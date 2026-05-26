Két évtized után először tartanak elnökválasztást a Real Madridnál, a regnáló elnök, Florentino Pérez azonban nem hajlandó nyilvános vitára kiállni kihívójával.
Elképesztő részletek derültek ki a hajszál híján kiesett sztárklubról: hihetetlen, mi zajlott a háttérben évekig
A Tottenham Hotspur egyik vezetője, Peter Charrington nyílt levélben ismerte el, hogy a klubnál "nem a futballsikerek határozták meg a döntéseket". A csapat az utolsó fordulóban, az Everton elleni 1-0-s győzelemmel menekült meg a kieséstől, így sorozatban a második szezont zárta a 17. helyen - írta meg a BBC.
Charrington, akit 2025 márciusában neveztek ki az igazgatóságba, levelében kifejtette: tavaly szeptemberben ismerték fel, hogy "alapvető változásokra van szükség" a klubnál. A tulajdonos Lewis család ekkor engedélyezte a teljes újrakezdést. Ez egybeesett Daniel Levy távozásával, aki közel 25 év után hagyta el az ügyvezető elnöki pozíciót. Charrington elismerte, hogy ez a döntés túlságosan későn született meg.
Az elnök szerint az átalakítás során "kényelmetlen igazságokra" is fény derült. Kiderült, hogy a klub alapértékei elhalványultak, beleértve az ambíciót, valamint a csapat és a szurkolók közötti kapcsolatot. A kulcspozíciókból hiányzott a megfelelő szakértelem, emellett a játékoskeretet sem erősítették meg a Premier League elvárásainak megfelelően.
A Roberto De Zerbi által irányított Spursnek az utolsó fordulóban legalább egy pontra volt szüksége a bennmaradáshoz. Az 1977 óta fenyegető első kiesés rémképe végül nem vált valóra, mivel helyettük a West Ham búcsúzott az élvonaltól.
De Zerbi márciusban érkezett a csapathoz egy ötéves szerződéssel. Ő volt a szezon harmadik menedzsere Thomas Frank és Igor Tudor után. James Maddison és Conor Gallagher is az olasz szakember érdemének tulajdonította a sikeres bennmaradást. Gallagher kiemelte, hogy az első naptól kezdve mindenki megbízott az edzőben.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
16.
Nottingham Forest
|
38
|
11
|
11
|
16
|
48
|
51
|
-3
|
44
|
17.
Tottenham Hotspur
|
38
|
10
|
11
|
17
|
48
|
57
|
-9
|
41
|
18.
West Ham United
|
38
|
10
|
9
|
19
|
46
|
65
|
-19
|
39
Charrington leszögezte, hogy a Tottenham "nem eladó", a Lewis család pedig "teljes mértékben elkötelezett" az újjáépítés mellett. Ennek bizonyítékaként a klub tavaly szeptemberben elutasította a Brooklyn Earick amerikai technológiai vállalkozó által vezetett konzorcium felvásárlási ajánlatát.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A klub a nyári átigazolási időszaktól kezdve, több transzferablakon átívelő befektetésekkel kíván versenyképes keretet építeni De Zerbi köré. Emellett jelentősen fejlesztik az orvosi és sporttudományi részleget, az utánpótlás-akadémiát, valamint a Martin Ho által irányított női csapatot is. Az elnök jelezte, hogy a futballműveleti részleg átszervezése már megkezdődött, a következő hetekben pedig további kinevezések várhatók.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Az UEFA adatközpontjának vezetője is részt vett a Portfolio futballtudományi konferenciáján, ahol kifejtette:
Vége a 29 éve tartó Bundesliga-tagságnak: a 100. percben dőlt el a Wolfsburg sorsa, elzárhatják a pénzcsapot
A történelmi kiesés komoly változásokat indít el a Volkswagen tulajdonában lévő Wolfsburgnál.
Mexikó fogadja be Iránt a világbajnokság idejére, miután az Egyesült Államok nem kívánta vendégül látni a közel-keleti válogatottat.
Eszement összeget kaszáltak tavaly a leggazdagabb sportolók: letaszíthatatlan a trónról Cristiano Ronaldo
A portugál szupersztár, Cristiano Ronaldo a tavalyi évben 275 millió dollárt keresett, amely összeg természetesen nem kizárólag a pályán jött össze.
A klub vezetősége tárgyalásra hívta a portugál szakembert, és minden jel szerint a megbeszélés a távozásával zárul.
A New York Knicks 27 év után jutott be újra az NBA nagydöntőjébe: a csapat 130–93-ra verte a Cleveland Cavalierst, ezzel 4–0-ra söpörte ki ellenfelét...
Itt a szezon álomcsapata: Szoboszlai Dominik hatalmas bravúrt ért el, erre a legkeményebb kritikusok sem számítottak
Bár a Liverpool csalódást keltő szezont zárt, Szoboszlai egyenletes teljesítményével és több kiemelkedő statisztikájával kiérdemlte a helyét a bajnokság legjobbjai között.
Ez gyorsan ment: kirúgták a Milan majdnem teljes vezetését, mennie kell Allegrinek is a botrányos szezon után
Az AC Milan menesztette Massimiliano Allegri vezetőedzőt és csaknem a teljes szakmai vezetést, miután a csapat lemaradt a Bajnokok Ligája-indulásról.
Messinek a combhajlító izma sérült meg, az orvosi csapat most kiadta végre a pontos diagnózist.
A kiesés súlyos anyagi és sportszakmai következményekkel jár a három éve még európai kupasikert ünneplő egyesület számára.
A történelem során most először egyetlen Real Madrid-játékos sem kapott meghívót, a bajnok Barcelonát viszont nyolcan is képviselik a spanyol vb-keretben.
A Sunderland négy év alatt jutott el az angol harmadosztálytól az Európa-ligáig: a csapat a Premier League utolsó fordulójában a Chelsea legyőzésével biztosította helyét.
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) állítólag már a 2030-as világbajnokságon 66 csapatra bővítené a mezőnyt.
A mögöttünk hagyott hétvégén megrendezték az utolsó fordulót az angol, az olasz és a spanyol első osztályban is: izgalomban most sem volt hiány.
Vége van az olasz pontvadászatnak is: piros lapok, tömegverekedés a záráson, a Milan nagyon rosszul járt
Véget ért az olasz labdarúgó-bajnokság 2025–2026-os szezonja: az utolsó fordulóban dőlt el a harmadik kieső kiléte és a bronzérem sorsa is.
Megállíthatatlan az F1 19 éves olasz csodagyereke: negyedszer nyert zsinórban Antonelli, lassan el is dől a vb-cím?
Antonelli sorozatban negyedszer győzött, egyre kevésbé van ellenfele a világbajnoki címért.
Durva kémbotrány tartja lázban az angolokat: drasztikus lépésre szánták el magukat az Egyesült Államokban
Az angol labdarúgó-szövetség (FA) attól tart, hogy az angol válogatott Kansas City-ben található vb-edzőközpontja nem nyújt kellő védelmet a kíváncsiskodó riválisokkal szemben.
A vasárnap rajtoló Roland Garros férfi mezőnyében Jannik Sinner egyeduralkodónak tűnik, a női tornán azonban évek óta nem látott, kiélezett küzdelem várható a bajnoki címért.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.