Elképesztő részletek derültek ki a hajszál híján kiesett sztárklubról: hihetetlen, mi zajlott a háttérben évekig

A Tottenham Hotspur egyik vezetője, Peter Charrington nyílt levélben ismerte el, hogy a klubnál "nem a futballsikerek határozták meg a döntéseket". A csapat az utolsó fordulóban, az Everton elleni 1-0-s győzelemmel menekült meg a kieséstől, így sorozatban a második szezont zárta a 17. helyen - írta meg a BBC.

Charrington, akit 2025 márciusában neveztek ki az igazgatóságba, levelében kifejtette: tavaly szeptemberben ismerték fel, hogy "alapvető változásokra van szükség" a klubnál. A tulajdonos Lewis család ekkor engedélyezte a teljes újrakezdést. Ez egybeesett Daniel Levy távozásával, aki közel 25 év után hagyta el az ügyvezető elnöki pozíciót. Charrington elismerte, hogy ez a döntés túlságosan későn született meg.

Az elnök szerint az átalakítás során "kényelmetlen igazságokra" is fény derült. Kiderült, hogy a klub alapértékei elhalványultak, beleértve az ambíciót, valamint a csapat és a szurkolók közötti kapcsolatot. A kulcspozíciókból hiányzott a megfelelő szakértelem, emellett a játékoskeretet sem erősítették meg a Premier League elvárásainak megfelelően.

A Roberto De Zerbi által irányított Spursnek az utolsó fordulóban legalább egy pontra volt szüksége a bennmaradáshoz. Az 1977 óta fenyegető első kiesés rémképe végül nem vált valóra, mivel helyettük a West Ham búcsúzott az élvonaltól.

De Zerbi márciusban érkezett a csapathoz egy ötéves szerződéssel. Ő volt a szezon harmadik menedzsere Thomas Frank és Igor Tudor után. James Maddison és Conor Gallagher is az olasz szakember érdemének tulajdonította a sikeres bennmaradást. Gallagher kiemelte, hogy az első naptól kezdve mindenki megbízott az edzőben.

Anglia Tottenham Hotspur Piaci érték: 802,50M € Edző: Roberto De Zerbi Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #17 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 16. Nottingham Forest 38 11 11 16 48 51 -3 44 17. Tottenham Hotspur 38 10 11 17 48 57 -9 41 18. West Ham United 38 10 9 19 46 65 -19 39 Adatlap létrehozva: 2026.05.26.

Charrington leszögezte, hogy a Tottenham "nem eladó", a Lewis család pedig "teljes mértékben elkötelezett" az újjáépítés mellett. Ennek bizonyítékaként a klub tavaly szeptemberben elutasította a Brooklyn Earick amerikai technológiai vállalkozó által vezetett konzorcium felvásárlási ajánlatát.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A klub a nyári átigazolási időszaktól kezdve, több transzferablakon átívelő befektetésekkel kíván versenyképes keretet építeni De Zerbi köré. Emellett jelentősen fejlesztik az orvosi és sporttudományi részleget, az utánpótlás-akadémiát, valamint a Martin Ho által irányított női csapatot is. Az elnök jelezte, hogy a futballműveleti részleg átszervezése már megkezdődött, a következő hetekben pedig további kinevezések várhatók.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.