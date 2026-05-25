Napokon belül eldőlhet Amerika és Irán sorsa: súlyos üzenetet küldött Iránnak az amerikai külügyminiszter

Az Egyesült Államok továbbra is diplomáciai úton próbál megállapodni Iránnal a nukleáris programról és a Hormuzi-szoros ügyéről – erről beszélt Marco Rubio amerikai külügyminiszter Újdelhiben. Rubio hangsúlyozta: Donald Trump nem ír alá rossz megállapodást, ugyanakkor Washington egyelőre minden esélyt megad a tárgyalásoknak.

Az Egyesült Államoknak vagy sikerül jó megállapodást kötnie Iránnal vagy "más módon" lesz kénytelen Teheránnal bánni - jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn Újdelhiben, hangsúlyozva: Washington minden esélyt megad a diplomáciának, mielőtt egyéb alternatívákat tanulmányozna.

A miniszter újságíróknak elmondta, "meglehetősen komoly dolgok vannak terítéken" mind a Hormuzi-szoros újranyitása, mind az iráni nukleáris program ügyében, és reményét fejezte ki, hogy a két ország közötti megbeszélések sikeresek lesznek.

Rubio egyúttal megismételte Donald Trump amerikai elnök szavait, amelyek szerint Washingtont "nem sürgeti az idő", és aláhúzta: "az elnök nem fog aláírni rossz megállapodást".

Leszögezte továbbá azt is, hogy "bármilyen megállapodás szülessen, Izraelnek mindig joga lesz az önvédelemhez". "Minden országnak joga van az önvédelemhez. Tehát ha a Hezbollah rakétákkal támadja, Izraelnek joga van választ adnia" - jelentette ki.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Rubio először látogatott Indiába, ahol Narendra Modi indiai kormányfővel is egyeztetett, kedden pedig várhatóan találkozik az Egyesült Államok és India mellett Japánt és Ausztráliát magában foglaló "Quad-csoport" külügyminisztereivel.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.