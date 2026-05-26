Most érkezett! Fegyveres felkelés indulhat Putyin ellen: óriási lázadás érik Oroszországban?

Fegyveres felkelést sürget Vlagyimir Putyin ellen Igor Volobujev, a Gazprombank egykori vezetőjéből lett lázadóvezér, aki szerint az orosz birodalom összeomlása elkerülhetetlen. A brit sajtónak nyilatkozó ellenzéki úgy véli, a jelenlegi rendszert csak erőszakkal lehet megdönteni. Állítása szerint mozgalma ehhez a társadalom mellett magas rangú orosz tisztviselők támogatását is élvezi - közölte a Portfolio.

Volobujev 2022-ben menekült Ukrajnába, ahol először a Szabad Oroszország Légióhoz csatlakozott. Ebből a kezdeményezésből nőtte ki magát a jelenleg is általa irányított Csornaja Iszkra (Fekete Szikra) nevű fegyveres csoport. Alakulata nemcsak szavakkal küzd a rendszer ellen. A frontvonalakon túl partizánakciókat, valamint orosz olajfinomítók elleni dróntámadásokat is végrehajtanak.

A vezető szégyennek és történelmi bűnnek tartja az ukrajnai inváziót. Élesen bírálta az orosz elnököt, aki szerinte diktátorként viselkedik, és valóságos húsdarálóba küldi katonáit. Úgy véli, az oroszoknak elegük van Putyinból, aki a háború tüzével saját népét is pusztítja. Oroszország legnagyobb átkának magát a birodalmi berendezkedést tartja, amelynek minél hamarabb el kell buknia.

A lázadóvezér elmondása alapján mozgalma egyre szélesebb bázissal rendelkezik az anyaországban. Titkos támogatói között orosz állami vezetők is akadnak, akikkel külföldi útjaik során személyesen is képes tartani a kapcsolatot. Volobujev meggyőződése, hogy Putyin békés úton, önszántából soha nem fogja átadni a hatalmat. Emiatt az elnök eltávolítására kizárólag az erőszakos, fegyveres fellépés maradt az egyetlen reális forgatókönyv.