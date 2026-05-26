Komoly csomagot tesznek a Tisza-kormány asztalára: ez a lépés a hazai lakhatási helyzetet is gyökeresen megváltoztathatja
Székely Ádámot választották az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) új elnökévé a szervezet legutóbbi tisztújító küldöttgyűlésén. Az új vezető bejelentette, hogy az egyesület átfogó javaslatcsomagot készít a kormánynak. Ennek célja a hazai beruházási környezet javítása, a nemzetközi tőkevonzó képesség növelése, a szabályozás kiszámíthatóságának biztosítása és az engedélyezési eljárások gyorsítása. Az új elnökség mandátuma két évre szól - tudósított a Portfolio.
Az új elnök hangsúlyozta, hogy a következő évek egyik legfontosabb gazdaságpolitikai feladata a stabil, versenyképes és hosszú távon tervezhető beruházási környezet megteremtése lesz. Mivel a nemzetközi tőkéért folytatott régiós verseny egyre élesebb, a támogató szabályozás kulcsfontosságú. Ennek érdekében az IFK rendszeres egyeztetéseket kezdeményez a döntéshozókkal a készülő versenyképességi javaslatcsomagról. A fókuszban a jogszabályi környezet kiszámíthatósága, a hatékonyabb engedélyezési eljárások, a fenntartható városfejlesztés és a befektetői bizalom helyreállítása áll.
Székely Ádám rávilágított arra is, hogy az ingatlanfejlesztés messze túlmutat a puszta építőipari kivitelezésen. Az ágazat a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés és a modern városfejlesztés egyik legfőbb motorja. Éppen ezért az egyesület további kulcsterületeken is szakmai együttműködést ajánl a kormányzatnak. Kiemelt céljuk a megfizethető lakhatás kérdésének rendezése, az építőipari értéklánc hatékonyságának növelése, valamint a zöld, energiahatékony beruházások ösztönzése.
Az IFK gazdasági súlyát jól mutatja, hogy a jelenleg harminc tagvállalatot számláló szervezet a 2009-es alapítása óta mintegy 6 millió négyzetméternyi ingatlant fejlesztett, több mint 8 milliárd euró értékben. A hazai és külföldi tulajdonú tagvállalatok éves beruházási volumene meghaladja az 1 milliárd eurót. Az általuk befizetett ingatlanadó összege pedig eléri a 10 milliárd forintot. A szektor teljesítménye erős tovagyűrűző hatással bír, hiszen a beruházások a pénzügyi, a logisztikai és a szolgáltatói ágazatokat is élénkítik.
A szervezet élére megválasztott Székely Ádám az Innovinia (korábban Infogroup) tulajdonos-ügyvezetője. Vállalata klasszikus lakóingatlan-fejlesztőből az évek során komplex kereskedelmi és logisztikai cégcsoporttá nőtte ki magát. Fejlesztéseik elsősorban a stratégiai jelentőségű vidéki városokra, például Debrecenre, Kecskemétre és Szegedre fókuszálnak. Székely 2019 óta az IFK alelnökeként és ipari munkacsoportjának vezetőjeként is dolgozott a korszerűbb szabályozási környezetért. Emellett aktív szerepet vállal a társadalmi felelősségvállalásban, többek között a Mosoly Alapítvány kuratóriumi elnökeként.
A közgyűlés az elnök mellett az új elnökség további tagjairól is döntött. Újra alelnök lett Kiss Gábor, a Metrodom Kft. stratégiai igazgatója, valamint Botos Bálint, a Forestay Group vezérigazgatója. Az elnökségben kapott helyet Árendás Gergely, az Area Ingatlan Kft. ügyvezető igazgatója is, aki korábban már elnökként is irányította a szervezetet. Új tagként csatlakozott a testülethez Ábrahám András, a Skanska Magyarország Ingatlan Kft. projektigazgatója.
