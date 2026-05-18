Orbán Anita bejelentette, indulnak a magyar-ukrán tárgyalások: erről egyeznének meg Zelenszkij kormányával
Már holnap megkezdődnek a magyar–ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséről. A kisebbségi képviselőket is bevonó párbeszéd a közelmúlt diplomáciai lépéseivel kiegészülve a két ország kapcsolatának fokozatos normalizálódását jelzi.
Orbán Anita külügyminiszter a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a hétvégén telefonon egyeztetett Andrij Szibiha ukrán tárcavezetővel. Ennek eredményeként megindulhat a közös munka. A szakértői szintű tárgyalásokon a kárpátaljai magyar közösség képviselői is részt vesznek, így közvetlenül képviselhetik az érdekeiket - jelentette be a külügyminiszter a Facebookon.
A kétoldalú viszony javulását vetítik előre a közelmúlt eseményei is. Amikor korábban orosz dróntámadás érte Kárpátalját, a magyar külügyminiszter azonnal felvette a kapcsolatot a helyi magyarsággal. Az incidenst követően bekérette az orosz nagykövetet a minisztériumba. Magyarország határozott fellépését és a légicsapás elítélését később Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is hivatalosan megköszönte.
