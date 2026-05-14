Váratlan fordulat a kormánynál: elvették a paksi bővítést a külügytől, elképesztő hatalmat kapott több tárcavezető

A szerdán megjelent Magyar Közlöny részletesen szabályozza az új kormány tagjainak feladat- és hatásköreit. A csütörtökön hatályba lépett rendeletből kiderül, melyik miniszter milyen területekért felel. A jogszabály emellett rögzíti a miniszterelnök irányító szerepét, és hivatalossá teszi négy miniszter jogalkotási vétójogát is.

A jogszabály alapján a miniszterelnök képviseli a kormányt általánosan, illetve az Európai Tanácsban. Ő határozza meg a politikai irányvonalat, valamint összehangolja a miniszterek munkáját. Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter széles jogköröket kapott. Hozzá tartozik az általános politikai és az európai uniós ügyek koordinációja. Szintén ő felel a kormányzati kommunikációért és a közszolgálati életpályamodell kidolgozásáért. Tóth Péter, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója a honvédelmi, rendvédelmi és biztonsági feladatok összehangolását végzi.

Pósfai Gábor belügyminiszter feladatait 22 pontban foglalja össze a rendelet, ő felelős egyebek mellett az aktív Magyarországért, a bűncselekmények megelőzéséért, a büntetés-végrehajtásért, az élet- és vagyonbiztonság védelméért, a rendészetért és határrendészetért, az idegenrendészetért és menekültügyért,a katasztrófák elleni védekezésért, a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért, a közbiztonságért, a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért, a külföldre utazás szabályozásáért, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért, a sportpolitikáért, a sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért és a terrorizmus elleni küzdelemért.

A korábbiakhoz képest jelentős változás, hogy a Paksi Atomerőmű bővítése a külügyi tárcától Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszterhez került. A legfontosabb gazdasági területeket azonban Kármán András pénzügyminiszter irányítja. Az ő hatáskörébe tartozik többek között az adó- és nyugdíjpolitika, az állami vagyon felügyelete, a közbeszerzések, valamint a szerencsejáték szabályozása.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter portfóliója szintén rendkívül kiterjedt. A közlekedésen és az állami beruházásokon túl hozzá tartozik a lakáspolitika, a területrendezés és az útdíjfizetés rendszere is. Emellett ő felel a rozsdaövezetek fejlesztéséért és az építésügyért. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter a környezetvédelem mellett a hulladék-, a víz- és az erdőgazdálkodást felügyeli.

A külpolitikáért felelős Orbán Anita feladatkörébe tartozik a polgári hírszerzés irányítása és a külföldi magyar kulturális intézetek felügyelete. Ezen felül ő felel az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program megvalósításáért is. Az oktatás teljes spektrumát Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter koordinálja. Ez a portfólió magában foglalja a köznevelést, a felsőoktatást és a felnőttképzést is.

A foglalkoztatáspolitika és a közfoglalkoztatás a gazdasági tárcáktól Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterhez került. Ő felel emellett a szociál- és családpolitikáért, valamint a társadalmi felzárkózásért is. Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter feladata lesz az európai uniós források elosztása, illetve a terület- és vidékfejlesztés irányítása. Hozzá tartozik továbbá a közigazgatás-szervezés és az önkormányzatok törvényességi felügyelete is.

A rendelet hivatalosan is rögzíti, hogy négy tárcavezető vétójoggal rendelkezik a jogszabályok megalkotása során. Ez a jog az egészségügyi, az oktatási, az igazságügyi és a pénzügyminisztert illeti meg.

