen kettészakad a Föld
2026. május 26.
Rettegett kór terjed a határainkon túl: hiába a magyarok kiváló védekezése, könnyen beüthet a baj
2026. május 26.
Könnyen aknamezőn találhatja magát Magyar Péter: indul az átfogó reform, ilyet még nem látott Magyarország
NAPTÁR
Tovább
2026. május 26. kedd
Fülöp, Evelin
22. hét
Május 26.
Nemzetközi tejnap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Tömegek cserélik le a tengert erre a festői vízpartra: nevetségesen olcsó a szállás, és a vacsorát is fillérekből megúszod
2
1 hete
Így foglalhatsz pofátlanul olcsón rengeteg hazai szállodában: itt a trükk, amit a profik használnak
3
6 napja
Ide menekülnek a magyarok a pünkösdi hosszú hétvégén: indul a roham, sorra jelentik a teltházat a top szállodák
4
13 órája
Óriási bejelentést tett Vitézy Dávid: eltörlik az útdíjakat, ezek a járművek érintettek, nem kell fizetniük
5
7 napja
Fontos figyelmeztetést kaptak a nyaralást tervező magyar családok: nagyon ráfázhat, aki nem lép időben az idei szezonban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állalampapír hozama
A papír kondíciói (névleges kamat, futamidő, bruttó árfolyam) és az aktuális piaci kereslet-kínálati viszonyok alapján kialakuló hozam, amelyet ténylegesen CSAK akkor tudunk elérni, ha a papírt a lejáratig megtartjuk. Ha ezt nem tudjuk kivárni, akkor ki vagyunk szolgáltatva a papír árfolyamingadozásának, amelyből következik az elérhető hozam ingadozása is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 26. 19:05
Csúnya módszerrel verik át a gyanútlan magyar vásárlókat a webshopok: ez az új taktika, nagyon nehéz kiszúrni
Pénzcentrum  |  2026. május 26. 18:12
Lerántották a leplet az angol csúcsfoci legnagyobb titkáról: hiába a rengeteg pénz, egészen más kell a győzelemhez
Agrárszektor  |  2026. május 26. 20:31
Olyan súlyos a helyzet, hogy itt már legjobb földek is veszélybe kerültek