Az elmúlt év legkegyetlenebb orosz csapása érte Ukrajnát: még a szomszédos államban is azonnali riadót fújtak

Nagyszabású orosz légitámadás érte vasárnap hajnalban Kijevet: a támadásokban legalább egy ember meghalt, több mint húszan megsérültek. A város minden kerületéből károkat jelentettek, lakóépületek, iskolák és üzleti központok is találatot kaptak. Az ukrán hatóságok szerint ez volt az elmúlt év egyik legsúlyosabb támadása a főváros ellen, szemlézte a 444.

Rakétákkal és drónokkal indított összehangolt légitámadást Oroszország Kijev ellen szombat éjszaka és vasárnap hajnalban. Az ukrán fővárost ért csapásokban legalább egy ember életét vesztette, több mint húszan pedig megsérültek, köztük egy 15 éves fiú is. A sérültek közül többen súlyos állapotban kerültek kórházba.

Vitalij Klicsko főpolgármester közlése szerint Kijev valamennyi kerületéből jelentettek károkat. Lakóépületek, iskolák és más polgári infrastruktúrák is találatot kaptak, a város több pontján tűz ütött ki. A hatóságok a lakosságot arra kérték, hogy maradjanak az óvóhelyeken.

Az ukrán beszámolók szerint Oroszország több mint 50 rakétát és több száz drónt indított Ukrajna felé, amelyek fő célpontja Kijev volt. A támadás több hullámban zajlott az éjszaka folyamán. A helyi katasztrófavédelem szerint kollégiumok, lakóházak, üzleti központok és egy iskola is megrongálódott, több helyen nagy kiterjedésű tüzek keletkeztek.

A támadásra azt követően került sor, hogy Vlagyimir Putyin korábban megtorlást helyezett kilátásba egy orosz ellenőrzés alatt álló kelet-ukrajnai területet ért ukrán csapás miatt. Közben Lengyelország is riadókészültségbe helyezte légvédelmét, és katonai repülőgépeket emelt a levegőbe a térségben kialakult helyzet miatt.

