2026. május 26. kedd Fülöp, Evelin
28 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Felső felvétel a Shahed 136 kamikaze katonai UAV-ról (drónról), amely nagy sebességgel repül a háború sújtotta város felett a célpontja felé. Alatta láthatóak a lerombolt épületek, amelyek a háború borzalmait örökítik meg.
Világ

Készülhetünk a legrosszabbra? Lavrov személyesen közölte Trump erős emberével: kegyetlen lépésre szánta el magát Oroszország

MTI
2026. május 26. 08:44

Rendszeres és folyamatos csapásokat helyezett kilátásba az ukrán katonai létesítmények és döntéshozatali központok ellen Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, aki Vlagyimir Putyin megbízásából hétfő este telefonon tájékoztatta amerikai kollégáját, Marco Rubiót. Az orosz diplomácia vezetője a kijevi "terrorcselekményekre" adott válaszként indokolta a lépést, egyúttal megerősítette a Washingtonnak szóló ajánlást, miszerint evakuálják a diplomáciai személyzetüket az ukrán fővárosból.

Az orosz elnök megbízásából Szergej Lavrov külügyminiszter hivatalosan tájékoztatta amerikai hivatali partnerét, Marco Rubiót arról, hogy az orosz fegyveres erők rendszeres és folyamatos csapásokat indítanak az ukrán fegyveres erők által használt létesítmények, valamint a döntéshozatali központok ellen - közölte az orosz diplomáciai tárca hétfő este. Lavrov szerint ez válaszként történik majd a "kijevi rezsim" által az orosz területen élő békés lakosság és polgári célpontok ellen folytatott "terrorcselekményekre".

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A telefonbeszélgetés során Lavrov felhívta Rubio figyelmét az orosz külügyminisztérium hétfőn kiadott nyilatkozatára, amelyben azt tanácsolták az Egyesült Államoknak, valamint a Kijevben képviselettel rendelkező többi országnak, hogy gondoskodjanak diplomáciai személyzetüknek, illetve állampolgáraiknak evakuálásáról az ukrán fővárosból.

Kapcsolódó cikkeink:

Az orosz tárcavezető a tájékoztatás értelmében emlékeztetett az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban az Egyesült Államok javaslatára tavaly augusztusban Anchorage-ben a legmagasabb szinten elért orosz-amerikai megállapodásokra. Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az európai elit és a "kijevi rezsim" erőszakos törekvései szerinte aláássák az említett megállapodásokat, amelyek megnyitották az érdekek egyensúlyán alapuló, tartós és hosszú távú rendezéshez vezető utat.

A két külügyminiszter véleménycserét folytatott a Hormuzi-szoros válságának leküzdésére irányuló diplomáciai kezdeményezésekről, valamint a Kuba körül kialakult helyzetről. A felek megerősítették, hogy a köztük fennálló nézeteltérések ellenére elkötelezettek az iránt, hogy fokozzák az erőfeszítéseket az orosz és az amerikai diplomáciai képviseletek működési feltételeinek normalizálására egymás területén.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #evakuálás #vlagyimir putyin #külügyminiszter #külpolitika #háború #orosz-ukrán háború #fegyveres konfliktus #diplomácia

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
TolllerBela
8 perce
Nem kell bedőlni, hanem fokozni kell Kijev anyagi támogatását. Fegyverekkel, ha kell személyzettel is ! Nem győzhet a világ legagresszívebb, sötét hatalma ! Mihez kezdünk majd, ha a szomszédban kezd el követelőzni egy kielégíthetetlen, gyilkos banda ?
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:44
09:38
09:27
09:17
09:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 26.
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
2026. május 25.
Van élet 10 millió alatt? Ezek most a legolcsóbb új elektromos autók: meglepő név a toplista élén
2026. május 25.
Tényleg ez lesz a Tisza-kormány legnehezebb feladata: olyan fába vágták a fejszéjüket, ami senkinek sem sikerült évtizedek óta
2026. május 25.
Már nem is a Balaton a favorit? Százszámra költöznek a magyarok ezekre a tóparti településre
2026. május 24.
Tömegek választják ezt a festői vízpartot a tenger helyett: filléres a szállás és az étkezés is
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 26. kedd
Fülöp, Evelin
22. hét
Május 26.
Nemzetközi tejnap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Éjszakai bejelentés: Zelenszkij reagált Magyar Péter szavaira, drámai figyelmeztetést adott ki egész Európának
2
5 napja
Lépett Irán: teljesen megbénulhat a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala
3
2 hete
Visszafelé sült el a miniszterelnök elkeseredett lépése: megindult a lavina, sorra menekülnek a politikusok
4
1 hete
Megszólalt Kapitány István: eddig marad hatósági áras az üzemanyag Magyarországon
5
2 hete
Megtört a jég? Ukrajna most olyat ígért Magyarországnak, amire kevesen számítottak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Devalváció
valutaleértékelés: más valutákkal szembeni tartós árfolyamcsökkenés.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 26. 09:44
Rengeteg magyarnak hozhat kínszenvedést május utolsó hete: erre jobb felkészülni, komoly baj lehet belőle
Pénzcentrum  |  2026. május 26. 08:12
Megingott a forint, kulcsfontosságú szinten billeg az árfolyam: újabb csapás, vagy szárnyalás jön május legvégén?
Agrárszektor  |  2026. május 26. 08:59
Évtizedes katasztrófa sújtott le a legnagyobb termelőnél: szinten minden odalett