Ez a kép az in laft (más néven Bandar-e-Laft), Qeshm-sziget, Dél-Irán közelében lévő domb tetejéről készült.A Qeshm-sziget a legnagyobb iráni sziget, amely Irán déli partjaitól néhány kilométerre, a Hormuzi-szorosban, a Perzsa-öböl
Óriási fordulat jöhet a Közel-Keleten: kiszivárgott az alku, ami mindent felforgathat

2026. május 22. 14:46

Kiszivárgott egy állítólagos béketervezet, amelyet az Egyesült Államok és Irán tárgyalhat egymással Pakisztán közvetítésével. A dokumentum több kulcsfontosságú pontot is tartalmaz, köztük a harcok azonnali beszüntetését és a Hormuzi-szoros megnyitását. A tervezet ugyanakkor nem tér ki az iráni atomprogramra, amely Washington egyik legfontosabb követelése. A hírek szerint akár órákon belül hivatalossá válhat a megállapodás, szemlézte a Portfolio.

Közzétette a szaúdi Al-Arabija hírcsatorna azt a béketervezetet, amelyet információik szerint jelenleg az Egyesült Államok és Irán tárgyal egymással. A lap úgy értesült, hogy a megállapodás akár néhány órán belül hivatalossá válhat. A tárgyalásokon Pakisztán közvetítő szerepet vállal.

A kiszivárgott tervezet több pontból áll. Ezek között szerepel a harcok azonnali beszüntetése minden fronton, valamint az érintett országok szuverenitásának és területi egységének kölcsönös tiszteletben tartása.

A dokumentum szerint újra megnyílhatna a Hormuzi-szoros is, amely a globális olajkereskedelem egyik legfontosabb útvonala. A térség hajózhatóságának helyreállítása a világgazdaság szempontjából is kulcsfontosságú lenne.

A béketerv alapján Irán és az Egyesült Államok közös mechanizmust hozna létre a két ország közötti vitás kérdések kezelésére, emellett hét napon belül újabb tárgyalási fordulót is tartanának.

A tervezet arról is szól, hogy Washington fokozatosan feloldaná az Iránnal szemben bevezetett szankciók egy részét, cserébe Teherán együttműködéséért. A felek vállalnák az ENSZ szabályainak és a nemzetközi jogrendnek a betartását is.

A kiszivárgott dokumentumban ugyanakkor nem szerepel az iráni atomprogram korlátozása vagy a rakétaprogram visszafogása, amelyek az Egyesült Államok és Izrael részéről régóta alapvető követelésnek számítanak.

A tervezet hitelességét egyelőre sem Washington, sem Teherán nem erősítette meg hivatalosan, ugyanakkor az izraeli sajtóban is megjelentek a dokumentummal kapcsolatos értesülések.
#világ #konfliktus #olaj #irán #amerikai egyesült államok #háború #szankciók #Közel-Kelet #pakisztán #béketárgyalás #hormuzi-szoros

