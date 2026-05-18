2026. május 18. hétfő Erik, Alexandra
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Orbán Anita külügyminiszter-jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés külügyi bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én. MTI/Purger Tamás
Világ

Orbán Anita bejelentette, indulnak a magyar-ukrán tárgyalások: erről egyeznének meg Zelenszkij kormányával

Pénzcentrum
2026. május 18. 08:57

Már holnap megkezdődnek a magyar–ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséről. A kisebbségi képviselőket is bevonó párbeszéd a közelmúlt diplomáciai lépéseivel kiegészülve a két ország kapcsolatának fokozatos normalizálódását jelzi.

Orbán Anita külügyminiszter a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a hétvégén telefonon egyeztetett Andrij Szibiha ukrán tárcavezetővel. Ennek eredményeként megindulhat a közös munka. A szakértői szintű tárgyalásokon a kárpátaljai magyar közösség képviselői is részt vesznek, így közvetlenül képviselhetik az érdekeiket - jelentette be a külügyminiszter a Facebookon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kétoldalú viszony javulását vetítik előre a közelmúlt eseményei is. Amikor korábban orosz dróntámadás érte Kárpátalját, a magyar külügyminiszter azonnal felvette a kapcsolatot a helyi magyarsággal. Az incidenst követően bekérette az orosz nagykövetet a minisztériumba. Magyarország határozott fellépését és a légicsapás elítélését később Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is hivatalosan megköszönte.

Címlapkép: MTI/Purger Tamás
#kormány #magyarország #ukrajna #világ #tárgyalás #ukrán #együttműködés #külügyminiszter #külpolitika #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:19
09:14
09:10
09:03
08:57
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 18.
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
2026. május 17.
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2026. május 17.
Ezeket a nyugati márkákat tiltották ki Orbánék Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2026. május 17.
Kevesen tudják, de a magyar trafikok nyírták ki ezt a népszerű bolttípust: íme a meglepő igazság
2026. május 17.
Elszabadult a kóborkutya-helyzet Magyarországon: már a menhelyek sem bírják a terhelést
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 18. hétfő
Erik, Alexandra
21. hét
Május 18.
A múzeumok nemzetközi világnapja
Május 18.
Az internet világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Megszólalt a magyarországi sorkatonaság visszaállításáról Ruszin-Szendi Romulusz: erre lehet készülni
2
7 napja
Végre meglépték, szigorú tilalom lép életbe Magyarországon: ennek rengeteg állatbarát fog örülni
3
1 hete
Vészjósló üzenetet küldött Vlagyimir Putyin: újabb állam juthat Ukrajna sorsára, ha az Európai Uniót választja
4
4 napja
Éjszakai bejelentés: Zelenszkij reagált Magyar Péter szavaira, drámai figyelmeztetést adott ki egész Európának
5
5 napja
Visszafelé sült el a miniszterelnök elkeseredett lépése: megindult a lavina, sorra menekülnek a politikusok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati életbiztosítás
meghatározott tartamra kötött életbiztosítási szerződés, amelynek alapján a biztosító csak akkor teljesít kifizetést, ha a biztosított - a tartam alatt - meghal.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 18. 07:15
Nagyon elázhatnak ma több megyében is az ott lakók: mutatjuk, hol kell még az esernyő
Pénzcentrum  |  2026. május 18. 06:30
Brutális pénzszórás fenyegeti a gazdaságot: drága átverés áldozata lehet Magyarország is?
Agrárszektor  |  2026. május 18. 08:16
Figyelmeztet a meteorológia: durva vihar jöhet ma ebben a 2 megyében
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm