WASHINGTON, EGYESÜLT ÁLLAMOK - JANUÁR 01.: A csillagos és csíkos zászló a Capitolium épületénél, Washington, USA.
Világ

Napokon belül eldőlhet Amerika és Irán sorsa: súlyos üzenetet küldött Iránnak az amerikai külügyminiszter

Pénzcentrum/MTI
2026. május 25. 08:58

Az Egyesült Államok továbbra is diplomáciai úton próbál megállapodni Iránnal a nukleáris programról és a Hormuzi-szoros ügyéről – erről beszélt Marco Rubio amerikai külügyminiszter Újdelhiben. Rubio hangsúlyozta: Donald Trump nem ír alá rossz megállapodást, ugyanakkor Washington egyelőre minden esélyt megad a tárgyalásoknak.

Az Egyesült Államoknak vagy sikerül jó megállapodást kötnie Iránnal vagy "más módon" lesz kénytelen Teheránnal bánni - jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn Újdelhiben, hangsúlyozva: Washington minden esélyt megad a diplomáciának, mielőtt egyéb alternatívákat tanulmányozna.

A miniszter újságíróknak elmondta, "meglehetősen komoly dolgok vannak terítéken" mind a Hormuzi-szoros újranyitása, mind az iráni nukleáris program ügyében, és reményét fejezte ki, hogy a két ország közötti megbeszélések sikeresek lesznek.

Rubio egyúttal megismételte Donald Trump amerikai elnök szavait, amelyek szerint Washingtont "nem sürgeti az idő", és aláhúzta: "az elnök nem fog aláírni rossz megállapodást".

Leszögezte továbbá azt is, hogy "bármilyen megállapodás szülessen, Izraelnek mindig joga lesz az önvédelemhez". "Minden országnak joga van az önvédelemhez. Tehát ha a Hezbollah rakétákkal támadja, Izraelnek joga van választ adnia" - jelentette ki.

Rubio először látogatott Indiába, ahol Narendra Modi indiai kormányfővel is egyeztetett, kedden pedig várhatóan találkozik az Egyesült Államok és India mellett Japánt és Ausztráliát magában foglaló "Quad-csoport" külügyminisztereivel.

Címlapkép: Getty Images
#világ #konfliktus #usa #donald trump #izrael #irán #geopolitika #külpolitika #Közel-Kelet #marco rubio

