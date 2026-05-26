Ukrán csodafegyver tartja sokkban Oroszországot: ezzel kevesen számoltak, most mégis mindent megváltoztathat

Ukrajna egyre nagyobb mértékben támaszkodik a "Lima" nevű, költséghatékony elektronikai hadviselési rendszerre, amely a műholdas navigációs jelek megzavarásával téríti el az orosz drónokat és rakétákat. A fizikai megsemmisítés helyett megtévesztést alkalmazó technológia kulcsfontosságúvá vált a fogyatkozó légvédelmi készletek tehermentesítésében. Ennek oka, hogy egyetlen Patriot rakéta árából egy teljes nagyváros védelme kiépíthető - írja a Kyiv Post.

Az ukrán gyökerű Cascade Systems által kifejlesztett "Lima" nem lövi le a beérkező fegyvereket. Ehelyett a GPS- és GLONASS-jelek zavarásával, illetve meghamisításával téríti le azokat a kijelölt útvonalról. Ha a rakéták elveszítik a műholdas kapcsolatot, tehetetlenségi navigációra váltanak, ami akár több kilométeres tévedéshez is vezethet. A rendszer ráadásul nemcsak elnyomja az eredeti jeleket, hanem hamis koordinátákat is sugároz. Az ukrán elektronikai hadviselési egységek tapasztalatai szerint előfordult, hogy a támadó fegyverek navigációjával elhitették, hogy éppen Peruban vannak, így a rakéták végül a célpontok helyett szántóföldekbe csapódtak.

A technológia legnagyobb előnye ugyanakkor az alacsony ára. Egyetlen egység körülbelül 68 ezer dollárba kerül, és egy nagyváros védelméhez 30-100 darab is elegendő. Ez a nagyjából ötmillió eurós összköltség megegyezik egyetlen Patriot PAC-3 elfogórakéta árával. A gyártó eddig több mint négyszáz rendszert szállított le, amelyeket immár a polgári infrastruktúra védelmére is használnak. Az elmúlt másfél évben a "Lima" több mint húszezer drónt zavart meg, továbbá tucatnyi ballisztikus és cirkálórakétát térített le az útvonaláról.

Bár a rendszer a legújabb frissítéseknek köszönhetően már a nagy hatótávolságú fegyverek ellen is hatásos, az ukrán hadsereg felhívta a figyelmet a technológia korlátaira is. A megzavart és eltérített drónok, illetve rakéták ugyanis nem semmisülnek meg a levegőben. Ezek a fegyverek valahol mindenképpen becsapódnak, ami továbbra is jelentős kockázatot hordoz magában.

Emellett az elektronikai hadviselés egy folyamatos technológiai verseny. Oroszország is rendszeresen fejleszti fegyvereinek elektronikai zavarás elleni védelmét és navigációs rendszereit. Erre válaszul az ukrán mérnökök már elkészítették a "Lima" továbbfejlesztett, magasabb frekvenciatartományokban működő változatát. Az ukrán védelmi minisztérium célja, hogy a légitámadásokkal szemben stabil, 95 százalékos elfogási arányt érjen el. Ennek érdekében az elektronikai zavarás mellett nagy erőkkel dolgoznak a magánszektor bevonásán is, hogy felgyorsítsák az olcsó elfogórakéták és elfogódrónok fejlesztését.