2026. május 14. csütörtök Bonifác
18 °C Budapest
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. május 12.A Tisza-kormány minisztereinek csoportképe eskütételük után az Országház fõlépcsõjén 2026. május 12-én. Elöl Kármán András pénzügyminiszter, Lõrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter,
Világ

Váratlan fordulat a kormánynál: elvették a paksi bővítést a külügytől, elképesztő hatalmat kapott több tárcavezető

Pénzcentrum
2026. május 14. 07:05

A szerdán megjelent Magyar Közlöny részletesen szabályozza az új kormány tagjainak feladat- és hatásköreit. A csütörtökön hatályba lépett rendeletből kiderül, melyik miniszter milyen területekért felel. A jogszabály emellett rögzíti a miniszterelnök irányító szerepét, és hivatalossá teszi négy miniszter jogalkotási vétójogát is.

A jogszabály alapján a miniszterelnök képviseli a kormányt általánosan, illetve az Európai Tanácsban. Ő határozza meg a politikai irányvonalat, valamint összehangolja a miniszterek munkáját. Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter széles jogköröket kapott. Hozzá tartozik az általános politikai és az európai uniós ügyek koordinációja. Szintén ő felel a kormányzati kommunikációért és a közszolgálati életpályamodell kidolgozásáért. Tóth Péter, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója a honvédelmi, rendvédelmi és biztonsági feladatok összehangolását végzi.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Pósfai Gábor belügyminiszter feladatait 22 pontban foglalja össze a rendelet, ő felelős egyebek mellett az aktív Magyarországért, a bűncselekmények megelőzéséért, a büntetés-végrehajtásért, az élet- és vagyonbiztonság védelméért, a rendészetért és határrendészetért, az idegenrendészetért és menekültügyért,a katasztrófák elleni védekezésért, a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért, a közbiztonságért, a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért, a külföldre utazás szabályozásáért, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért, a sportpolitikáért, a sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért és a terrorizmus elleni küzdelemért.

A korábbiakhoz képest jelentős változás, hogy a Paksi Atomerőmű bővítése a külügyi tárcától Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszterhez került. A legfontosabb gazdasági területeket azonban Kármán András pénzügyminiszter irányítja. Az ő hatáskörébe tartozik többek között az adó- és nyugdíjpolitika, az állami vagyon felügyelete, a közbeszerzések, valamint a szerencsejáték szabályozása.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter portfóliója szintén rendkívül kiterjedt. A közlekedésen és az állami beruházásokon túl hozzá tartozik a lakáspolitika, a területrendezés és az útdíjfizetés rendszere is. Emellett ő felel a rozsdaövezetek fejlesztéséért és az építésügyért. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter a környezetvédelem mellett a hulladék-, a víz- és az erdőgazdálkodást felügyeli.

Kapcsolódó cikkeink:

A külpolitikáért felelős Orbán Anita feladatkörébe tartozik a polgári hírszerzés irányítása és a külföldi magyar kulturális intézetek felügyelete. Ezen felül ő felel az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program megvalósításáért is. Az oktatás teljes spektrumát Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter koordinálja. Ez a portfólió magában foglalja a köznevelést, a felsőoktatást és a felnőttképzést is.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A foglalkoztatáspolitika és a közfoglalkoztatás a gazdasági tárcáktól Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterhez került. Ő felel emellett a szociál- és családpolitikáért, valamint a társadalmi felzárkózásért is. Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter feladata lesz az európai uniós források elosztása, illetve a terület- és vidékfejlesztés irányítása. Hozzá tartozik továbbá a közigazgatás-szervezés és az önkormányzatok törvényességi felügyelete is. 

A rendelet hivatalosan is rögzíti, hogy négy tárcavezető vétójoggal rendelkezik a jogszabályok megalkotása során. Ez a jog az egészségügyi, az oktatási, az igazságügyi és a pénzügyminisztert illeti meg.

Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA 
#kormány #oktatás #környezetvédelem #világ #minisztérium #miniszterelnök #politika #kormányrendelet #magyar közlöny #vidékfejlesztés #paksi atomerőmű

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:12
07:58
07:51
07:45
07:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 14.
Ezt rengeteg magyar minden évben elrontja az adóbevallásban: súlyos bírság is lehet a vége, jobb odafigyelni
2026. május 13.
Ők a magyar építkezések királyai: több mint félmillió forint a havi kezdőfizu, őket irigyli mindenki
2026. május 13.
Százszorosára nőtt ez a népszerű piac alig pár év alatt: elképesztő, kikhez vándorolnak a milliárdok
2026. május 13.
Fű alatt a minden idők legnagyobb konfliktusa alakul a világban: ez az egy dolog a Föld teljes jövőjéről dönthet
2026. május 13.
Önként veri be a szeget a koporsójába temérdek magyar: már nem csak az idősekre, de a fiatalokra is vadászik a gyilkos kór
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 14. csütörtök
Bonifác
20. hét
Május 14.
Mennybemenetel (Áldozócsütörtök)
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Hamarosan örökre búcsút mondhatunk a május elsejei munkaszüneti napnak? Már elindult a folyamat, minden egy irányba mutat
2
3 napja
Végre meglépték, szigorú tilalom lép életbe Magyarországon: ennek rengeteg állatbarát fog örülni
3
4 napja
Vészjósló üzenetet küldött Vlagyimir Putyin: újabb állam juthat Ukrajna sorsára, ha az Európai Uniót választja
4
21 órája
Visszafelé sült el a miniszterelnök elkeseredett lépése: megindult a lavina, sorra menekülnek a politikusok
5
3 napja
Megszólalt a magyarországi sorkatonaság visszaállításáról Ruszin-Szendi Romulusz: erre lehet készülni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bruttó árfolyam
A nettó árfolyam és a kamatok összege. A bruttó árfolyam az értékpapír tényleges ellenértéke, amelyet a vevő megfizet az eladónak. Kötvények kamatfizetésekor csak annak a tulajdonosa kap pénz, attól függetlenül, hogy mikor történt az adásvétel. Ezért minden értékpapír vásárlásnál el kell számolni az utolsó kamatfizetés óta eltelt időre eső kamatokkal.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 14. 06:07
Ennyi volt, néhány hét múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos rendelet, sok modell érintett
Pénzcentrum  |  2026. május 14. 05:31
Ezt rengeteg magyar minden évben elrontja az adóbevallásban: súlyos bírság is lehet a vége, jobb odafigyelni
Agrárszektor  |  2026. május 14. 07:02
Rohamosan apadnak a készletek: elképesztő drágulás indult el Ukrajnában
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm