A Tottenham Hotspur stadion légi felvétele, London, Anglia, 2025. május 4.
Elképesztő részletek derültek ki a hajszál híján kiesett sztárklubról: hihetetlen, mi zajlott a háttérben évekig

2026. május 26. 20:45

A Tottenham Hotspur egyik vezetője, Peter Charrington nyílt levélben ismerte el, hogy a klubnál "nem a futballsikerek határozták meg a döntéseket". A csapat az utolsó fordulóban, az Everton elleni 1-0-s győzelemmel menekült meg a kieséstől, így sorozatban a második szezont zárta a 17. helyen - írta meg a BBC.

Charrington, akit 2025 márciusában neveztek ki az igazgatóságba, levelében kifejtette: tavaly szeptemberben ismerték fel, hogy "alapvető változásokra van szükség" a klubnál. A tulajdonos Lewis család ekkor engedélyezte a teljes újrakezdést. Ez egybeesett Daniel Levy távozásával, aki közel 25 év után hagyta el az ügyvezető elnöki pozíciót. Charrington elismerte, hogy ez a döntés túlságosan későn született meg.

Az elnök szerint az átalakítás során "kényelmetlen igazságokra" is fény derült. Kiderült, hogy a klub alapértékei elhalványultak, beleértve az ambíciót, valamint a csapat és a szurkolók közötti kapcsolatot. A kulcspozíciókból hiányzott a megfelelő szakértelem, emellett a játékoskeretet sem erősítették meg a Premier League elvárásainak megfelelően.

A Roberto De Zerbi által irányított Spursnek az utolsó fordulóban legalább egy pontra volt szüksége a bennmaradáshoz. Az 1977 óta fenyegető első kiesés rémképe végül nem vált valóra, mivel helyettük a West Ham búcsúzott az élvonaltól.

De Zerbi márciusban érkezett a csapathoz egy ötéves szerződéssel. Ő volt a szezon harmadik menedzsere Thomas Frank és Igor Tudor után. James Maddison és Conor Gallagher is az olasz szakember érdemének tulajdonította a sikeres bennmaradást. Gallagher kiemelte, hogy az első naptól kezdve mindenki megbízott az edzőben.

Tottenham Hotspur
Piaci érték: 802,50M €
Edző: Roberto De Zerbi
Jelenlegi helyezés: #17
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
16.
Nottingham Forest
38
11
11
16
48
51
-3
44
17.
Tottenham Hotspur
38
10
11
17
48
57
-9
41
18.
West Ham United
38
10
9
19
46
65
-19
39
Charrington leszögezte, hogy a Tottenham "nem eladó", a Lewis család pedig "teljes mértékben elkötelezett" az újjáépítés mellett. Ennek bizonyítékaként a klub tavaly szeptemberben elutasította a Brooklyn Earick amerikai technológiai vállalkozó által vezetett konzorcium felvásárlási ajánlatát.

A klub a nyári átigazolási időszaktól kezdve, több transzferablakon átívelő befektetésekkel kíván versenyképes keretet építeni De Zerbi köré. Emellett jelentősen fejlesztik az orvosi és sporttudományi részleget, az utánpótlás-akadémiát, valamint a Martin Ho által irányított női csapatot is. Az elnök jelezte, hogy a futballműveleti részleg átszervezése már megkezdődött, a következő hetekben pedig további kinevezések várhatók.

