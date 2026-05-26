Rendszeres és folyamatos csapásokat helyezett kilátásba az ukrán katonai létesítmények és döntéshozatali központok ellen Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, aki Vlagyimir Putyin megbízásából hétfő este telefonon tájékoztatta amerikai kollégáját, Marco Rubiót. Az orosz diplomácia vezetője a kijevi "terrorcselekményekre" adott válaszként indokolta a lépést, egyúttal megerősítette a Washingtonnak szóló ajánlást, miszerint evakuálják a diplomáciai személyzetüket az ukrán fővárosból.

Az orosz elnök megbízásából Szergej Lavrov külügyminiszter hivatalosan tájékoztatta amerikai hivatali partnerét, Marco Rubiót arról, hogy az orosz fegyveres erők rendszeres és folyamatos csapásokat indítanak az ukrán fegyveres erők által használt létesítmények, valamint a döntéshozatali központok ellen - közölte az orosz diplomáciai tárca hétfő este. Lavrov szerint ez válaszként történik majd a "kijevi rezsim" által az orosz területen élő békés lakosság és polgári célpontok ellen folytatott "terrorcselekményekre".

A telefonbeszélgetés során Lavrov felhívta Rubio figyelmét az orosz külügyminisztérium hétfőn kiadott nyilatkozatára, amelyben azt tanácsolták az Egyesült Államoknak, valamint a Kijevben képviselettel rendelkező többi országnak, hogy gondoskodjanak diplomáciai személyzetüknek, illetve állampolgáraiknak evakuálásáról az ukrán fővárosból.

Az orosz tárcavezető a tájékoztatás értelmében emlékeztetett az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban az Egyesült Államok javaslatára tavaly augusztusban Anchorage-ben a legmagasabb szinten elért orosz-amerikai megállapodásokra. Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az európai elit és a "kijevi rezsim" erőszakos törekvései szerinte aláássák az említett megállapodásokat, amelyek megnyitották az érdekek egyensúlyán alapuló, tartós és hosszú távú rendezéshez vezető utat.

A két külügyminiszter véleménycserét folytatott a Hormuzi-szoros válságának leküzdésére irányuló diplomáciai kezdeményezésekről, valamint a Kuba körül kialakult helyzetről. A felek megerősítették, hogy a köztük fennálló nézeteltérések ellenére elkötelezettek az iránt, hogy fokozzák az erőfeszítéseket az orosz és az amerikai diplomáciai képviseletek működési feltételeinek normalizálására egymás területén.