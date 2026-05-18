Bár már több mint 2,2 millió személyijövedelemadó-bevallás beérkezett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV), sokan még nem végeztek az ügyintézéssel.
Elképesztő csúcsot döntött a magyar államadósság: nagyon rég nem volt ekkora a baj
A covid-időszakban volt utoljára olyan magas a GDP-arányos államadósság, mint márciusban - ezt közölte a jegybank.
Négy és fél éves csúcsra, a bruttó hazai termék (GDP) 77,9 százalékára emelkedett a magyar államadósság az idei első negyedév végére. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb adatai szerint utoljára 2021-ben, a koronavírus-járvány idején volt ilyen magas ez az arány. Ezzel egy időben az államháztartás finanszírozási igénye és a devizaadósság mértéke is jelentősen nőtt.
A pénzügyi számlák előzetes adatai alapján a március végével záruló tizenkét hónapban az államháztartás nettó finanszírozási igénye 4964 milliárd forintot tett ki. Ez az összeg a GDP 5,6 százalékának felel meg. Kizárólag az első negyedévet vizsgálva a hiány 2130 milliárd forint volt, ami a negyedéves GDP 10,9 százalékát jelenti. Ezzel párhuzamosan a devizában fennálló bruttó államadósság is emelkedett: aránya a tavaly év végi 24 százalékról a GDP 25,7 százalékára nőtt.
Az államháztartás alszektorait tekintve a központi kormányzat nettó finanszírozási igénye 2452 milliárd forint volt. Ezt a hiányt némileg mérsékelte a helyi önkormányzatok 291 milliárd forintos, illetve a társadalombiztosítási alapok 32 milliárd forintos finanszírozási többlete.
Március végén az államháztartás nem konszolidált kötelezettségei a GDP 90,9 százalékát tették ki. Pénzügyi eszközei eközben a GDP 34,6 százalékát érték el, így a nettó pénzügyi adósság a mutató 56,3 százalékán állt. A bruttó, névértéken számított adósság döntő részét a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, például az állampapírok adták. Ezek állománya meghaladta a 60 ezer milliárd forintot. A felvett hitelek 7472 milliárd, a betétek pedig 707 milliárd forintot tettek ki.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az MNB közleményéből az is kiderül, hogy a teljes adósságállomány 33 százaléka devizaadósság. Ennek értéke eléri a 22 773 milliárd forintot. A magyar állam a külföldi hitelezők felé több mint 25 ezer milliárd forinttal tartozik, míg a belföldi szereplők irányába közel 44 ezer milliárd forintos kötelezettsége áll fenn.
Milliárdok mennek klímavédelemre, mégis kérdéses az eredmény. Valódi zöld átmenet vagy csak jól hangzó címkék? Ennek jártunk utána.
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
A magyar államadósság átlagos hátralevő futamideje 5,5 év, ami rövidebb, mint a régió más országaira jellemző 6-8 év, és rövidebb az EU és az Eurózóna...
Ezek voltak a legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb hírek a Pénzcentrumon 2026-os év 20. hetében.
A tankolás rutinműveletnek tűnik, mégis sok autós követ el olyan hibákat, amelyek hosszabb távon komoly károkat és pluszköltségeket okozhatnak
Váratlan bejelentést tett a kormányfő az ezerilliárdos szerződésről: azonnal beszakadt a hazai sztárpapír árfolyama
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 730,48 pontos, 0,55 százalékos csökkenéssel, 131 696,18 ponton zárt pénteken.
Visszatér a sokak által várt adónem: hatalmas könnyebbség, de keményen ráfázhat, aki ezt a hibát elköveti
Egy szakmai elemzés szerint a KATA visszavezetése csökkenti a vállalkozások adminisztrációs terheit, és növeli a munkaerőpiaci rugalmasságot.
A kedvező fordulatot elsősorban az áruforgalmi többlet megugrása okozta, ennek köszönhetően a folyó fizetési mérleg is jelentős többlettel zárt.
Várhatóan Tótth András veszi át az energetikai államtitkárság irányítását a Kapitány István vezette Gazdasági és Energetikai Minisztériumban.
Fontos bejelentés jött a SZÉP kártyákról: eddig lehet felhasználni a megmaradt összegeket, közeleg a határidő
Visszaállt a SZÉP-kártyák eredeti szabályozása, így a fel nem használt juttatások elköltési határideje ismét május 31.
Nagyon fontos változásra figyelmeztet a NAV: nekik nagyon figyelniük kell a bevallásnál, komoly büntetést kockáztatnak
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által elkészített adóbevallási tervezet nem válik automatikusan érvényessé az egyéni vállalkozók, őstermelők és áfaköteles magánszemélyek esetében.
A főbb devizákkal szemben gyengült a forint, de az eurónak a dollárral szembeni árfolyama sem járt jobban.
Új korszakot és a katonák megbecsülésének helyreállítását ígéri bejelentésében Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter.
Több pénzintézet már közzé is tette a júliustól életbe lépő új díjakat.
A bankközi piacon vegyesen alakult a forint árfolyama csütörtökön a főbb devizákkal szemben, a kora reggeli jegyzésekhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1355,42 pontos, 1,03 százalékos emelkedéssel, 132 426,66 ponton zárt csütörtökön.
Történelmi mértékben javult a magyar lakosság hangulata májusban a GKI Gazdaságkutató friss felmérése szerint.
Az Európai Unió tagállamai és az Európai Parlament előzetes megállapodást kötött arról, hogy az EU felfüggesztheti az Egyesült Államokkal tervezett kereskedelmi egyezményt.
Vége a türelmi időnek, léptek a legnagyobb hazai szolgáltatók: húzós mobilszámlát kaphat rengeteg magyar
Júliustól ismét emelkedhetnek a mobil- és internetszolgáltatások díjai Magyarországon, miután lejár a telekommunikációs cégek tavaly vállalt önkéntes árstopja.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít