Napokon belül eldőlhet Amerika és Irán sorsa: súlyos üzenetet küldött Iránnak az amerikai külügyminiszter

Az Egyesült Államok továbbra is diplomáciai úton próbál megállapodni Iránnal a nukleáris programról és a Hormuzi-szoros ügyéről – erről beszélt Marco Rubio amerikai külügyminiszter Újdelhiben. Rubio hangsúlyozta: Donald Trump nem ír alá rossz megállapodást, ugyanakkor Washington egyelőre minden esélyt megad a tárgyalásoknak.
Az Egyesült Államoknak vagy sikerül jó megállapodást kötnie Iránnal vagy "más módon" lesz kénytelen Teheránnal bánni - jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn Újdelhiben, hangsúlyozva: Washington minden esélyt megad a diplomáciának, mielőtt egyéb alternatívákat tanulmányozna.
A miniszter újságíróknak elmondta, "meglehetősen komoly dolgok vannak terítéken" mind a Hormuzi-szoros újranyitása, mind az iráni nukleáris program ügyében, és reményét fejezte ki, hogy a két ország közötti megbeszélések sikeresek lesznek.
Rubio egyúttal megismételte Donald Trump amerikai elnök szavait, amelyek szerint Washingtont "nem sürgeti az idő", és aláhúzta: "az elnök nem fog aláírni rossz megállapodást".
Leszögezte továbbá azt is, hogy "bármilyen megállapodás szülessen, Izraelnek mindig joga lesz az önvédelemhez". "Minden országnak joga van az önvédelemhez. Tehát ha a Hezbollah rakétákkal támadja, Izraelnek joga van választ adnia" - jelentette ki.
Rubio először látogatott Indiába, ahol Narendra Modi indiai kormányfővel is egyeztetett, kedden pedig várhatóan találkozik az Egyesült Államok és India mellett Japánt és Ausztráliát magában foglaló "Quad-csoport" külügyminisztereivel.
